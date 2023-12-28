炙手可熱舞劇《詠春》1月香港首演　頂級舞者精湛武藝皆是真功夫

現時廣為人知的詠春是近代流行的武術，一代影視巨星李小龍以詠春為本創立自己的截拳道，並將之帶到大銀幕之上席捲全球，再者隨著以詠春和詠春宗師葉問為題的影視作品大行其道，使之家傳戶曉。



於2022年底，重磅製作的大型原創舞劇《詠春》自從於深圳首演獲得成功，繼而於北京、上海、深圳、武漢、長沙、廣州等20個城市上演，直到今年9月再於新加坡濱海藝術中心劇院上演，火熱程度一時無兩，至今已巡演超過100場，甚至造就出場場爆滿、一票難求之盛況。相信身處香港的劇迷一直期昐已久，終於迎來好消息，劇目敲定在2024年1月4日至7日在香港首演。



作品加入觀眾具有共鳴的「七十二家房客」元素，劇中的各路英雄人物雖然身為小人物卻各懷理想，襯托出小人物背後的大故事。（圖片來源：《詠春》宣傳海報）

《詠春》結武術、舞蹈及戲劇，細膩道出詠春這門武術背後的精神與故事，由於詠春的發展與香港息息相關，於香港欣賞這齣精彩舞劇更別有一番滋味。詠春宗師葉問於上世紀50年代從佛山南下香港，數十年來門生開枝散葉，更於1967年創立詠春體育會，是為香港最早註冊的國術團體之一。雖然葉問在流行文化的影響之下現時已增添了一重英雄光環，但詠春本身是一門講求武德雙修的武術，並非推崇英雄主義，反之以匡扶弱小為本份，正如《詠春》的宣傳標語「英雄站在光裏，而我們，願是那束光。」故事以雙線發展，講述一名退休燈光師大春成為了電影檔案館管理員之後，從一份塵封多年的電影檔案當中陷入了拍攝電影《詠春》時的難忘記憶，劇組人員所追逐的夢想，超越了相隔半個世紀的時空，回看葉問師傅由佛山到港，手執「詠春堂」牌匾踏入群雄林立的武館街，為為詠春打開一扇門的故事。

《詠春》正是一部向平凡人致敬的英雄故事，當中涉及歷史人物以及各大武術門派的武術精粹，由中國舞蹈家協會主席馮雙白擔任的編劇，花上長達兩年時間去研究角色原型，劇目製作嚴謹，製作投資逾二千萬元。作品中特意加入觀眾具有共鳴的「七十二家房客」元素，故事中的各路英雄，雖然只屬小人物卻各懷理想，襯托出小人物背後的大故事。是次以精湛舞蹈來呈現武術亦是一大亮點，來自詠春、太極、八卦、八極及螳螂拳五大武術門派的招式，抽絲剝繭萃取與舞蹈融合的動作，讓即使不懂武術的觀眾，亦能體會箇中奧妙與精彩之處。原來劇中的角色是由多位舞藝精湛的獲獎年輕舞蹈演員擔綱演出，他們甚至為了意會武術精粹，特意花一年時間習武，可見匠心獨運。在陽剛的另一面亦有陰柔，例如在葉問妻子張永成與丈夫離別時的一場舞蹈，則詩意滿溢，相濡以沫之情扣人心弦。《詠春》完美演繹出詠春剛柔並濟的本質，相傳詠春的師祖為五梅師太，其傳人嚴詠春亦為女性，詠春更因而得名。

葉問師傅由佛山到香港，手執「詠春堂」牌匾踏入群雄林立的武館街，為為詠春打開一扇門（圖片來源：《詠春》宣傳海報）

《詠春》之所以深受歡迎，除了是視覺上的觀感享受，亦成功將武術的意涵與文化糅合為一。《詠春》另一大特色是將詠春與廣東獨有的紗綢「香雲紗」，這兩種中國非物質文化遺產融入其中。特別體現在五大武術門派高手過招的「宗師對決」一幕，眾舞者糅合現代舞和中華武術，服裝則以「香雲紗」裁製，可以將燈光和優美型體一再昇華，形成的構圖之美儼如藝術品。在震撼視覺之外，從中流露中源遠流長的中華武學精神更令人深有體會。當葉問打出詠春「小念頭」的第一式，身後的「扶弱小以武輔仁」祖訓刻入心扉，讓人久久不能忘懷。詠春所著重的武德雙修，並非複雜玄妙之理，小念頭作為詠春第一套路演繹出習武如做人的道理，其意涵為「念頭正，終生正」，呼應著劇目主旨，平凡人與英雄本色從來並無既定界限。

【《詠春》演出詳情】

日期及時間：

2024年1月4至6日 （星期四至六） 20:00

2024年1月6至7日 （星期六及日）14:30

地點：香港演藝學院歌劇院（香港灣仔告士打道1號）

演出時間：2小時20分鐘（包括一節中場休息）

票價：HKD 780 / 580 / 380

購票：快達票