以歌舞開展取經之旅訴說中華千年 「譚盾WE-音樂節」︰歌劇與舞劇

昔有茶馬古道、絲綢之路，把東、西方文化連結；今有香港「文化推廣大使」、國際知名作曲家兼指揮家譚盾，把東西藝術交融。康文署將於今個12月舉行「譚盾WE-音樂節」，打響頭炮的演出《歌劇與舞劇》，將集合一眾內地、香港和海外的音樂家、舞蹈家和樂團，來一場東西交融的藝術盛宴，展示香港中西文化薈萃的特質。



從茶馬古道走到敦煌 以祭祀樂舞道出生命因果

茶馬古道不但是古時的通商之路，同時亦留下了包括歌謠、舞蹈、祭祀等眾多非物質遺產。《歌劇與舞劇》，將以源自雲南少數民族的祭祀樂舞《茶馬古祭》作為序幕，帶觀眾走入充滿原始主義色彩和宗教儀式感的歌劇與舞劇之中。

《茶馬古祭》，帶觀眾一窺雲南少數民族的祭祀樂舞。

隨之而來的是譚盾的兩部迷你歌劇，《九色鹿》和《心經》。《九色鹿》取材自敦煌莫高窟壁畫中的佛經故事《鹿王本生》，講述佛教的因果報應。《心經》則剛從西域採集梵樂的樂僧東歸敦煌的途中，遇上西域女子的奇遇。兩部作品將以西方敲擊樂和雙鋼琴，配上東方的佛陀精神，以超越語言的人聲力量和敦煌古樂訴說千年中華文化。

最後壓軸，將上演由以孔雀舞聞名天下、著名舞蹈家楊麗萍所編導的舞劇《春之祭》，以呼應開首的祭祀樂舞。《春之祭》有上百個版本，而楊麗萍版本的《春之祭》以東方視角、東方舞蹈和肢體語言，闡釋著名作曲家史達拉汶斯基的西方百年經典。由楊麗萍編舞的《春之祭》藉由傳統舞蹈及現代舞蹈的基礎上，道出涅槃重生的生命輪回理念。

著名舞蹈家楊麗萍，以孔雀舞聞名於國際。

楊麗萍版本的《春之祭》，以充滿原始主義的元素，向著名作曲家史達拉汶斯基的西方百年經典致敬。

是次演出由將譚盾執棒，紐約巴德敲擊樂團的成員、青年琵琶演奏家韓妍、孔雀當代舞團成員大朱和金花等將會參與演出，本地青年女高音鍾嘉欣與鋼琴家張緯晴和曾憲逸亦會參與其中，作一場跨地域的藝術文化交流和合作。藉由充滿儀式感的歌劇與舞劇，細說中華千年文化。

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「譚盾WE-音樂節」︰歌劇與舞劇

日期：12月6-7日（星期三及四）

時間：晚上七時三十分

地點：香港文化中心大劇院

票價：$150 - $400（同時購買「譚盾WE-音樂節」的另一場節目《譚盾：巴赫搖滾與杭蓋–當巴赫遇見成吉思汗》之正價門票可享折扣優惠）

購票連結：https://www.urbtix.hk/event-detail/10942/

「譚盾WE–音樂節」其他節目陸續有嚟！

《譚盾：巴赫搖滾與杭蓋–當巴赫遇見成吉思汗》

日期：12月9-10日（星期六及日）

時間：晚上七時三十分

地點：香港文化中心大劇院

票價：$200 - $450

延伸活動

《世界首演 & 未來論壇》

日期及時間：12月10日（星期日）下午2時

憑《歌劇與舞劇》或《譚盾：巴赫搖滾與杭蓋–當巴赫遇見成吉思汗》門票網上登記免費入場。座位有限，先到先得。不設劃位。

（資料及相片由客戶提供）