活動│CityProg香港設計節帶你「非常/日常」角度重新體驗深水埗

近年咖啡店、潮物店、藝廊不斷進駐深水埗，重建項目亦紛紛落成，同時舊有的街坊民生及文化亦繼續精彩，構成了深水埗獨有的魅力！今年CityProg 2023香港設計節於11至12月期間就會於不同地區，呈獻逾100個設計相關活動，同樣不少得香港設計中心及「設計營商周城區活動」（CityProg）一直作為主要據點的深水埗！今次活動更特別找來一口設計工作室舉辦「SSPossible Giants 深水寶藏巨匠」及「SO/SEW/SHOW SHAM SHUI PO 非常/日常深水埗」，以下立即為大家解構活動內容有多精彩！



深水埗新標籤：#設計可能 #轉化重生 #新舊共融

負責今次深水埗項目的創意伙伴「一口設計工作室」共同創辦人及創作總監梅詩華 Sarah表示，在策劃今次的「深水寶藏巨匠」及「非常/日常深水埗」的活動及工作坊的過程中，深深了解到深水埗集創意、工藝和民間設計於一身，同時又貼地親民，造就處處皆有無盡可能，各行各業百花齊放，新舊共融的獨特景象，其中更意外發現了深水埗的另一面，她指：「原來社區樹木也是深水埗歷史的重要一環，其中透過參加我們的『SO WALK 有嘢睇！深水埗樹木導賞』，大家就可以進一步認識深水埗的發展和樹木故事。另外，『深水寶藏巨匠』在橋底以設計創造新生活空間亦令人驚喜。」她希望工作坊系列，可以爲大家帶來感受深水埗民間創意的新方式，同時亦鼓勵到大家主動認識深水埗的新一面。

「SSPossible Giants 深水寶藏巨匠」：天橋底共創「第三空間」

Sarah口中設計創造新生活空間的「深水寶藏巨匠」，位於於深水埗布藝市場旁的通州街天橋橋底，其實香港有逾2300個天橋底空間，過往不少人都覺得這些閒置的天橋底空間太浪費，今次活動就特地設置多個巨型彩色充氣裝置，象徵深水埗的多元文化特色和蓬勃的創意生態。大家都可盡情發揮想像力，與穿上由棚仔布販製作的可持續「時裝」的充氣裝置互動，享受這個在居住和工作場所以外的「第三空間」。活動結束後，各個創意伙伴將「領養」充氣裝置，香港設計中心將成為第一個「家長」，於2024年開幕的「深水埗時裝及設計基地」櫥窗展示以延續其生命。

更多「SSPossible Giants 深水寶藏巨匠」活動詳情

「SO/SEW/SHOW SHAM SHUI PO 非常/日常深水埗」：在地人有趣體驗

深水埗夠貼地又有好多民間創意，為了令區外人都可以充份感受到「真正」的深水埗，一口設計工作室更連繫了深水埗多個區內單位及接觸深水埗的街坊，以「SO/SEW/SHOW SHAM SHUI PO 非常/日常深水埗」為主題，為大家帶來連串實用、好睇、好玩又刺激的新體驗。

除了有從街坊視角看深水埗的「SO WALK 有嘢睇！深水埗角落導賞」、去棚仔由棚仔老師傅教你縫紉的「SEW SOMETHING 騷手藝！布藝工作坊」，以及遊走深水埗老店由「閘畫」了解老店背後歷史的「SO WALK 有嘢睇！『閘遊X舖史』鐵閘導賞團」外，Sarah自己就最推薦「SO FUN 好好玩！平衡大比拼」平行車活動，「因為透過簡單佈置和活動策劃，就成功將平平無奇的空間轉化成大人細路都可享受的活力遊樂空間！」

更多「SO/SEW/SHOW SHAM SHUI PO 非常/日常深水埗」詳情

如果你錯過了以上活動亦不用失望，由即日至12月底，「設計營商周城區活動」還有更多精彩活動舉行，大家可以到官方網頁了解更多！

（資料及相片由客戶提供）