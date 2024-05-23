踢走孕期不適！田原香滴雞精助安胎、消水腫

在可愛的寶寶來到世界之前，懷胎十月的媽媽先要承受各種不適，由孕初期以至中、後期，身體都可能出現各種問題，例如孕吐、失眠、體熱、沒胃口等，其實只要學懂在適當的時候補身，除了可以緩解孕期不適，更可以養胎！近年深受媽媽界歡迎的「滴雞精」在營養補充上效率超群，懷孕期間或產後都可以用作補身之用，其中來自台灣的田原香就攜手專業中醫師團隊研發不同功效的滴雞精，令媽媽在懷孕不同階段都可以補充所需營養及緩解各樣不適！ 以下立即為你解構孕期可能會出現的不適，以及推介大家對應緩解的滴雞精！



懷孕初期之中期的媽媽可能會出現全身發熱、失眠和口乾舌燥等的不適。

「筋好眠滴雞精」有助安胎、提升睡眠品質

懷孕前三個月胚胎仍處於比較不穩定的狀態，孕媽咪須注意多休息、避免劇烈動作並留意飲食。這個時期的孕媽咪容易出現全身發熱、失眠和口乾舌燥等情況，從中醫角度看來屬於「陰虛」現象。

田原香與專業中醫師特別為孕媽咪研發的「筋好眠滴雞精」可滋陰降火，添加有助清熱涼血的生地與玄參，可以緩解懷孕初期發熱和失眠等問題。此外，筋好眠滴雞精

內含的白朮和生地更是常見的「安胎」聖品，可以幫助穩固BB成長環境。

到了懷孕中後期，隨著肚子越來越大，媽媽也容易經常感到腰背痠、膝蓋痠，坐立難安，到了晚上更是翻來覆去睡不好，令精神及體力都愈來愈差。而「筋好眠滴雞精」就有助提升睡眠品質，關鍵就在裡頭的生地、黨參和麥門冬清熱降火、養陰生津，可以幫助燥熱上火的孕媽咪更好入睡。

本款口味更添加女貞子有助強筋骨、健腰膝，可緩解孕媽咪腰背痠痛等不適。另外，懷孕中期之後，BB生長開始壓迫到消化道，許多孕媽咪容易產生便秘困擾。「筋好眠滴雞精」添加麥門冬及黨參等多款滋陰補津的中藥材，可幫助孕媽咪排便順暢。

不少懷孕媽媽會出現孕吐，不僅完全吃不下食物，連只喝一口水也會吐出來。

「四神滴雞精」緩解孕吐、有利消水腫

此外，孕吐是最常見的孕期不適困擾之一，因為懷孕初期荷爾蒙大幅度變化，孕媽咪容易出現噁心嘔吐等症狀。一般孕吐從懷孕第5至6週情況即會變得明顯，到第10至16週賀爾蒙穩定之後就會逐漸緩解。

田原香的「四神滴雞精」有助孕媽咪調理脾胃，裡頭添加的蓮子、山藥和茯苓更能幫助穩定神經系統，緩解孕媽咪噁心嘔吐的現象。此外，「四神滴雞精」開脾健胃，可以促進食慾，對於因為孕吐而沒胃口的孕媽咪是非常好的營養補給。到了懷孕中後期，孕媽咪也有機會因為肚子變大壓迫到脾胃而食慾不佳，這時候喝「四神滴雞精」也是非常好的選擇。

最後，懷孕後期的孕媽咪最常見的困擾就是水腫，此時身體的血液循環變得比較慢，體內的多餘水分也不易排出。從中醫的角度來看，脾胃是身體代謝水分的重要經絡，只要調理好脾胃，水腫狀況自然可以獲得改善。「四神滴雞精」可以健壯脾胃，只要脾胃運作順利就能幫助排濕、緩解水腫。此外，孕媽咪脾胃調理好、營養吸收順暢，腹中寶寶的體重便能自然提升。

田原香滴雞精由生產到銷售都嚴格把關，更經過多重濾油功序，真正達至「無脂肪、無加水及低鈉」，可以肥B不肥媽，不造成額外負擔。不少孕媽媽都表示她們每天把田原香滴雞精當作湯水飲用，成功緩解之前的孕期不適，令孕期十分輕鬆！

「滴雞精專家」田原香－遵循古法、最純正

坊間越來越多滴雞精的品牌，但如果要選擇一款讓媽媽可信任的滴雞精就一定是有19年歷史，滴雞精領導品牌、台灣老字號「田原香滴雞精」，其堅持古法、使用炭火陶甕製作，是最純正也是最美味的滴雞精！而且田原香攜手專業中醫師團隊研製近20款口味滴雞精，適合不同階段人士之養生需求，孕媽亦可安心使用！由即日起至5月31日之前，於田原香滴雞精官網購買筋好眠滴雞精，一盒即減$80！大家送禮自用都可！切勿錯過！

（資料及相片由田原香滴雞精提供）