復活節好去處2024丨香港20+親子活動推介 部份工作坊低至37折

復活節好去處丨復活節假期快到了，還在煩惱帶小朋友去哪裡玩？《01親子》特意為大家搜羅各區抵玩，又有趣的好去處活動，包括親子工作坊、各項運動體驗、主題樂園活動、充滿文化氣息的展覽等等，並附有詳情和訂購優惠，讓家長更方便計劃行程和參考優惠，與小朋友過一個充實的復活節假期。



復活節好去處2024【1】Build a bear丨獨家52折優惠

Build a bear 自製毛公仔工作坊讓小朋友發揮個人創意，自己打造專屬個性化互動毛絨朋友，還可以任意配搭數百種服裝配件，每隻毛公仔附送獨一無二的出世紙，更可加入心跳盒及香味，現在報名還可以製作復活節限定Pawlette波莉兔公仔，增進親子關係，同時訓練創意想像力，與小朋友共締美好時光。

(1) 自家製作毛公仔工作坊(包含指定毛公仔一隻) - 名額200個！獨家低至52折優惠

01獨家優惠價 $99（原價：$189）

星期一至日 11:00-19:30 **必須1天前自行預約**

每個課程包含毛公仔一隻（價值$189的指定款式），不包含衣服及配件

課程歷時30分鐘

適用於尖沙咀K11 MUSEA店及山頂廣場店

*參加者必須年滿3歲

(2) 公仔燙Tee工作坊 - 名額200個！獨家低至52折優惠

01獨家優惠價 $140（原價：$148）

星期一至日- 11:00-11:45， 12:00-12:45， 13:00-13:45， 14:00-14:45， 15:00-15:45， 16:00-16:45， 17:00-17:45， 18:00-18:45

每個課程包含公仔T恤1件， 不包含公仔及配件

課程歷時約45分鐘

只適用於尖沙咀K11 MUSEA 店

*參加者必須年滿8歲

(3) 自家製作毛公仔工作坊（包含指定毛公仔一隻及毛公仔DIY Tee）- 名額200個！獨家低至52折優惠

01獨家優惠價 $198（原價：$388）

星期一至日 11:00-11:45， 12:00-12:45， 13:00-13:45， 14:00-14:45， 15:00-15:45， 16:00-16:45， 17:00-17:45， 18:00-18:45

課程包含毛公仔一隻（價值$189的指定款式）及毛公仔DIY T恤， 不包含其他額外配件

課程歷時一小時

只適用於尖沙咀K11 MUSEA 店

*參加者必須年滿8歲

體驗地點：

K11 MUSEA（尖沙咀梳士巴利道18號K11 MUSEA B2層B245B鋪）Tel: 3755 0130

山頂廣場（香港山頂道118號山頂廣場2樓223號鋪）Tel: 2386 5988



復活節好去處2024【2】珍珠首飾工作坊｜全港唯一珍珠研學團｜即場採珍珠 自製首飾｜獨家71折親子套票

參加珍珠首飾工作坊了解香港珍珠歷史及現況、珍珠養殖基本知識及珍珠養殖與可持續性發展的關係，參加者會由專家指導，親自開蚌尋珠，製作屬於自己的珍珠首飾，大人細路一起近距離觀察珍珠蚌周邊海洋的生物，及製作屬於自己的珍珠首飾。

【珍珠首飾工作坊 | 全港唯一珍珠研學團】

01獨家優惠價 二人同行 $980（原價：$1640）低至6折報名丨積分半價換購 單人套票 $520（原價：$780）67折優惠丨積分半價換購 已包入場劵、HKD$30來回船、珍珠故事、開蚌(保證可選擇乙粒珍珠）首飾配件乙份 (包含純銀配件)

自由時間：釣魚 (包借出釣漁牌、蚌肉作魚弭)

【珍珠首飾工作坊 | 親子樂悠悠】

01獨家優惠價 親子(一大一小) $680（原價：$880）77折親子套票丨積分半價換購親子(兩大一小) $1，140（原價：$1600）獨家71折親子套票丨積分半價換購

**小童年齡必需介乎4-11歲**

已包入場卷、每位HKD$30來回船、珍珠故事、每位大人開貝（保證有乙粒珍珠）及首飾（包括配件）

珍珠首飾工作坊

地址：西貢麻南笏的珍珠養殖場 白沙灣到三星灣街渡



復活節好去處2024【3】復活節 adidas x ASG 籃球營 2024｜適合5-16歲 任何程度｜跟世界級教練學打籃球 英語授課｜早鳥79折 3月19日前報名

