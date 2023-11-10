CityProg香港設計節｜集合創變者推動循環設計　迎接設計十二月

設計營商周城區活動（CityProg）今年來到第六年，這場香港設計節以「Game Changers 設計創變者」為主題，與超過100個設計單位、公私營界別、非牟利及非政府機構合作舉行多項活動。今年CityProg有不少變動，活動涵蓋面變得更廣，除了過往經常舉辦的展覽、裝置、工作坊等活動外，更增設動態設計展示、電影節、論壇等。除了香港的創意伙伴外，CityProg更與設計營商周（BODW）2023和2024年合作國家伙伴荷蘭和法國攜手合作。



究竟活動策劃背後有什麼考量？CityProg舉辦多年又見證什麼變遷？我們這次請來CityProg策展人林美華（Sam）分享活動策劃背後種種緣由，以及活動往後發展動向。



今年CityProg將在香港多區舉行逾100個設計活動。（圖片由受訪者提供）

鼓勵更多人成為設計創變者

今年CityProg主題是「Game Changers 設計創變者」，Sam先向我們解釋概念由來：「 我們希望運用設計，更加全面地進行系統性的改變。 『Game Changers』可以是一群人，亦可以是一種系統性思考模式。」她認為推廣「循環設計」（Circular Design）是其中一種方法，除了因為今年BODW合作國家伙伴荷蘭是這方面先驅，更因為對香港來說這是不能忽視的需求：「『循環設計』對香港來說是一個相對較新的概念，我們過往經常提及可持續設計（Sustainable Design），但兩者其實有細微差異。前者更進一步，當一間公司想推出一個產品或服務，在源頭已經要看到產品或服務最後要怎樣完結，希望籍此可以做到零浪費。」

「香港是一個消費主義社會，我們一直受到的教育便是——壞了就要換。在未認識設計之前，只要新手機一推出，我便會馬上購買，但其實舊手機仍可以使用。以前更追求美觀、身份象徵，變相並不會修理產品延長其壽命，但當世界資源愈來愈少時，我們認為推廣『循環設計』是設計師的責任。作為設計師，我們無意中可能已間接鼓勵了消費主義心態，如何回應、解決這件事，並建立更加可持續城市和未來，是我們逃不掉的議題。」

CityProg策展人林美華（Sam）表示今年活動重心從地點轉移到主題。（歐嘉樂攝）

設計不能夠解決所有問題，但它是一套很好的解決疑難的工具，讓我們開始思考然後著手行動。 CityProg策展人 林美華

Sam指今年不少活動都是圍繞「循環設計」概念進行，譬如他們會與荷蘭國際組織What Design Can Do合作，在西九文化區海濱草坪西面舉行「設計可以——傳‧循環設計展」，展示設計作為工具如何解決商業或社會問題；「DutchInspire」動態設計展示，邀請荷蘭設計公司De Designpolitie設計了一系列以 5R為主題的動態影像，在信和集團旗下的尖沙咀中心和帝國中心的巨型LED幕牆上展示；亦有「Service Design Hong Kong」服務設計會議和「Circular Game Design Hackathon」等活動，在公眾和不同界別人士心中埋下「循環設計」的種子，在設計階段已經思考產品最終去處該是如何。

其中一項活動是與荷蘭國際組織What Design Can Do合作舉行之「設計可以——傳‧循環設計展 」。（圖片由受訪者提供）

在推廣「循環設計」以外，她亦透過活動鼓勵本地「設計創變者」：「要讓城市變得更美好，單靠香港設計中心是不夠的，我們需要其他有能力的設計師，與其他持份者一同合作，不論是政府公共服務、或是商界營運等各方面，從設計根本來推動系統性的改變。」

