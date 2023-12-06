文化推廣大使譚盾攜香港藝術家走向國際　將推WE音樂節融匯東西

為推動香港發展成為中外文化藝術交流中心，文化體育及旅遊局於去年年底委任知名華人作曲家及指揮家譚盾為香港文化推廣大使。譚盾曾憑電影《臥虎藏龍》配樂奪奧斯卡金像獎及格林美獎，亦是威尼斯雙年展藝術終身成就金獅獎、德國巴赫獎得主。而創作以外，作為紐約巴德音樂學院院長，他在培育藝術人才上亦不遺餘力。這些經驗和造詣使他作為文化推廣大使更得心應手，於今年內推動了不少項目，其中在康樂及文化事務署的支持下，指導和引薦多名本地青年藝術家往海外參與世界級演藝項目，讓他們一展所長。另外，這星期他將推出「譚盾WE – 音樂節」，籌備多個中西交融音樂節目，並邀請多位香港青年藝術家參與。早前他分享了過去一年與青年藝術家合作的經驗，以及透露未來的計劃。



擔任文化推廣大使 將香港藝術家帶上頂尖舞台

我覺得跟年輕人在一起，尤其是挑戰年輕人、或是被年輕人挑戰，就是我自己的福分，也是我生命中最感到欣慰、喜悅的一點。 譚盾

文化推廣大使工作的其中一個重點，就是為香港培育更多藝術人才，這正正是身兼藝術大師和教育家的譚盾最為熱衷的差事。他坦言與青年工作早已是其信仰的一部分，希望運用他的經驗和網絡，用心指導香港青年藝術家，並為他們穿針引線，帶領他們在國際舞台上並肩演出。

文化推廣大使譚盾分享2023年引薦多名本地青年藝術家參與世界級演藝項目的經驗（攝：蘇煒然）

他表示擔任文化推廣大使最重要是成為一座橋樑，連接青年藝術家和得來不易的機會：「我希望我們有一種『機遇的效率』。有一個機遇來時，不要把這個機遇浪費，要真正變成效益。」他認為藝術家要抓緊機會，其中最重要是要有原創性，而它的基礎就是要年輕——無論年紀上或是思想上。在他眼中，香港的青年藝術家非常國際、很活躍，亦很傑出，因此他樂於帶這些青年人在更多頂尖舞台演出。

香港女高音鍾嘉欣六月獲譚盾邀請到荷蘭藝術節參與演出《大自然的安魂曲》，得以與世界頂尖歌劇導演Pierre Audi合作。（圖片由LCSD提供）

今年六月，他邀請香港女高音鍾嘉欣到荷蘭藝術節參與演出《大自然的安魂曲》，讓她得以與荷蘭皇家阿姆斯特丹音樂廳樂團以及著名歌劇導演Pierre Audi合作。荷蘭藝術節是當地一年一度的文化盛典，向來以前衛、創新著稱，至今已逾七十五年歷史，深受觀眾喜愛。而這次譚盾的作品亦有別出心裁的部分：當中特別加入了廣東話、藏語及蒙語元素，演唱時更會轉換語言音調。因此，鍾嘉欣用了兩個月專門研習粵劇，為廣東話部分的表演錦上添花：「當時譚盾老師跟我說這個作品 ，最令我開心就是有廣東話成分。因為我自己是香港人，真的非常開心可以有這個機會將廣東話帶到國際舞台。」

香港青年女高音鄺勵齡、女中音張吟晶和男高音陳晨今年參與了愛丁堡國際藝術節開幕節目《慈悲頌》（圖片由LCSD提供）

除了荷蘭藝術節，譚盾亦帶領香港女高音鄺勵齡、女中音張吟晶和男高音陳晨參與今年的愛丁堡國際藝術節。這是當地一年中最盛大的世界級盛事，每年8月都會吸引大量世界各地的藝術愛好者到訪，享受歐洲頂級藝術表演，例如古典音樂、戲劇、歌劇、芭蕾等。而三位藝術家有幸與皇家蘇格蘭國立交響樂團和愛丁堡藝術節合唱團合作演出開幕節目《慈悲頌》，演出更大獲好評。

感受中華文化獨特的一面 從中啟發創作靈感

小提琴家王倩兒、大提琴家賈楠和鋼琴家張緯晴則於今年七月在西安「從貝多芬到秦始皇」音樂會上演奏貝多芬《C大調小提琴、大提琴及鋼琴三重奏協奏曲》（圖片由LCSD提供）

另外，譚盾認為中華文化能給予華人藝術家靈感創作與別不同的作品，因此他十分鼓勵年輕人認識中華文化。今年七月，他帶領小提琴家王倩兒、大提琴家賈楠和鋼琴家張緯晴在西安與他親自執棒的西安交響樂團一同演出，在「從貝多芬到秦始皇」音樂會上演奏貝多芬《C大調小提琴、大提琴及鋼琴三重奏協奏曲》。演出之餘，三人亦獲安排參觀兵馬俑等重要歷史古蹟，王倩兒指參觀有助啟發她演奏，重新思考自己未來可以如何以東方人的角度演繹西方音樂作品。

譚盾亦邀請香港科技大學兩位青年藝術家兼博士研究生柯詠恩和林潤谷在他擔任藝術總監的2023江永女書國際音樂節期間深入女書村遊學、實習，並與中外各領域的青年藝術家交流。「女書」是一種專門由女性使用的文字，只依靠母傳女不傳男的方式世代流傳，是人類文化史上極為獨特的現象，更被列為國家非物質文化遺產，可惜近年正瀕臨失傳，因此兩位藝術家很高興能夠親身到當地考察和體驗，擴闊眼界。他們及後亦受邀參與中國上海國際藝術節扶青計劃委約，與紐約和上海的藝術家合作，利用多媒體和AI技術，結合音樂來製作音樂劇《還AI》，在創作的過程與內地和海外的藝術人才交流。

透過文化推廣大使計劃，香港青年得到踏足國際知名舞台和了解不同文化，特別是中華文化的機會，以優秀的創作和演出向世界展示香港的軟實力。譚盾更期待未來香港的藝術人才能引領世界潮流，獨當一面。

香港人不只是跟隨世界潮流，我們還可以引領世界潮流。 譚盾

將舉行WE音樂節融匯東西 來年繼續培育藝術人才

康文署即將舉行「譚盾WE – 音樂節」，「WE」名字來自「你和我」、「West meets East」，象徵東西文化在此處交融，音樂節開幕節目為譚盾與知名編舞家楊麗萍合作的《歌劇與舞劇》。此外，還有杭蓋搖滾樂隊和中國女歌手譚維維合作的《巴赫搖滾與杭蓋》，大膽演繹「當巴赫遇見成吉思汗」的構想； 而《世界首演&未來論壇》則邀請了香港作曲家甘聖希以及上海作曲家劉雋皓演出，更請來倫敦最有名經紀公司之一伯樂藝術的副總裁與香港演藝學院院長，一同討論如何將香港年輕藝術家帶到國際舞台。詳情可瀏覽：www.lcsd.gov.hk/CE/CulturalService/Programme/tc/music/groups_1635.html