A. Basketball Fun Camp 籃球啟蒙營 (5-7歲) (低強度訓練)

此訓練營旨在讓學員感受到籃球的樂趣，激發學員對於籃球的熱愛，適用於初次接觸籃球或掌握基本籃球基礎的學員，以及想感受輕鬆籃球氣氛的學員。

課程日期：3月29， 30， 31日 及4月1日 (共 4 堂)

課程時間：10:00 – 12:00

B. Total Skills Camp 籃球全方位營 (8-11歲) (中強度訓練)

此訓練營旨在幫助學員學習並深化籃球技巧的提升，包括運球 / 傳球 / 投籃 / 步法移動 / 1 對 1 攻防，幫助成為技巧全面的 MVP。

課程日期：3月29， 30， 31日 及4月1日 (共 4 堂)

課程時間：12:00 – 14:00

C. Lethal Weapon Camp 籃球火營 (12-16歲) (高強度訓練)

此訓練營旨在提高學員在進攻、投籃以及上籃的成功率，籃球的滿足感也源自學員能在球場上成功得分，通過訓練營的各種獨特訓練方法，讓學員掌握所有進攻技巧以及投籃的正確動作。

課程日期：3月29， 30， 31日 及4月1日 (共 4 堂)

課程時間：15:00 – 18:00

立即搶購：A-C: 早鳥優惠至3月15日，正價優惠至3月22日

D. Basketball IQ Camp 籃球領袖營 (8-15歲) (中強度訓練)

此訓練營旨在開發學員的籃球智商，深化對於籃球運動的理解。除了技巧，訓練營將集中為學員教授籃球運動中的團隊配合，以及隊員之間的默契、走位、傳接球等，培養籃球智商和團隊配合，將會令學員發展更全面。

E. Super Athlete Camp 籃球全明星營 (8-15歲) (中強度訓練)

此訓練營需要學員擁有個人籃球基礎技巧，旨在提升各學員不同層面的籃球水平，包括在技巧及體能。此訓練營要求較大的體能和對籃球運動的積極性，此訓練營會根據學員的年齡及水平來制定難易程度不一的訓練內容，訓練結束後學員將在水平上有立竿見影的提升。

課程日期：4月2， 3， 5日 (共 3 堂)

課程時間：15:00 – 18:00

立即搶購：D-E: 早鳥優惠至3月19日，正價優惠至3月26日

+ 1

復活節 adidas x ASG 籃球營 2024

地址：

香港諾德安達國際學校 Nord Anglia International School Hong Kong / 聖雅各堂14樓體育館

九龍藍田安田街11號NAIS 1樓體育館 / 香港灣仔堅尼地道112號



復活節好去處2024【4】Lohas rink 溜冰場丨獨家復活節買一送一門票 | 將軍澳日出康城

全新落成的LOHAS Rink，是根據國際標準而設計的溜冰場，亦是城中首個採用最新節能科技的環保溜冰場地。位於將軍澳日出康城，LOHAS Rink是區內唯一溜冰娛樂園地。這邊廂一家大小同享親子之樂，笑聲不絶；那邊廂一眾年輕男女牽手同遊，甜蜜暢快。

【01空間快閃 | 復活節買一送一門票優惠】

立即搶購： 獨家買1送1 HK01專屬復活節優惠，名額有限，以$100優惠價購買「買一送一門票」，原價$200。「買一送一門票」$100/ 2人入場（原價: $200）

【01空間 單人門票優惠】

立即搶購： 獨家93折起單人門票 - 包裝備3小時$70起 大小同價 星期一至四 *$70（原價: $75）

星期五 *$80（原價: $85）

星期六、日、公眾假期及學校假期 ^$95（原價: $100）

Lohas Rink

新界將軍澳康城路1號THE LOHAS康城2樓206-210



復活節好去處2024【5】全香港滑板協會主辨 AHKSA｜親子及小朋友滑板班 $150試堂體驗｜獨家37折親子滑板班 | 包裝備

全香港滑板協會（AHKSA）自1999年於香港成立，與頂級滑板教練聯手，提供最優質的滑板體驗，由AHKSA 專業教練，由淺入深教大家不同的滑板技巧，現在經01空間可享獨家優惠試堂。

滑板恆常班 (四堂) 01Space 獨家78折優惠

01空間特別優惠價: HK$1500 (原價HK$1920)

單堂體驗班 01Space 獨家低至38折優惠

01空間特別優惠價: HK$150 (原價HK$400)

獨家親子滑板班 (4人以下)01Space 獨家低至37折優惠

01空間特別優惠價: HK$999 (原價HK$2720)