從地區主導到主題先行

以往CityProg重心放在地區，期望能發掘香港有潛力可以發展成創意集群（Creative Cluster）的地方。Sam形容這六年像一個研究計劃：「我們歷年來都像在做實地考察，有時候會形容自己是『創意社工』，到不同地區探訪不同設計及創意相關單位，緊貼現時設計生態脈搏。」他們漸漸在實踐中發現到其中一些地區的可塑性，因此今年CityProg主要便集中在深水埗、香港仔和土瓜環三大地區進行設計節，同時從地區主導變成主題先行，冀能鼓勵更多參與者進行改變，成為「Game Changers」一分子。

「之前更像是一種實驗階段，慢慢在探索設計周在香港要以什麼形式進行，未必能夠硬套外國模式到香港，到現在掌握更多前線資訊，漸漸對將資源集中在幾個地區，期望發揮更大影響力。」來年香港設計中心將遷址到深水埗，CityProg重點自然也落在深水埗：「深水埗是一個很有潛力匯集設計的地方。不是說我們這裏有設計師、有售賣設計產品的地方就已經成功，我們不僅需要創意推手，亦要有配套，譬如是咖啡店、書店、複合藝文空間等交流和展示創意的場所，令設計師和創意人才想要留下。」她寄望透過不同起動項目讓深水埗設計氛圍更濃厚，明年香港設計中心搬到深水埗以後，活動關注點也會主要放在這個地區上。

「SSPossible Giants」將在新棚仔布藝市場旁的通州街天橋底設置多個巨型彩色充氣裝置，邀請公眾發揮創意善用公共空間。（圖片由受訪者提供）

在深水埗舉行活動多年，他們了解到居住空間往往有限，但望能開拓閒置公共空間，讓大家充分享受在居住和工作場所以外的「第三空間」、與其他人連結。今年其中一個項目便是在新棚仔布藝市場旁的通州街天橋底設置巨型彩色充氣裝置，可以摸也可以坐：「天橋底對外關閉了很久，現在依然被鐵絲網圍起來。如果只是開放一個空地，大家可能甚麼也做不了。但若是有了一套好玩公共家具，便可以刺激大家想像力，不論是進駐深水埗的團體或是當區居民，都可能自發享受空間：可以和朋友在那裡一起做瑜伽、可以在那裡畫畫，讓大家重新思考公共空間可以怎麼利用。」她表示香港長期活動空間短缺，透過項目能讓政府和非牟利機構等機構發現，只要多走一步，就可以將閒置空間運用起來，並透過連結不同資源，帶來更好、更長遠的效果。

資源是永遠都不夠，如何集中資源並產生更大影響力，就是我們更想透過設計讓大家看到的價值。設計不單單是提升美觀度，或是單純提供功能性。 CityProg策展人 林美華

望為香港建立「設計十二月」

CityProg策展人林美華透露往後想為香港建立「設計十二月」概念。（歐嘉樂攝）

舉辦活動多年，Sam自然也留意到香港設計生態變化：「我們歷年來看到不同地區的上上落落，深水埗也變化不少，疫情前曾經有一段時間很熱鬧，但後來很多店又關門了。而我們和很多設計師合作，也可以看到他們更願意和別人溝通交流了，不僅僅是設計師之間有更多合作，與不同機構跨界的合作也更多，我認為是好的轉變。至於非牟利機構亦更願意在活動中用到設計，活動內容變得更加吸引和多元化，對社區影響也變得更大。」

她期待日後能為香港建立「設計十二月 Design December」概念而出一分力量：「CityProg是在香港設計中心旗艦活動設計營商周（BODW）國際峰會主舞台外舉行的活動。我們日後期望可以聯合不同品牌、商戶，以及設計和創意文化產業相關之單位，將設計和創意與月份連結起來，譬如三月你會想到是藝術月，五月和法國五月相關，那我們期望十二月會漸漸變成『Design December』。我們有很多優秀的本地設計師和品牌，最重要是要有一個平台讓他們發光發亮，並且透過活動推動中西文化交流，讓大家認識到香港的好設計及品牌故事。」

【CityProg 2023香港設計節活動詳情】

活動高峰期：11月23日至12月17日

官方網站：www.bodwcityprog.com

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