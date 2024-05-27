親子度假遊丨姆明谷—澳門奇遇快樂尋　童話之旅打卡吃買玩

著名芬蘭卡通人物姆明與他的朋友居住在鳥語花香、美麗而寧靜的姆明谷裡，這個奇幻的「姆明谷—澳門奇遇快樂尋」現已進駐到澳門上葡京綜合度假村了！不但將姆明家族與圓形藍色姆明屋重現於眼前，上葡京大堂酒廊更特別推出姆明主題餐飲，還有姆明期間限定店，包括一系列值得收藏的澳門獨家限定紀念品。不論是充滿好奇心的小孩，還是童心未泯的大人，都能在姆明谷之旅一同盡興，一於與孩子來個澳門度假遊，與姆明家族開展奇遇邂逅。



期間限定姆明谷進駐澳門上葡京 療癒角色溫暖童心

即日起至8月31日期間，充滿歡樂的姆明尋覓之旅於澳門上葡京綜合度假村展開，整個姆明谷的童話世界以柔和桃色為主調，搭配瑰麗花海設計，親歷其境感受經典場景，而姆明、歌妮、史力奇、小美等卡通人物都集齊在姆明谷等待和你們盡情地打卡！

與姆明一族邂逅 盡情探險打卡互動

穿梭展區時，找尋圓形藍色姆明屋，與姆明一家、歌妮、史力奇、小美等角色邂逅與互動，在姆明谷快樂遊玩，大人和小朋友們更可發揮創意小宇宙親自畫畫填色，並將自己的作品貼在展示牆上。

大人和小朋友可發揮創意畫畫填色，並展示自己的作品在展示牆上。

另一個不容錯過的打卡位一定係擺放在澳門上葡京西翼大堂戶外的4米巨型充氣姆明公仔，而活潑可愛的姆明更將於指定日子限時現身展區。

在澳門上葡京西翼大堂戶外的4米巨型充氣姆明是熱門打卡點。

主題餐飲趣緻美味 與姆明一族共享歡樂時光

在姆明谷遊玩後，可以一到上葡京大堂酒廊享用多款姆明精選主題美食，酒廊提供多款加入姆明造型及特色的精緻美食和特飲，比如姆明主題糕餅、姆明的蔚藍拿鐵、印有小美圖案的漢堡、姆明圖案的三文治等，一邊品嚐各款美味餐點、蜜糖多士與特飲，一邊與巨型卡通人物打卡開派對，共同歡度美好時光。

上葡京大堂酒廊有多款姆明精選主題美食。

「水上小屋」造型的期間限定商店 各種澳門獨家姆明精品

姆明谷設有以「水上小屋」造型的期間限定商店，提供精選姆明周邊商品，包括一系列值得收藏的澳門獨家限定紀念品，如可愛的姆明家族抱枕、咖啡杯、毛巾、購物袋等。

期間限定店購物優惠:

凡入住澳門上葡京綜合度假村內的酒店，只需出示酒店房卡即可享姆明谷期間限定店9折購物優惠。此外，於指定餐飲或零售商戶消費滿指定金額，即可免費到姆明主題照相亭留影打卡！更可玩巨型姆明扭蛋機，贏取姆明限量禮品！

姆明主題照相亭有澳門限定的相框設計。

姆明谷—澳門奇遇快樂尋

地址﹕澳門上葡京綜合度假村一樓

活動日期：即日起至2024年8月31日

開放時間：上午10時至晚上10時

上葡京大堂酒廊

地址﹕澳門上葡京西翼大堂G15號（酒店入口）

活動日期：即日起至2024年8月31日

姆明主題餐單提供時間：上午11時至晚上7時

更多「姆明谷–澳門奇遇快樂尋」精彩優惠及活動將陸續登場，詳情歡迎瀏覽：https://www.grandlisboapalace.com/tc/arts-n-events/moomin-wonderful-encounter

打完卡一家大細最適合去自助山充電

在姆明谷玩到累又到了晚飯時間，爸爸媽媽可帶小朋友去吃極具人氣的自助山，有多款熱菜冷盤，除了中式佳餚，更網羅馬來西亞、新加坡、印度等地的東南亞地道美食，均從世界各地搜羅最上乘的時令食材所製作，最為新鮮，餐廳更設有戶外燒烤區，由專人烤製各式頂級海鮮及肉類，大小朋友定能體驗滋味滿分的美食之旅，一飽口福，為完滿的一天劃上句號。

+ 1

自助山

地點：澳門上葡京西翼三樓308號（酒店入口）

時間

早餐：上午7時至10時30分

午餐：中午12時至下午3時

晚餐：下午6時至晚上10時

更多資料：https://www.grandlisboapalace.com/tc/restaurants-n-bars/the-grand-buffet

一站式完美親子度假之旅

帶小朋友去旅行當然要住得舒服，上葡京酒店的客房十分寬敞，足夠容納 2名成人和1名兒童，而且12歲以下兒童可免費一同入住。最近推出了一系列不同的住宿套票優惠供選擇，更可升級預訂指定園景客房，透過落地大玻璃窗看住整個歐陸風的「綠茵勝境花園」美景，超有度假感覺！

豪華客房十分寬敞，能夠滿足一家大小的住宿需要。

更多住宿套票優惠：https://www.grandlisboapalace.com/tc/offers?cate=rooms-n-suites