全香港滑板協會主辨 AHKSA

7/F D & E Hang Seng Industrial Building 185 Wai Yip Street, Kwun Tong



復活節好去處2024【6】MegaBox滾軸溜冰體驗 + 復活節速成班｜最大室內滾軸溜冰學校兩萬呎

想為小朋友培養一項健康又有發展潛力的興趣，滾軸溜冰是一個很好的選擇，不但可以訓練兒童的平衡力，亦有相當大的潛力可以讓孩子培訓成精英運動員。參加兒童滾軸溜冰體驗課程，讓孩子先作前期體驗，了解他們的興趣及能力，為他們往後選擇最適合級別課筐，亦可了解一下香港滾軸溜冰學校的師資及教學質素。

【01空間優惠價】

體驗堂 | 單人票價: HK$199（原價: $250）| 79折 單人79折優惠 體驗堂 | 雙人票價: HK$299（原價: $500）| 6折 2人同行體驗 - 獨家6折包裝備

2024復活節滾軸溜冰速成班 | 3日課程 | 65折

每堂1小時30分鐘，每班最多學生10人，教練2人

1. 日期：3月27、28、29日

A班：10:30am – 12:00nn

B班：12:00nn – 13:30pm

C班：13:30pm – 15:00pm

日期：4月3、4、5日

D班：10:30am – 12:00nn

E班：12:00nn – 13:30pm

F班：13:30pm – 15:00pm

*費用已包括器材借用

A、D、B或E班 雙人票價: HK$2080（原價: $3200)

C或F班 雙人票價: HK$2288（原價: $3520)

立即搶購：復活節3日速成班，二人同行獨家65折

Sk85IVE2 Indoor Skatepark

7/F D & E Hang Seng Industrial Building 185 Wai Yip Street, Kwun Tong



復活節好去處2024【7】成峯歷奇 親子攀岩飛索團/ 野外定向及飛索挑戰日營丨獨家低至86折

喜歡冒險、挑戰自己的小朋友想在2024年前突破自己，跳出框框，就很適合戊加成峯歷奇 Pinnacle Adventure活動，於長洲做野外定向訓練及飛索體驗，不但訓練朋友獨立地對信息進行評估，並作出決策，更培養青少年獨立綜合分析問題、解決問題的能力。完成挑戰可獲發證書一張！名額有限，搶先報名！

長洲親子攀岩飛索團 4 歲或以上獨家9折

可選擇的活動日期及時間

上午10:00-13:30：3月10, 17, 30, 31日; 4月1, 2, 6日; 5月11日

下午14:00-17:30：3月10, 17, 30, 31日; 4月1, 5,6日; 5月11日

時間表

10:00 / 14:00長洲活動地點集合

10:10 / 14:10 頭盔安全帶穿著講解；攀岩、飛索講解及示範

10:30 / 14:30 開始活動 (攀岩、飛索)

13:15 / 17:15 影相打卡，解除裝備，收拾行李離開

13:30 / 17:30 活動完結

野外定向及飛索挑戰日營6 - 10歲獨家86折

可選擇的活動日期：2024年4月5日; 5月5日或6月15日

+ 1

活動行程:

集合地點及時間：0830 中環5號碼頭

解散地點及時間：1830 中環5號碼頭

活動地點：長洲



復活節好去處2024【8】親親羊駝 + 有機菠蘿園入場套票｜錦田低碳農莊菠蘿園｜獨家53折親子套票

錦田有機薈低碳農莊菠蘿園引入全港鼎鼎大名的羊駝，大人小朋友們除了可近距離接觸羊駝，還可以親手餵飼羊駝！絕對是非一般的體驗！園內還增設免費兒童遊樂設施，如：網繩陣、菠蘿沙池、千秋及滑梯等等.....一家大小都可玩得樂而忘返。

01空間優惠價：

一位 (大小同價)：$180 (原價: $320)

兩位 (大小同價)：$340 (原價: $640)

立即搶購：獨家53折親子套票

錦田低碳農莊菠蘿園

地點：新界元朗錦田錦河路四排石村(西鐵錦上路站A出口，步行約三分鐘)；如泊車：錦上路西鐵站停車場 (入口在東匯路)



復活節好去處2024【9】親親羊駝+菠蘿食物製作班特惠套票｜錦田低碳農莊菠蘿園｜獨家53折親子套票

錦田有機薈低碳農莊菠蘿園從澳洲引入四隻羊駝，非常可愛溫順。難得的FAMILY DAY，01的獨家套票，融合戶外生態學習、手作、DIY輕食、寫意休憩、兒童遊樂放電，必定為你的家庭提供健康又難忘的一天。

