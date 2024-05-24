賽馬會學界足球發展計劃 曼聯名宿施維斯達分享培育年輕球員貼士

曼聯名宿施維斯達（Mikael Silvestre）日前夥曼聯青訓學院的教練團隊訪港，除了與參加「賽馬會學界足球發展計劃」的中學生切磋球技外，亦主講工作坊，就青少年運動發展、營養、運動創傷及運動心理學等大派貼士。



馬會與曼聯自2013年起合作推出「賽馬會學界足球發展計劃」，將一套以啟發和鼓勵為本的訓練模式引入本地小學、中學及大專院校，激發夥伴學校老師及校隊教練的潛能，提升年輕一代的體能、心智及社交能力，一同「足」動潛能。「賽馬會學界足球發展計劃」今年踏入第十屆，今季更擴展至幼稚園。

身為「紅魔鬼」前後衛的施維斯達，與擁有多年青少年運動發展擁有多年的經驗曼聯青訓學院的教練團隊，日前分別在港主講兩場工作坊，對象分別是公眾人士及來自中國香港足球總會的教練和「賽馬會學界足球發展計劃」的老師，吸引多人參加，反應踴躍。

施維斯達寄語喜歡足球的年輕人，要好好鍛鍊身體，注意睡眠時間和飲食，並維持水分補充，以應付訓練時消耗的大量水分，才能提升表現。

來自曼聯青訓學院的運動發展主管奧蘇奴古(Alex Ouzounoglou)、物理治療師森 . 多遜 (Sam Dawson)、首席運動心理學家丹尼爾 . 蘭森 (Daniel Ransom) 和教練尼爾 . 史葛 (Neil Scott)，與出席者培育年輕足球員的貼士。

曼聯青訓學院運動發展主管奧蘇奴古(Alex Ouzounoglou)特別重視年輕足球員的營養攝取。他建議年輕足球員宜多攝取以碳水化合物補充能量，每天目標攝取6-10克碳水化合物（以每公斤體重計算），多吃包含豐富色彩的水果、蔬菜和全穀類食品，但緊記避免攝取加工碳水化合物，例如白麵包、意大利麵和烘焙食品。另外攝取蛋白質同樣重要，要多吃魚、雞肉、牛肉、大豆和豆類等，每天目標攝取1.5-2克蛋白質（以每公斤體重計算)。同時亦要攝取優質脂肪，每餐嘗試攝取一份健康脂肪，及每週攝取兩份魚，因為含於魚油中的奧米加-3脂肪酸，有助增強腦功能和記憶力，但緊記限制每週攝取飽和脂肪的次數，避免提高膽固醇、阻塞動脈，對心臟構成風險。他又提醒年輕人要多吃不同顏色的水果，每餐至少攝取三種不同顏色的水果，每天攝取兩份水果和至少三份蔬菜，新鮮蔬果是首選；罐裝和冷凍的蔬果亦也可成替代品。

奧蘇奴古再提到一些飲食習慣小貼士，例如醒來時人的身體處於飢餓狀態，因此應盡早吃早餐，年輕球員即使在休息日也要補充能量。另外均衡飲食很重要，每餐包含四個主要食物類型，每天分六餐進食，每餐小至中等份量，每餐需含碳水化合物、蛋白質、優質脂肪及蔬果。

曼聯青訓學院物理治療師森 . 多遜 (Sam Dawson)則提醒年輕足球員要爭取睡眠。他指出睡眠不足8小時，受傷風險或增加1.7倍。而補充水份對於運動員而言亦在訓練和比賽前，確保身體已補充水分；進行訓練和比賽期間，攝取適量的飲料來維持水分平衡；訓練和比賽結束後，盡快恢復水分補充，以補充流汗而流失的水分和鹽分。曼聯青訓學院首席運動心理學家丹尼爾 . 蘭森 (Daniel Ransom)再提到一項至為重要的貼士，就是父母的支持，建議父母幫助子女減壓，加以鼓勵！