周大福慈善基金深水埗「織善社區節」必到500個汽球雲朵裝置打卡

深水埗區首個大型街頭嘉年華即將登陸大南街！「織善社區節」由周大福慈善基金及香港社會創投基金(SVhk)共同主辦，活動將於4月28日（星期日）於深水埗區舉行。活動合共邀請超過80個社區伙伴，包括一眾NGO、社企、街坊及小店聯手策劃，橫跨大南街及石硤尾街，設置近40個不同主題的攤位活動及大型打卡藝術裝置，滿足不同人士及家庭的需要和興趣，同時讓深水埗區街坊及香港市民以嶄新方式認識社區，感受深水埗區充滿故事、善愛交織的多元魅力。是次活動費用全免，絕對是親子周末好去處！



超過30個免費攤位活動 完成任務即獲小店消費劵

「織善社區節」共分為六大主題區，包括「彼此學習」、「彼此聆聽」、「彼此看見」、「織善文創」、「織善街坊」及「織善客廳」，豐富節目包括攤位遊戲、工作坊、手工創作、互動體驗、展覽、音樂表演等等，公眾可於活動當日即場報名參與。市民只需完成每個主題區的最少一個攤位活動，即可換取「織善優惠劵」享受區內不同小店的優惠，及免費享用Snapio拍照亭等，同時換領價值港幣25元的「織善消費券」，一共4000份。不但可為小店打打氣，更為社區注入熱血和活力，促進社區發展和凝聚力，展現創意與同理心的無限可能。

大型互動打卡裝置《幼兒天地：社區客廳》及《彼此看見》

「織善社區節」更設有兩個大型跨界藝術裝置，於大南街街角繫上創意驚喜，構成與眾不同的獨特城市風景，歡迎市民以創意角度拍攝打卡合照，與親朋好友分享有趣的社區一角，將「織善」的理念傳遞到深水埗及其他社區的每個角落。

《幼兒天地：社區客廳》以雲朵結合逾500個汽球，設計成絢麗多彩的巨型彈彈床藝術裝置，點綴大南街街角，睇得又玩得，重現周大福慈善基金為育有0至6歲幼兒的基層家庭、提供支援空間與幼兒發展的「社區客廳」計劃，寓意將希望和快樂帶到深水埗每個家庭。

《彼此看見》互動裝置除了讓參加者透過拼圖尋找深水埗的風景，其中一面更輯錄了24個地區夥伴的介紹，讓公眾更全面地了解社區不同地方特色，加深了解地區夥伴的角色和貢獻，寓意「織善社區」強調彼此看見，織出「善網」創造更大社會價值。

周大福慈善基金主席鄭家成先生表示，非常榮幸能夠與香港社會創投基金合作，共同主辦深水埗社區的「織善社區節」：「『福氣，可以大家分享。織善，用愛心去參與。』『織善社區節』旨在凝聚社區的力量，以愛心和關懷為基礎，為深水埗帶來更多的希望和快樂。我們期望透過參與社區工作，藉著共享資源和創造機會，幫助社會特別是弱勢社群，啓發他們的潛能，助人達己，為社區帶來積極的改變，促進社會的共融和環境的可持續發展，並為每個人創造更美好的未來。」

香港社會創投基金創始人兼行政總裁魏華星先生表示：「與其各有各做，不如一齊『搭住做』。『織善社區節』將社區的力量和創新的理念結合在一起，整合多方面的資源，為深水埗帶來更多可能性。我們相信這個活動是一個平台連結有心人，激勵更多人攜手參與社區，共同織出更美好的未來。」

「織善社區節」活動費用全免，歡迎公眾參加。活動名額、消費券及優惠券數量有限，先到先得，派完即止。活動最新消息請密切留意「織善社區 Community Philanthropy」Facebook專頁。

《織善社區節@大南街》 節目詳情



活動日期：2024年4月28日（星期日）

活動時間：上午11時至下午5時

開幕典禮：下午2時至2時45分

活動地點：深水埗大南街161 至 221號

活動入口：深水埗大南街221號（近南昌街）

主辨機構：周大福慈善基金、香港社會創投基金

協辦機構：深水埗民政事務處、深水埗區議會

策略伙伴：SONOVA

社區伙伴：沒有年齡的課室、加減乘除基金、人花誌、社區文化發展中心、健康空氣行動、Coffee With Strangers、Colour Brown X GO.ON Space、安所COMM,ON、關注草根聯盟、路德會協同中學、雞滋滋、教育大同、一個人一首歌、心· 導· 賞、福式單位、半杯寮、迆雪糕專門店、醫護行者、香港設計中心、香港婦女中心協會、Humain Coffee、聖雅各福群會雅匯、物器堂、一切從簡、Moving Drawing、音樂兒童基金會、新生精神康復會、李伯忠一片天國際啟育中心、民社、遊樂道․無窮天地、Rolling Books、尚山岩舘、The Bridge+ 人文藝術空間、長春社、愛望基金、素年、香港基督教女青年會 深水埗綜合社會服務處、老薑