Oi! 油街實現 街角最美麗人文風景 以祼眼3D進入藝術綠洲虛實之境

藝術，看似遙不可及嗎？其實可能就在你身邊。位處北角的油街實現(Oi!)，就是這樣的一個可讓大眾走近、走進去的藝術空間。當中最為搶眼的「油街陽台」，近日舉行展覽「數碼體︰虛實之境」，以大型祼眼3D動畫，帶領觀眾在繁忙鬧市中跳進藝術的幻想世界。



油街實現館長馬佩婷（左三）、「數碼體：虛實之境」的創意技術監督吳子昆（右一）和四組參展團隊CT.LAB（左一）、Axis Studio（左二）、九猴工作室（右二）與鄭馬樂（右三）的代表合照。

共用藝術綠洲 進入藝術門檻

2022年5月，油街實現完成擴建，逾3,000平方米的戶外空間充滿綠意，此處既是花園，更是一片美麗的人文風景。油街實現館長馬佩婷說︰「這是一個社區友善的共享空間，歡迎市民前來休憩放空，你甚至可以看到很多小朋友在「油街花園」追逐玩耍。正是這開放悠閒的氛圍吸引了很多未必會專程去參觀藝術展覽的朋友前來油街實現，從而欣賞到我們的作品，這裡可說是一個鬧市中的「藝術綠洲」，讓大眾在繁忙的城市生活中走近藝術。」

油街實現館長馬佩婷︰「我們希望透過展現傳統及創新的媒介，帶給觀眾截然不同的藝術體驗。」

油街實現每一處都有個名字，「油街花園」、「油街草地」、「油街陽台」等，而每一處，都正在以不同方式把藝術呈現。就如「油街花園」內的一片龍柏樹林，就是戶外藝術裝置「賞森．悅木」；在其旁邊的「油街陽台」有一座大型LED螢幕，便是一個讓藝術家展示裸眼3D藝術的裝置。「我們平時會放一些沙灘椅在這裡（LED螢幕前），街坊朋友就會很自在的躺在這裡休息及欣賞作品。」休息的時候「看電視」是其中一個娛樂，而這個大型LED螢幕，就如一部巨形電視般，不僅帶給觀眾娛樂，亦悄悄地帶領觀眾走進藝術大門。

轉換身份 從經驗中拼湊成句子

2022年油街實現新空間開幕，邀請了本地藝術家吳子昆擔任客席策展人，率領團隊創作了跨領域的影像展覽「數碼繆思」。是次，吳子昆則以創意技術監督身份，帶領四組藝術團隊分別製作四件數碼媒體作品，於「油街陽台」的大型螢幕呈現名為「數碼體：虛實之境」的裸眼3D動畫展覽，為穿梭在這片「藝術綠洲」的遊人帶來視覺感觀衝擊。是次展覽由四個藝術團隊：鄭馬樂、九猴工作室、Axis Studio和CT.LAB參與創作。

「上一次我以藝術總監兼藝術家身份參與展覽，我自己亦有參與做一件作品。但今次我沒有做自己的作品，主要是協助不同單位發展出整件藝術品，在角色上我就更容易處理，不會說有時要照顧自己的作品，同時又要看整體的藝術效果，所以今次做的效果更好一些。」吳子昆說。在香港或世界各地多數裸眼3D動畫，大都用於商業之上，所呈現的方式、手法、效果通常都很一致。前年，吳子昆在油街實現首次參與裸眼3D展覽「數碼繆思」，以實驗性質為主，嘗試這一種媒介、載體究竟可以做甚麼，得到上次展覽的學習及經驗，吳子昆形容︰「上次好像是練習詞彙，今次就真的造出句子來。」

以科技結合藝術衝擊視覺

是次展覽，四個作品風格、題材各異，創作所用的方式都不一樣，但是細看之下，卻有共通之處。雖然都是讓大家自由發揮，但為令整個展覽的脈絡更流暢，吳子昆亦與藝術團體梳理出作品之間的關係，「主題都是關於溝通，有些是與社區的溝通、有的是與自然的溝通、或與整個社會、或與科技的溝通，所以是基於這樣的想法，讓藝術家們發展不同的作品。」吳子昆說。

作品名稱：《飄流紀》 藝術團隊：九猴工作室

九猴工作室於2013年成立，專注於動畫製作和影像設計，近年一直與不同的漫畫家合作，參與製作許多漫畫的動畫作品。

《飄流紀》延伸了藝術家上一件2D作品，一班動物來到這個城市的際遇。「這次我在想用甚麼物種好，我想做海洋生物，我想回應附近臨海的環境、香港海洋。在選擇過程中發現原來我們很常見的沙巴龍躉，它是一種很特殊的物種，因它不是源自於大自然。」沙巴龍躉作為本地街市其中一款最常見的食用魚，卻不是源於大海的魚類。人類利用先進科技，以人工的方法繁殖出沙巴龍躉，並賦予它們作食材的意義，來界定它們的存在。也許，它們也只是像一些人類一樣，為滿足社會的期望而生存。

「作品擺在油街實現的這個螢幕，我會當它是一個雕塑去設計，而且它跟觀眾相處的時間會很長。我考慮內容的時候，會考慮是一個角色，它是一些時刻、時間、光陰，我希望它跟這裡經過的市民產生一些互動，甚至是一些陪伴的感覺。」九猴工作室的代表李國威說。

