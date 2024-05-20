保良局屬下幼稚園及小學推行「正向教育」 籲關注校園精神健康

學童壓力管理和家長情緒調節是現今社會十分關注的議題，保良局作為全港最大辦學團體之一，早於2017年已開始於重點屬校推行正向教育，至本學年更全面推展至逾60間幼稚園及小學，受惠超過2萬人。5月18日，保良局舉行屬下幼稚園及小學正向教育聯合發佈會，向學界分享多年來推行正向教育的成效、學校經驗及推行策略，呼籲一起攜手關注校園精神健康，營造幸福校園文化。



發佈會共吸引超過300名學校代表參加，保良局在會上發表了「豐盛小人生」幼稚園正向教育計劃第二階段研究和「小學正向教育發展計劃」的成效。

保良局龐董晶怡主席表示，近日學童情緒健康、甚至自殺問題實在令人憂慮，保良局6年前已率先在保良局的幼稚園逐步推行正向教育計劃：「幼稚園學生偏向比較開心、壓力少啲，但經歷Covid之後，我哋有好大感受，Covid對所有小朋友好大影響，尤其幼兒無咗社交、無得返學。我哋發現有參加正向計劃嘅幼稚園，影響比無參加嘅細啲。」龐董晶怡指，正向教育正好為小朋友的心靈健康「打好底」，計劃會在保良局所有的學校實行，並希望透過向其他學校分享心得，推廣正向教育。

保良局教育總主任（學前教育及小學）劉志聰表示，屬下學校在推動正向教育成效顯著，並透露教育局早前就屬下小學的教育局「校外評核」中，讚揚學校正向教育做得很好，將正向文化融入學校。他表示，未來3年會將「小學正向教育發展計劃」逐步進展至屬下全部24間小學，同時希望將這些成果與學界分享，共同推動正向校園文化。

保良局舉行屬下幼稚園及小學正向教育聯合發佈會，反應熱烈，吸引超過300位屬校及外間學校代表參加。

「小學正向教育發展計劃」於2021至2024進行，以學習、教導、活出、融入四個層面為主要框架，分階段協助8所參與小學，認識及實踐正向教育，並在校園逐步推動發展，提升學校群體的幸福感。

在首階段推行的4間小學，分別在教師、學生和家長層面中收集到的前後測及質化數據發現，教師在個人正向情緒、投入感、人際關係、成就感有顯著提升；而在質化訪談中，受訪教師表示能透過保良局教育心理學家團隊提供的專業發展講座，有效提升個人幸福感的意識，部分學校更推動教師活出有助身心健康的生活，令團隊氣氛越趨積極正面。

此外，保良局屬下幼稚園在2017年已推行為期3年的幼稚園正向教育發展計劃，並在2021年接續推行「豐盛小人生」幼稚園正向教育發展計劃。正向教育的推展，令屬下幼稚園積極營造正向的校園氛圍，讓教師及兒童以正面話語互相鼓勵，為彼此增添正能量，令兒童在正向的學習環境成長。

在追蹤研究中，發現推行正向教育的幼稚園學生，在學術、親社會行為有顯著提升。研究亦發現這些學生的家長，即使子女升讀小學，在逆境下仍能保持自我效能，有信心面對困難。

保良局田家炳兆康幼稚園葉老師，兩名女兒先後在該校就讀。既是老師又是家長的她，非常欣賞校方將「Not Yet」觀念融入正向教育，例如當女兒遇到挫敗，她會安慰女兒只是暫時未做到，女兒亦學會自我鼓勵，變得更勇於接受不同挑戰，「而家我更關注小朋友幸福感，會以正面說話鼓勵佢哋，小朋友對抗性行為亦大大減少。」

正向教育亦加強教學團隊對正向教育理念的掌握及設計教學活動的技巧，團隊正向成長之餘，同時持續將感恩、勇敢、欣賞等正向元素滲入兒童學習及家長教育活動；計劃同步發展教學資源及教學指引，並透過網絡平台向家長及業界分享正向資訊，成果豐碩。

因應「豐盛小人生」幼稚園正向教育發展計劃各階段的成功推行，保良局將以「種籽老師」傳授教學經驗和學校互相支援的形式，將正向教育以校本形式於屬下幼稚園繼續深化，將正向融入校園。