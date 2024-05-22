01親子全港學生創作比賽2024 發揮無限創意宣揚正面訊息贏大獎

《香港01》旗下頻道「01親子」主辦「全港學生創作比賽2024」，誠邀學生發揮無限創意，宣揚正面訊息！學生可按班級揀選參賽組別，以「繪畫填色」或「中文作文」形式參賽。各位學生立即填寫以下表格，並連同參賽作品提交！即往下拉，了解是次比賽的報名流程與評審準則！



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比賽組別及主題

是次比賽設有幼兒組(K1-K3)、初小組(小一-小二)、中小組(小三-小四)及高小組(小五-小六) 四大組別。

1. 幼兒組(K1-K3)

幼兒組比賽形式為「填色」，參賽者完成由《大家樂》提供的「歡樂天地餐」圖畫填色，亦歡迎參賽者於圖畫中加入其他繪畫豐富畫作，帶出歡迎氣氛。

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2.初小組(小一-小二)

初小組別比賽形式為「繪畫填色」，參賽者按自己的美感完成題目主體的填色，同時可以發揮創意繪畫，為題目主題加入其他圖畫元素。

題目：設計一個保護脊柱，讓學童無壓上學的Dr.Kong 書包，並畫出來。

繪畫指引：

- 設計一個配合自己性格、興趣、喜好的書包

- 加入可以減少肩膀壓力、保護脊柱的設計

- 該書包會有特別功能嗎?如有請畫出來



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3.中小組(小三-小四)

中小組別比賽形式為「中文作文」，按作文題目及寫作指引要求完成一篇中文文章。每篇文章之要求字數為300字(包括標點符號)。

題目：有一天我生病了，幸好得到父母無微不至的照料...

寫作指引：

- 記敍過往自己生病的一次及感受

- 描述父母如何悉心照顧自己，自己有甚麼感受？



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4.高小組(小五-小六)

高小組別比賽形式為「中文作文」，按作文題目及寫作指引要求完成一篇中文文章。每篇文章之要求字數為400字(包括標點符號)。

題目：

假如你成為工程師，你希望透過STEAM如何貢獻社區？

寫作指引：

- 你認為成為工程師需要具備甚麼特質？

- 你最想為社區帶來甚麼改變/貢獻?

- 請具體描述透過STEAM 如何貢獻社區



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評審準則

1. 填色繪畫比賽評審準則 （幼兒組、初小組）

內容主題(40%)：切合主題、具備創意

顏色技巧(30%)：填色及繪畫技巧的應用

創意情感(30%)：豐富創意、情感真摰



2. 作文比賽評審準則（中小組、高小組）

內容主題(40%)：切合主題、具備創意

語文技巧(30%)：文字及寫作技巧的應用

情感表達(30%)：描寫情感、真摰流露



專業評審團隊

是次活動有幸獲香港教育城全力支持，而專業評審團隊亦極具份量，排名不分先後，專業評審包括香港教育城服務總監何仕明先生、播道書院校長盧偉成先生、香港大學中文系碩士兼中文教育專家張欣欣先生，以及《香港01》編輯代表。

獎項及獎品

幼兒組(K1-K3)、初小組(小一-小二)、中小組(小三-小四)及高小組(小五-小六) 四大組別各設冠軍、亞軍、季軍各1名，另每組別各設優異奬3名。

大家樂集團為支持學生，將為比賽得獎學生送出「大家樂現金券」。其中每個組別冠軍可獲「大家樂現金券$1,000」，亞軍可獲「大家樂現金券$600」，季軍可獲「大家樂現金券$400」，而優異獎可獲「大家樂現金券$200」。

所有參加者均可獲發參加電子證書。所有得獎作品將於「01親子最愛生活品牌大獎2024」現場及網上展出，而得獎者亦會獲邀出席「01親子最愛生活品牌大獎2024」並於活動現場領獎。其他豐富獎品將稍後公佈！

