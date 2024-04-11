懷孕｜中醫調理助孕+清胎毒+產後減肥　附成功案例及月子湯水推介

懷胎十月，對於備孕中的女性來說，絕對不止是十個月的事。從事前備孕、「陀B」清胎毒、到產後減肥修身，每個階段都要好好照顧，慎重調理，以健康身心迎接新生命的誕生。今次邀得雁月註冊中醫師譚希元為大家解構種種懷孕疑難，更會分享臨床助孕成功案例與及月子湯水推介。



中醫全⾯調理體質 多囊卵巢綜合症個案成功受孕

據統計顯示，每6⾄7對夫婦，便有⼀對⾯對懷孕困難的問題，確實一子難求！其實不孕的成因有很多種，常見的病因可歸類為3大類， 包括：排卵障礙性不孕、盆腔因素（輸卵管因素，⼦宮內膜異位症）、 不明原因導致不孕及反覆性流產。中醫強調男女備孕，應從內分泌、神經系統、⽣殖系統作出全面調理，增加懷孕機會，同時提⾼⼈⼯受孕的成功機率。

雁月註冊中醫師譚希元。

多囊卵巢綜合症近年備受關注，亦是常見的不孕原因之一。譚希元分享了一個成功案例︰「一位多囊卵巢綜合症患者超過半年未有經期，備孕數年未懷孕，經中醫調理3個⽉後，經期回復正常，再調理多3個⽉後更成功⾃然懷孕。」備孕第一步先要有正常的經期，中醫先透過調節內分泌系統，促進女性荷爾蒙⽔平的平衡，提⾼卵⼦的質量和排卵的頻率，同時增加⼦宮的⾎流量，改善⼦宮內膜的厚度和質量，增加著床機率。譚希元表示，除了特定的症狀進⾏治療，還可以改善患者的整體健康狀況，提⾼免疫⼒，打好基礎，為寶寶提供一個健康的搖籃。

俗語有云︰「有仔趁嫩生」，因為自然受孕率一般會隨女性年齡而下降，年過40的女士不孕機率高達六成，加上男士精子數目稀少或活動力欠佳等問題，不少夫婦會選擇IVF體外受孕。可是IVF的手術費用高昂，想一擊即中，譚希元建議先調理好雙方身體再進行IVF︰「有一位40多歲的女士，本身是多囊卵巢綜合症患者，而男方的精⼦質量不佳，他們進行了1年半中醫調理，期間幫助女士提⾼卵巢儲備能⼒，提升卵⼦質量，成功抽到10多粒卵子，亦為男方提升精⼦品質，改善⼦宮內膜容受性，提⾼受孕機會。中醫調理更能讓這對久未懷孕的夫婦放鬆心情，結果IVF放胎⼀次便成功，BB現已7個⽉⼤！」

太早清胎毒易早產 最佳時機︰懷孕35周

每個父母都期望寶寶健康活潑成長，懷孕期間的飲食選擇要謹慎，亦要保持心情開朗，以免⺟體清除毒素的速度低於累積速度，當毒素積聚於⺟體，令寶寶出⽣後容易出現⽪膚⽑病。譚希元認為，清胎毒不宜過早，由於30周之前胎兒未完全發育成熟，太過寒涼的食物易引起⼦宮收縮，引致早產。當懷孕35周後，可以進食一些清胎毒的食物，如⻄瓜、綠⾖沙、⾖腐、椰⻘、荷葉、⽩茅根、⽩蓮鬚、冬瓜⽪、粟⽶鬚等等，助母體清熱、去濕、解毒。

產後忌胡亂進補 子宮元氣修復是減肥第一步

坊間有不少產後進補食療，如雞酒、豬腳薑、藥膳湯⽔，錯誤使⽤溫補的⽅法絕對適得其反，更會出現⾃汗出、⾝熱但四肢冷、體重難減、上火問題。譚希元表示，要把握坐月黃金期，最好當然是咨詢中醫師，根據個人體質度身訂造全面產後護理。雁月中醫綜合中心的月子藥膳湯水療程，為產後媽媽進行中醫視像問診、28日坐月湯包、洗澡浴包以及對應體質的中藥，內服外用，雙管齊下，安心坐月！

產後身材「走曬樣」，打撃產後媽媽的自信心。試過節食、做運動效果都未如理想，原來是產後元氣大傷，身體機能未能恢復所致。譚希元解釋︰「由懷孕到分娩、哺乳，女性約有一年半的時間停止了月經，體內積聚排毒，濕氣及寒氣造成經絡堵塞，導致脾胃機能弱化，影響產後修復及瘦身效果。」

譚希元認為產後媽媽應以清淡易消化的食物為主，加上適度輕度運動，餵哺母乳都有助產後減肥。雁月中醫綜合中心為一眾產後媽媽提供減肥三步曲，先進行子宮元氣修復，幫子宮排出瘀血，消水腫、補元氣，再配合根治瘦身法，以針灸方式調整人體代謝和內分泌功能，促進脂肪分解，打造不反彈易瘦體質，及後可進行埋線炫腹術或緊緻減脂雙重曲，針對肚皮紋、分解脂肪、緊膚塑形，產後媽媽輕鬆瘦身，與家人一同享受新生寶寶的喜悅。

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