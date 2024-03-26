大人同小朋友一齊嚟大家樂感受好滋味！全新「歡樂天地餐」登場！

大家樂不只是上班一族的食飯熱點，小朋友亦終於可以享受到屬於自己的套餐！因為大家樂全新推出專為小朋友而設的「歡樂天地餐」，主食可選番茄肉醬意粉或粟米雞肉漢堡飯，並配搭數款兒童最愛配菜！現時只要購買任何套餐、飯或意粉，即可以$28加配「歡樂天地餐」，讓大人和小朋友齊齊食得歡樂！



兒童專屬「歡樂天地餐」登場！

上班一族食飯只求快和飽，大家樂無疑是熱點之一，只不過當大家下班和放假回歸家庭，一家人外出食飯時，小朋友或許難以獨自進食成人份量套餐，有機會造成浪費。現時這個煩惱終於成功解決，因為大家樂最近推出專為小朋友而設的「歡樂天地餐」，讓他們都享受到屬於自己的套餐！

歡樂天地餐的主食可選番茄肉醬意粉或粟米雞肉漢堡飯，而配菜則有蜜糖牛油粟米、香辣薯角、茄汁香腸、啫喱和Qoo白提子汁飲品，全是兒童最愛之選！現時只要於午市、茶市和晚市購買任何套餐、飯或意粉，即可以$28加配歡樂天地餐，每宗交易最多可加配3個歡樂天地餐。

高質最「營」之選 最啱修身、健身嘅你

大家樂不只照顧小朋友，近年為修身、健身人士提供最適合的餐單，推出高質最「營」之選系列，讓大家食得快，食得飽，亦食得健康。此外，這個系列的套餐更提供最優質的蛋白質，是一眾修身和健身人士絕對不能錯過之選，讓小朋友及家長可各自選擇自己食物，一起共享天倫之樂！

即睇高質最「營」之選蛋白質有幾高：

一個增肌的成年人士，每公斤體重大約需要1.5至1.7克蛋白質。如果你希望在大家樂進食一餐時能吸取更多蛋白質，除了高質最「營」之選套餐外，還可以$15加購一件含有32克蛋白質的雞胸，減脂增肌更有效果！

注重健康的你，記得立即申請做Club 100會員，即joy即享盡至『營』優惠：https://bit.ly/3rZG7jj

（資料及相片由客戶提供）