作品名稱：《心態園》藝術團隊：Axis Studio

Axis Studio由動畫業界人士創立，曾參與荷裡活電影、電視劇、電視廣告和劇情片製作。

香港生活節奏急促，每人每天都在承受壓力和釋放壓力之間循環不斷。「在創作前，我們特意來油街實現實地考察一下，想做一個適合這裡的題目。經過油街實現發現環境清幽亦有都很多街坊、市民會在這裡流連，他們可能會坐在這裡小歇一下享受休閒的時刻。因為有這麼大的螢幕，展示作品給他們看的時候，想令他們繼續感受到休閒的感覺。」藉油街實現休閒的環境作對比，團隊以一個動畫「生態球」呈現一個腦內的心態循環系統，期望能為觀眾帶來一刻的心情轉換，為每位生活在急速節奏的觀眾帶來共鳴感。

Axis Studio的代表Agnes說︰「我第一次做裸眼3D，要特別留意可視角度，怎樣能夠做到凸和凹的效果，對於我們來說也是一個小挑戰。而油街實現這裡，有不同街坊經過，我們把作品大眾化一些，讓大人、小朋友都可以看得很輕鬆。」

作品名稱：《MPU ‧ 馴感者》藝術團隊：CT.LAB

CT.LAB涉獵使用者體驗設計、互動設計、平面設計、介面設計、圖像設計和技術開發等各個領域，是具有國際視野的跨界別創作團隊。今次作品，藉由裸眼3D把原本不可見的情緒、意識情感可視化。中央處理器（CPU）是電腦的「大腦」，負責處理和識別各種複雜的數據。隨著科技的不斷發展，人工智慧的顯現，團隊想像原本處理數據的「大腦」加入了分析人類情緒的功能，逐漸擁有意識情感，並成為情緒主導的意識體，成為《MPU ‧ 馴感者》，這就是今次作品名字的由來。作品不單利用了龐大的數據去創作，藝術團隊更邀請觀眾進行實驗，大家可以透過掃描螢幕上的二維碼，探索自我情感在人工智慧上應用的謎團，瞭解機器對分析我們內心感受的潛力。

「其實這個作品探討的是人與科技媒介之間的關係。」CT.LAB 的張培定表示︰「希望每一個觀眾來到油街實現，透過手提電話掃瞄（作品上）二維碼後，可以產生一個數據的交換。大家可以在一年的時間裡面不斷去反饋這個實驗，可能一年之後，我們整個數據模型產生變化。最後生成的一個模型，是一個未知，但我覺得這個是一個有趣的實驗。」

作品名稱：《智域之外》 藝術團隊：鄭馬樂

「鄭馬樂」是一個由藝術家吳瀚生（Royce）和人類學家Daisy Bisenieks創立的藝術團隊。吳子昆說︰「『鄭馬樂』的作品做很多比較宏觀地看整件事，所以我覺得他們的作品角度又和另外三件很不一樣。」

以數碼藝術作為創作媒介的Royce表示，這次是他們首次創作裸眼3D甚至3D作品，「這次創作最困難之處，是如何在螢幕上展示一個畫面，並讓觀眾看到3D效果，在技術上我們做了很多實驗和測試。」《智域之外》將香港島的地質、生物和文化歷史等不同畫面，以動畫技術和人工智慧工具栩栩如生地呈現出來。讓每位經過油街實現的行人從自然、人類、科技、過去與未來，觀察這片土地的改變。

「我覺得油街實現是很好的場地，去展示這類的作品。這裡每天都有很多不同身份的人經過，有辦公室的白領、長者或孩子，是一個很不一樣的藝術空間。」Royce說。

最後，吳子昆說︰「我自己希望Art-Tech在未來，在藝術（與科技）方面可以再平衡一些。因為現在很多人看Art-Tech的時候，可能都偏重在技術方面的東西，但是我相信時間再長一些，大家消化到一些技術，藝術方面都會再提升一些，令到它們之間的關係平衡。」

山水再築城 勾畫城市光影

除了前衛的Art-Tech「數碼體︰虛實之境」展覽，油街實現又同時推出「山水再築城」展覽，以香港的山水風光、城市新舊建築或民風為主軸，呈現三位在建築界舉足輕重的香港建築師吳永順、董正綱、岑延威的獨特視覺，以近一百幅別樹一幟的水彩及攝影作品，帶領觀眾一起細味城市的獨特風景。

香港建築師董正綱、岑延威、吳永順(左起)。

數碼體：虛實之境

展期：由16.12.2023起展出

地點：油街陽台

山水再築城

展期：16.12.2023 — 18.2.2024

地點：油街玻璃屋地下及油街花園

油街實現

地址︰北角油街12號

開放時間︰

星期一︰下午2時至8 時

星期二至日︰上午10 時至下午8 時

星期一上午10 時至下午2 時休館（公眾假期除外）

農曆新年除夕︰上午10 時至下午5 時

農曆年初一及二休館

入場費︰免費入場

展覽網站：https://www.apo.hk/tc/web/apo/oi_projects_and_programmes.html

（資料由客戶提供）