「DesignInspire in Motion」三度展出!聖誕登陸亞博「Chill 11」

「DesignInspire in Motion」展覽今年先後於東京表參道和香港時代廣場展出，並於今個聖誕節第三度登場，12月23至26日假亞洲國際博覽館的潮活11（Chill 11）展示3大組別、共13個香港設計單位的作品。展覽以「設計源流」為題，各個作品均取材自香港日常城市體驗，如果你想過一個與別不同的聖誕節，就要入場感受這份本地專屬的文創氣息！



香港貿易發展局致力推動本土設計行業發展

由香港貿易發展局主辦、香港特別行政區政府「創意香港」贊助的「DesignInspire」活動，旨在為香港設計師和品牌顧問提供展示及曝光機會，以促進國際品牌和香港設計師合作，從而展示香港作為設計和創意國際中心的獨特性。

今年活動新設「DesignInspire in Motion」展覽，以「設計源流」為題，當中的作品取材自香港日常城市體驗和文化特色，展現香港的文化傳統及其與設計的關係。展覽今年10月於東京時尚中心RAND表參道首度舉辦後，11月回到香港時代廣場展出，適逢聖誕佳節，展覽移師到亞洲國際博覽館舉行的潮活11（Chill 11），向香港公衆及外地旅客展示香港設計力量。

「DesignInspire in Motion」主題涵蓋三大範疇

今次於Chill 11舉行的展覽將展示13個香港設計單位的作品，當中分成「香港城市景觀」、「（再）工業化」和「傳統與未來工藝」三大範疇，透過揭示設計師的創作過程，邀請觀賞者自行詮釋和定義文化傳統的概念，以及自己與設計之間的關係。

香港城市景觀

香港不但是風景迷人的旅遊勝地，本地的城市景觀和獨特體驗，也是各種創意的靈感泉源，啟發多位設計師展開由研究主導的項目，涵蓋路牌、遊樂場、城市漫步以至郊外等主題。

參加單位一：陳濬人（Adonian Chan）

設計內容：Adonian是香港的字體設計師，今次展出的作品展現其字體設計項目「香港北魏真書」的創作歷程，並以霓虹燈表現涵蓋書法基本筆畫的「永」字 ，融合傳統工藝與書法，呈現出「香港北魏真書」之美，是必到的打卡位之一。

參加單位二：Eureka

設計內容：Eureka專注於建築藝術，今次的作品「Reimagine Our Community」和「Huts & Field」為自發性的本地社區研究項目，前者基於以攝影捕捉建築、標誌、道路和行道樹等各種社區景象，加以想象建構出全新的社區建築；後者則從香港電影中汲取靈感，重建設計師對香港文化的看法。

參加單位三：樊樂怡

設計內容：樊樂怡是香港本地的策劃人，近年致力研究香港遊樂空間作爲跨界實驗場域的發展歷程。今次展覽中她根據建築圖則和舊照片，製作出舊時遊樂場的實體模型，呈現昔日遊戲地景，並展出研究資料，鼓勵觀眾發揮想象並發表對遊樂場的見解。觀眾更可以寫下留言並貼在佈告板上互相交流。

其他參加單位：高浚明、一持工作室

（再）工業化

多位香港設計師透過製作、出版和建設社區等方式，為曾為工業樞紐的香港重塑工業。他們的作品刻劃香港工業的過去、現在與未來。

參加單位一：陳曦成

設計內容：作爲書籍設計師，陳曦成這次展出他設計的書籍作品《香港遺美——香港老店記錄》與一系列香港懷舊物件供觀眾參閲及欣賞。為了突顯書本的文化價值，設計師巧妙地在封面設計中結合香港傳統元素，如通花鐵閘及圖案地磚，透過設計把書籍内容立體化，令書籍更加引人入勝。

參加單位二：林健仁

設計內容：林健仁透過研究傳統染色技術和裁剪紙樣的工藝，探究結合傳統手藝與包裝的方式。作品聚焦中國南方少數民族侗族獨有的傳統布料侗布，同時亦研究包裝和紙箱設計，從而研發出新的紙樣，旨在透過研究全新的方案和替代品，減輕現代人類對自然環境的影響。

其他參加單位：蔡楚堅、Studio Nous

傳統與未來工藝

工藝由工具和物料之間的互動中誕生，亦見於設計的細節之中，而精巧的細節則能為物品賦予獨特的外觀和味道。一眾設計師傳承歷史悠久的工藝，創造出嶄新的表現方式。

參加單位一：Kevin Kwok

設計內容：在這個展覽項目中，設計師透過特定的程序，隨機生成各種各樣的香港道路風景。作品不但以奪目的視覺效果重現香港鬧市的街景和道路，更有助探索生成式演算法會否產生系統性或混亂的道路佈局。

參加單位二：Studio RYTE

設計內容：Studio RYTE設計的實驗性傢具Triplex Stool突破椅凳的物理限制，以極為強靭的天然纖維物料亞麻纖維製造，可生物降解，利用巧妙彎曲的幾何結構，以優美的拱形支架承托上方的重量。產品更於Salonesatellite Award 2023的逾500項參賽設計中脫穎而出，獲得二等獎。

其他參加單位：@街招、YanYan

Chill 11匯聚文化藝術、飲食和消費娛樂於一身

在同樣由香港特別行政區政府「創意香港」贊助的Chill 11中，除了「DesignInspire in Motion」展覽外，亦匯聚文化藝術、飲食、消費娛樂等展商及品牌，為港澳居民及粵港澳大灣區旅客打造別出心裁的聖誕藝墟，帶來不一樣的文創、娛樂及購物體驗。

DesignInspire in Motion —「設計源流」展覽

日期：12月23日至26日

時間：10:30至19:00（12月23日至25日）、10:30至18:00（12月26日）

地點：亞洲國際博覽館 Chill 11

入場資訊：https://chill11.hktdc.com/

看展覽時記得按照現場指示完成簡單打卡步驟後，即可獲贈精美禮物一份！

免責聲明：香港特別行政區政府僅為本項目提供資助，除此之外並無參與項目。在本刊物／活動內（或由項目小組成員）表達的任何意見、研究成果、結論或建議，均不代表香港特別行政區政府、文化體育及旅遊局、創意香港、「創意智優計劃」秘書處或「創意智優計劃」審核委員會的觀點。

（資料及相片由客戶提供）