01空間優惠價 獨家53折親子套票

一位 (大小同價)：$268 (原價: $480)

兩位 (大小同價)：$516 (原價: $960)

三位 (大小同價)：$774(原價: $1,440)

套票每位包括以下內容：

1. 以下 A - B 三選一 （逢星期六日及公眾假期使用，需要預約；平日需要四人或以上成團）

A. DIY菠蘿特飲製作、雪糕菠蘿包組合班

B. DIY用途應鳳梨蘇製作、有機種子種植班

C. DIY羊駝型有機紅豆砵仔糕、空氣鳳梨平點製作班 （平日需要10人或以上成團,及需要預約）

2. 入場通行證一張

3. 親親羊駝（20分鐘）一位

4. 羊駝飼料一份

5. 菠蘿冰條一枝 (100%果肉)

6. 農莊紀念品一份

7. 免費兒童遊樂設施 (網繩陣、菠蘿沙池、千秋及滑梯等等.....)

錦田低碳農莊菠蘿園

地點：新界元朗錦田錦河路四排石村(西鐵錦上路站A出口，步行約三分鐘)；如泊車：錦上路西鐵站停車場 (入口在東匯路)



復活節好去處2024【10】長洲戲院 多元文化區｜文化半天遊｜平安包工作坊 | 張保仔觀景台｜1931影棚體驗 | 獨家優惠低至56折

長洲戲院是長洲文化有限公司所發展的項目，是香港一個富有活化歷史，教育、保育、社區、創新體驗活化社區娛樂集中地，園區超過3萬8千呎，共有4大主題空間，包括「長洲文化館」、「啞鈴資訊中心」、「1931影棚」、「銀幕大笪地」，結合教育、旅遊和藝術三大元素，適合一家大小體驗長洲本土及中華文化。

| 01獨家｜長洲戲院文化半天遊 56折二人套票

平日(星期一至四): $438（原價：$792）

假期(星期五至日及公眾假期): $520（原價：$892）

1931電影體驗一節60分鐘

參觀張保仔觀景台

小食套票2份

許願籤2支

| 01獨家工作坊75折優惠 低至$135/位

- 5選1：平安包工作坊 (2個平安包)、模擬考古發掘工作坊、瓦當拓印工作坊、鑽木取火工作坊、臉譜繪畫工作坊

原價: $180/位｜75折: $135/位

- 立體浮雕工作坊

原價: $250/位｜75折: $188/位

長洲戲院

地址：香港長洲新興後街120號



復活節好去處2024【11】《小小店長》職業體驗企劃｜親子活動｜獨家二人同行82折

透過趣味性的體驗式學習，培養小朋友的責任感，認識職業技能，提升學習動力！活動由各行各業店長和職員親自帶領小朋友體驗工作，作為小小店長，需要在店內完成多項有趣而富挑戰性的任務。

01空間特別優惠價

單人票 $480（原價：$499）

二人套票 $816（原價：$998）獨家二人同行82折

《小小店長》職業體驗企劃

Meow Art Coffee 喵公館 | GoGoX | 六鼎記 | 花斑茶社 （荃灣 | 觀塘 | 土瓜灣）



復活節好去處2024【12】Disneyland 香港迪士尼樂園入場門票（需3個工作天前預訂）- 限時86折！輸入推廣瑪【DISNEY86】享低至原價86折優惠！

香港迪士尼樂園度假區為不同國籍及年齡的賓客呈獻難忘且獨一無二的迪士尼奇妙體驗。賓客可以在這個奇妙王國裡置身喜愛的迪士尼故事中、與迪士尼朋友見面、在多個不同園區盡情探索、暢玩過百項世界級遊樂設施及娛樂體驗，更可入住華麗又舒適的迪士尼主題酒店，令旅程更加完美。

「StellaLou夢想起舞吧」

一直夢想成為舞蹈家的StellaLou，於2024年4月5日-5月5日將再度登上迪士尼故事劇場的舞台，與香港芭蕾舞團同台共舞，帶來載譽而歸的「StellaLou夢想起舞吧」!

