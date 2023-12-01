專訪｜巨型雞泡魚週日從幻想走到現實　本地木偶師首次使用AI創作

【木偶/巡遊/訪問】這個週末除了Clockenflap以外，還有另一場木偶巡遊值得留意。10座約4米高的巨型木偶將從聖桑《動物狂歡節》幻想世界走到現實，率領400人巡遊隊伍，由維多利亞公園出發，途經記利佐治街及崇光百貨，至東角道折返。這次我們找來參與巡遊的本地大型木偶藝術家陳詩歷（Paul）分享本次作品創作經過，亦說說他在香港製作木偶的心路歷程。



本地大型木偶藝術家陳詩歷（Paul）與其作品「墨西哥艷麗色彩風雞泡魚」（圖片由受訪者提供。）

Paul這次製作的大型木偶作品名為「墨西哥艷麗色彩風雞泡魚」，顧名思義是在雞泡魚身上融入墨西哥元素。他表示由於作品色塊不少，若用純人工製作需要用上很多不同紙樣剪裁，過程會變得相當複雜，所以今年嘗試用電腦協助定位簡化紙樣：「我先蒐集了當地有什麼特色花紋、常用顏色是哪些，又或是有什麼特定形狀，然後會想怎樣放到雞泡魚身上。雞泡魚型態有很多尖刺，本來就有很多重複花紋，但由於是單色所以可能會相對沈悶一些。對應這次的主題會想盡量能顏色繽紛一些，所以將很多色彩元素放在作品裡頭。」

這是他第一次用上AI協助自己創作，他坦言比以往更有「創作」感覺：「以前用紙筆起草圖、拼不同設計圖案，遇上細緻的花紋會需要自己到Photoshop細化設計、改形狀，過程比較繁瑣，讓我感覺自己更像一個「修圖師」或是「繪圖師」，這套程序下來一個禮拜只能試到一種設計。反而現在用AI創作，創作的感覺更加強烈了。用了AI以後，設計變化豐富了許多，所以我對這個創作形式效果很滿意。」

我覺得用AI協助就像煮飯，有人先為你備好菜，有很多不同選擇和配菜。我們只需要像廚師一樣選擇材料便可以動手，在很短時間內可以嘗試到很多東西。 本地大型木偶藝術家陳詩歷（Paul）

「墨西哥艷麗色彩風雞泡魚」將在週日巡遊（圖片由受訪者提供。）

談到這次設計難點，他表示則是雞泡魚膨脹設計。這次魚肚下設有拉鏈，拉開後身體會膨脹，他表示以往沒有做過類似機關：「要模仿雞泡魚膨脹型態，單靠物料伸縮性是不夠的。雞泡魚皮非常有彈性，物理上很難模仿。尤其充氣木偶大部分物料都不透氣，也沒有彈性，拉開會漏氣。所以這次我構思是用一個拉鍊把雞泡魚一部分肚皮收起來，拉開時用大馬力風扇吹開，希望在短時間內從長條形吹到整個雞泡魚『漲卜卜』。」他補充指要讓縮起和漲開花紋對上，在操作上頗具難度。

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Paul從業多年，他坦言在香港從事木偶創作並非易事：「就算我們對木偶很有熱誠，香港市場始終是小一點，演員做話劇製作期可能是一個月，但我們木偶製作要先預計兩個星期製作，接著一個月排戲，生產期整整三個月。但演出最多只能排一到兩個禮拜，收入很難對上資源成本。」

「但相對地同一個演出，在台灣花上相同時間製作，他們可以從台北走到台南巡演，可以演出整整一年甚至是兩年，週期長很多、市場也大得多，相對地，可以投放的資源、製作費都要比我們的多很多。」週日將會是Paul參與巡遊第15年，他表示香港甚少有機會可以讓大型木偶師自由創作，所以很期待能和觀眾互動。

【活動詳情】

名稱：渣打藝趣嘉年華 2023 — 壓軸巡遊

日期：2023年12月3日（星期日）

時間：下午2時30分至下午4時

地點：由維多利亞公園出發，途經記利佐治街及崇光百貨，至東角道折返

