中國香港首度於荷蘭設計周設展　以亞洲視野豐富循環經濟討論

由香港設計中心旗下的dX設計交流計劃（dX）呈獻、香港特別行政區政府「創意香港」贊助的「香港設計((囊))」荷蘭燕豪芬舉行的荷蘭設計周，在2023年10月2１日至29日期間，向國際觀眾帶來中國香港最新的循環設計及可持續發展項目，為國際間就循環經濟的焦點討論注入亞洲視野。



香港設計中心將於今年11月底至12月初舉辦設計營商周（BODW），荷蘭乃今年BODW的合作國家伙伴，荷蘭設計周正好為荷蘭與香港設計交流提供了一個絕佳平台。為期九日的「香港設計((囊))」展覽一共展出14個設計項目，呈現豐富的循環設計面貌之餘，亦突顯香港獨特的城市景觀，以及中西交滙的文化、社會及經濟發展特色。

一眾香港設計師的獨到設計，將會為國際及亞洲城市共同面對的困境帶來嶄新的亞洲視點。當中觸及的城市問題包括高度商業化和消費主義、土地短缺、「雙老化」（即人口老化和樓宇老化）、廢物處理、對提升社會包容度的需求等等。

設於荷蘭設計周會場的「香港設計((囊)) 」展覽採用迴旋形設計，以呼應策展主題中「循環」和「無限」的概念，充分體現展出項目和循環設計的精神。展覽中精選的設計項目根據七大元素呈現：減少（REDUCE）、修補（REPAIR）、重用（REUSE）、回收（RECYCLE）、再造（REMAKE）、再設計（REDESIGN）和活化（REVITALISE），並以「消費主義及廢物」、「科技與物料」和「可持續性與包容性」三大主題，涵蓋這些來自不同設計領域的項目。是次展覽由香港設計中心、以及創意工作室Story Lab和Number2攜手策展及製作，在BODW與荷蘭今年的國家伙伴計劃下，為香港和荷蘭設計師帶來一次絕佳的交流機會。

香港設計中心業務發展及項目總監兼「香港設計((囊))」策展人林美華女士表示：「透過展覽中的作品，我們嘗試探索香港這座『垂直城市』如何以源源不絶的創新精神和重塑力量回應當下各種挑戰。『循環』一詞有著『無限』的意味，因此展覽邀請觀眾一起觀察不斷變化的設計趨勢和影響，透過發問、思考，不斷累積各自經驗，發掘更多的可能性和機會，從而建立雙向而持久的對話，共同應對氣候變化及提升包容度等環球議題。」

dX一向致力培育人才，鞏固「中西交滙」的香港作為國際文化交流中心的地位。因此今次在展覽以外，亦特意策劃各式各樣的公眾及設計活動，以進一步深化dX的使命。精彩活動包括「香港設計((囊))」展覽期間由參展香港設計師主持的導賞團，提供即席與現場觀眾交流的機會；10月26日舉行的dX設計對談，透過主題式討論與公眾交流和業界互動。與此同時，今次親身出席荷蘭設計周的參展香港設計師及創意團隊，將會開展各自的「啟發之旅」，走訪當地設計師工作室及機構，作為豐富文化交流旅程的一部分。

參與今次海外展覽的創意團隊包括（排名不分先後）：B+G Design Co.；CoDesign Ltd.；Invisible Company 吳珈蔚；Beyond Vision International (BVI) Rico Chan 博士；香港建築師學會雙年展基金會及旗下2019年港深城市\建築雙城雙年展*總策展人胡燦森；香港設計中心旗下設計#香港地總策展人及項目總監林美華；Editecture翟凱怡和許恒達；Boundless姜美而；陳韻淇Kay Chan Wan Ki；Kibo周張穎雯和Caroline Tronel；Fashionary Penter Yip；Project Futurus文慧妍和蔡盈楓；香港紡織及成衣研發中心；以及葉頌文環保建築師事務所。

荷蘭設計周於2002年首辦，時至今日已發展成為歐洲北部最大型的設計活動，向當地及海外超過355,000 名觀眾呈現超過2,600 個設計師的作品和概念。在香港設計中心舉辦的設計營商周（BODW）國家伙伴計劃下，荷蘭設計周成為荷蘭與中國香港一個絕佳的設計交流平台。

「香港設計((囊))」為第五屆的dX設計交流計劃。在香港設計中心致力推動香港成為亞洲區內國際設計中心的努力下，dX積極連結本地人才和國際機遇，啟發他們創造具國際影響力的設計，探索設計共創的可能性。dX至今已到訪曼谷、墨爾本、東京和加州等城市。

（資料及相片由客戶提供）