「StellaLou夢想起舞吧」+入場門票組合 官方價低至82折

01空間獨家限時邀請碼【Stella82】

復活節好去處2024【13】獨家買一送一｜黑暗中對話體驗館｜情侶 親子限定主題 Dialogue Experience︱Dialogue in the Dark

愛家樂旅程 小童 9折 $144 (原價: $160)

愛家樂旅程 成人 9折 $234 (原價: $260 )

一直以來，都是父母牽著小朋友的手而行，如果角色調換，又會是怎樣的經歷呢？愛家樂讓你在全黑之中，由小朋友拖住你走，一步又一步，透過溝通、探索同合作，跟住導賞員離開漆黑一片的世界。

黑暗中對話旅程 小童 9折 $135 (原價: $150)

黑暗中對話旅程 成人 9折 $225 (原價: $250)

沒有視覺是怎樣的感受？這是一趟需要發揮聽覺、觸覺及嗅覺的一小時全黑旅程，黑暗中對話將會將成為你畢生難忘的回憶。

立即搶購：【快閃限定獨家買一送一！】

黑暗中對話體驗館

地址：九龍長沙灣長義街9號D2 Place 一期 7樓B室 (荔枝角港鐵站 D2 出口)



復活節好去處2024【14】香港大富翁夢想世界｜山頂好去處｜獨家78折親子套票

香港大富翁夢想世界™是世界知名桌上遊戲【大富翁】的首間主題館，以全息投影和4DX體感技術，立體還原銀行、地契卡、棋子、水務局、機會等經典元素。無論是家庭親子，還是朋友約會，男女老少都可以在香港大富翁夢想世界™找到熟悉的回憶，通過多種互動體驗，獲得意想不到的驚喜。

A.) 成人門票 HKD208 (原價HKD260)

- 成人 12-64歲

B.) 小童或長者 HKD176 (原價HKD220)

- 小童 3-11歲

- 長者 65歲以上

C.) 獨家親子套票（成人＋小童）HKD374 (原價HKD480)

- 成人 12-64歲 x1

- 小童 3-11歲 x1

立即搶購：獨家78折親子套票

香港大富翁夢想世界

地址：香港山頂道山頂廣場3樓



復活節好去處2024【15】東華三院「感悟幸福」藝術展覽｜免費入場｜預先登記送獨家「幸福心意卡」

「感悟幸福」計劃由東華三院新界東區13個服務單位共同籌劃，鼓勵區內的服務對象，多留意及發掘日常生活中一些令人愉快及幸福的小事情，並透過個人及集體藝術創作，將幸福感呈現出來，與大眾分享。

「感悟幸福」藝術展覽

日期及時間：2024年3月16日(星期六) 上午10時至下午6時

2024年3月17日(星期日) 上午10時至下午1時

經「香港01」登記之入場人士可額外獲贈限量「幸福心意卡」一套*，數量有限，送完即止。預先登記入場可獲獨家限量紀念品

東華三院「感悟幸福」藝術展覽

地點：沙田大會堂展覽廳

費用: 全免



復活節好去處2024【16】西九文化區香港M+博物館｜特別展覽門票：「宋懷桂：藝術先鋒與時尚教母」/「香港賽馬會系列：黑與白－攝影的故事」｜獨家半價換購（需3個工作天前預訂）

M+是亞洲首間全球性當代視覺文化博物館，位於香港西九文化區。 M+博物館致力於收藏、展示與詮釋二十及二十一世紀的視覺藝術、設計及建築、流動影像，以及香港視覺文化。這次復活節假期一於與小朋友感受文化氣息，欣賞各項獨特的展覽。

【門票價格】

1. M+標準門票（不含特別展覽）半價換購門票 成人票 $120/位

優惠票* $60/位

2. 特別展覽（含標準門票） 半價換購門票

M+特別展覽「香港賽馬會系列：黑與白－攝影的故事」(3月16日開幕，開放至6月30日)

成人票 $140/位

優惠票* $70/位

特別展覽雙重套票 - 「宋女士」+「黑與白」

特別展覽: 「宋懷桂：藝術先鋒與時尚教母」(4月14日完結)

成人票$210/位

優惠票* $105/位

*優惠票適用於7-11歲小童（需由成人陪同）、全日制學生、60歲或以上長者、殘疾人士以及其陪同人士、綜援受助人

西九文化區香港M+博物館

西九文化區M+ 九龍博物館道38號



復活節好去處2024【17】香港故宮文化博物館門票｜特別展覽門票《從波提切利到梵高》｜獨家半價換購（需3個工作天前預訂）

到香港故宮文化博物館可觀賞九百多件來自故宮博物院的珍貴文物，其中部分藏品從未對外公開展出，從香港角度出發，結合環球視野，帶孩子欣賞故宮博物院及其他世界重要文化機構的珍藏，以嶄新方法，體驗中華文化與藝術。

《從波提切利到梵谷：英國國家美術館珍藏展》

展覽時間：2023年11月22日 - 2024年4月11日

位置：展廳 9

半價換購門票

香港故宮文化博物館

地址：香港九龍西九文化區博物館道8號