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報名步驟

步驟1：於報名表格內選擇報名組別：幼兒組(K1-K3)、初小組(小一-小二)、中小組(小三-小四)或高小組(小五-小六)。如只遞交本人一份作品，請揀選「個人遞交」，如由學校老師收集大量學生作品遞交，請揀選「學校集體遞交」

步驟2：參賽者須填寫指定資料，包括參賽者及家長/監護人姓名（須與身份證相同，用作製作電子證書）、電話與電郵（用作領獎用途）。如由學校老師集體遞交，每間學校須經比賽活動頁面，填寫一張報名表格，並於「家長／監護人」一欄填寫負責老師之姓名、聯絡電話及電郵。負責老師須填妥「學校參賽表格」，確保參賽學生之姓名、班別資料準確，以便製作電子證書。

步驟3：參賽者於Google Drive上載其參賽作品，並將Google Drive之連結*分享到報名表格內（*注意事項：必須將存取權設置為「知道連結的任何人」和「檢視者」)

步驟4：參賽者「提交」報名表格

步驟5：成功投稿的參賽者將收到確認電郵

* 活動受條款及細則約束，詳情請按👉🏻 這裡👈🏻了解更多

參賽作品規格

參賽者可選舉手寫、打印、電腦檔案或掃瞄檔案遞交參賽稿件，必須註明字數（包括標點符號）及頁碼。

1.手寫文稿

參賽者需先下載參賽專用原稿紙，並需用鉛筆或黑/藍色原子筆書寫於指定原稿紙上，字體須端正清晰。注意須註明作品字數（包括標點符號），並在指定原稿紙首頁底部寫上學校名、班別及學號，但不可寫上學生姓名，以示公正。參賽者須確保作品清晰易讀，以方便評審評分。

2. 電腦打印

稿件必須打印於 A4 白紙上。作品之字體必須為 14 pt 新細明體，文字必須為黑色。參賽者須確保作品清晰易讀，以方便評審評分。

3. 電腦檔/掃瞄檔

作品須為 Word 檔案，字體必須為14 pt新細明體，黑色文字。或把原稿紙清晰掃瞄以 PDF 遞交。注意檔案名稱請儲存為「學校名稱_參賽者姓名_班別_學號」。參賽者須確保作品清晰易讀，以方便評審評分。恕不接受手機拍攝的JPG檔案。

參賽作品遞交方法

1. 個人遞交 （只限網上提交作品）

每位參賽者須經比賽活動頁面，填寫報名表格。揀選「個人遞交」後，參賽者須填寫指定資料，包括參賽者姓名（須與身份證相同，用作製作電子證書）、參賽者之家長/監護人電話與電郵（用作領獎用途）。注意，每次只限提交一位參賽者資料及參賽作品。

參賽者於Google Drive上載其參賽作品，並將Google Drive之連結*分享到報名表格內（*必須將存取權設置為「知道連結的任何人」和「檢視者」)。

個人遞交只限網上提交作品，不接受郵寄／親遞。每位參賽者只限提交一份作品，如重複遞交將不獲受理，或有機會被取消資格。

2. 學校集體遞交

每間學校須經比賽活動頁面，填寫一張報名表格，並於「家長／監護人」一欄填寫負責老師之姓名、聯絡電話及電郵。負責老師須填妥「學校參賽表格」，確保參賽學生之姓名、班別資料準確，以便製作電子證書。

作品須由學校收集並遞交。學校可選擇網上（於Google Drive上載所有學生參賽作品）、電郵、親遞或郵遞方式提交作品。

3. 親遞或郵遞

地址：香港01有限公司 - 香港新界葵涌貨櫃碼頭路88號永得利廣場1座7樓

辦公時間：星期一至星期五 早上10時至下午6時

信封面請註明：「01親子全港學生創作比賽2024」參賽作品

4. 電郵遞交

電郵地址：parenting@hk01.com

5. 注意事項

截止日期：2024年7月14日（以郵戳及收電郵的時間為準，逾期稿件恕不接受。）

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如有仕何查詢，請聯絡「01親子」parenting@hk01.com。