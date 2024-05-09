專訪｜四孩母親經歷生死後 決心創立品牌Hegen為全球媽媽服務

母乳餵哺是許多母親首選方式，希望將最好的給子女。Hegen創辦人曾毓文(Yvon Bock)同為四個孩子的母親，基於自身經歷並了解到在職母親哺乳不便，決意創立品牌提供更方便、高品質、多功能育嬰產品品牌，幫助母親餵哺母乳更得心應手。



在職哺乳母親需要上班同時繼續哺乳，作為四個孩子的母親Yvon也經歷過這樣不便，因此Yvon意識母親需要一個多功能奶瓶，減低日常負擔。當她還是在職哺乳母親時，為了延長哺乳期，總是需要攜帶超過10種不同的單一功能產品到辦公室進行吸奶和儲存。Yvon形容這些既不統一也不方便的產品，實在是一種麻煩。因此啟發了她創建Hegen Express-Store-Feed吸奶-儲存-餵哺系統，重新想像、設計和改造哺乳方式，讓哺乳每一個階段都能在一個瓶子內完成，旨在輔助那些希望延長哺乳期的在職媽媽們，不用經歷相同痛苦。

被問到下定決心創立品牌的原因，原來與Yvon生產時在鬼門關前走了一轉有關：「我在生第四胎時出了一些狀況，孩子差點就沒有媽媽了。當我醒來時，看到女兒平安健康非常感動，亦感恩自己有重生的機會，所以想做一件事去回饋社會。而我在餵養剛出生的女兒Kimberly時，發覺自己在餵奶這方面是不錯，當時在想我是不是可以把知識貢獻給更多人？我希望幫助其他媽媽們減輕母乳餵哺的壓力，因此決定創立Hegen創造方便母乳餵哺的產品。」

了解母親及嬰兒需要 構思方便防脹氣的奶瓶

作為母親當然希望親自餵哺寶寶，然而並非所有媽媽都能實現這個心願。Yvon第三個孩子Lucas是早產兒，無法接受含乳餵哺。直到今天，她仍然對無法給Lucas含乳餵哺感到愧疚。她相信世上亦有其他母親面對類似的困境，故此希望創造一款奶瓶來輔助而非取代哺乳過程。此外，在職哺乳媽媽有時候會因為工作需求而無法給寶寶們含乳餵哺，因此需要一款奶瓶，避免寶寶出現對乳頭混淆狀況。

Hegen奶瓶以母親的角度構思，以仿母乳餵哺設計，奶咀形狀模擬媽媽乳房，偏離中心的奶嘴設計能讓寶寶們體現自然直立餵食姿勢，減少傳統嬰兒奶瓶所需的傾斜角度。另外智能防脹氣功能可減少不必要的空氣攝入，避免寶寶們腸胃不適。內建排氣孔於水位線上方，使空氣繞過奶乳，最大限度地減少氣泡形成和珍貴營養物質氧化。

獨一無二設計 不浪費任何一滴母乳

傳統奶瓶都是圓身，而Hegen 奶瓶是非常獨特的方圓形樽身設計。Yvon說：「在設計奶瓶時我一直思考，為什麼奶瓶一定要是圓的？為什麼不可以是方的？方的會不會更好？」因此Hegen設計了方圓形奶瓶，而且採用了一按即關、一扭即開（PCTO™️）技術，讓媽媽們透過簡單扭轉動作就能輕鬆切換並在同一個奶瓶裡完成所有Express-Store-Feed吸奶-儲存-餵哺功能。此外，方圓形形狀奶瓶設計不僅可以層疊堆放，方便整理，還能防止父母在夜間準備奶乳時奶瓶滾落。其柔和圓角也讓 4 週大嬰兒能夠自行支撐奶瓶，從而訓練他們小肌肉發展。

在Yvon哺乳旅程巔峰時期，曾在冰箱中儲存多達1500個奶瓶。當時，她使用的是圓形奶瓶，取出和儲存都非常麻煩，因為圓形奶瓶容易傾倒和滾動。她又笑指：「母乳被稱為『液體黃金』，一滴也不能漏。要是小孩玩奶瓶把奶打翻就可惜了，若被笨手笨腳的老公打翻，就更不好了！」

時尚且多用途奶瓶 被譽「奶瓶界的愛馬仕」

Yvon表示母嬰產品都是爸爸跟媽媽在使用，設計當然也要從他們的角度去想。她回想起，剛做母親時，覺得母嬰產品都是十分卡通，放在桌子上也覺得不好意思。她認為：「其實奶瓶拿出來的都是爸爸跟媽媽，那不是應該要想怎樣才能令他們拿得好看又要好用嗎？」

Hegen奶瓶結合了功能性和時尚，讓媽媽們在精通育兒同時，也能展現出自己個人風格，更被時尚雜誌封為「奶瓶界的愛馬仕」。奶瓶換上蓋子可以作為吸管杯、飲水瓶和儲物瓶而融入日常生活。Yvon希望奶瓶不僅是寶寶嬰兒時可使用，長大後亦可當飲水瓶使用，陪伴成長。

以服務全球 1 億母親為目標 持續拓寬市場

Hegen 目標是為全球 1 億母親提供服務。為了讓品牌可以提供更多服務，如今品牌已進入了24 個國際市場，Yvon指將繼續努力把 Hegen 拓展進35個以上的市場。

Hegen 獨特產品不僅僅是為了方便而設計，其設計概念源於對母親們每天在情感上和身體上所面臨的挑戰深刻理解。 Hegen旅程始於創造創新、實用解決方案的決心，而這些方案為母親們在哺乳過程中賦予力量。Hegen會一如既往透過簡易，實用及創新的產品，繼續支持全球1億位母乳媽媽。