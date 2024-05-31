煙草商新招干預控煙工作 香港吸煙與健康委員會籲公眾提防

香港吸煙與健康委員會(「委員會」) 趁今天(5月31日)是「世界無煙日」呼籲公眾提防偽禁煙組織，委員會主席湯修齊說：「學校、社福機構等，不應接受有關組織的贊助，保護年輕人免受吸煙禍害。」他指，煙草商透過成立或提供資助營運「偽禁煙組織」，實際上傳播「減害」訊息，例如建議吸煙人士轉食電子煙，學校、企業及機構勿輕信。



適逢今年「世界無煙日」的主題是保護年輕人免受煙草業的干擾，委員會指出，世界衞生組織曾揭露，聲稱屬於獨立非牟利組織的「無煙世界基金會」(The Foundation for a Smoke-free World)，事實上由煙草業資助營運，旨在干預控煙工作。最近，全球煙草業監管機構STOP發現「無煙世界基金會」已改名為「全球戒煙行動」(Global Action to End Smoking)，STOP因此呼籲公眾提高警覺。

委員會今日到訪一間幼稚園，與學生一起做運動及分享吸煙的禍害，從小培育下一代的無煙意識。

委員會主席湯修齊表示，此機構傳播所謂的「減害」訊息，例如建議吸煙人士轉食電子煙；又例如很多國家的法例規定不可賣煙予18歲以下人士，但機構會把焦點轉移到18歲以上人士應有選擇自由。湯修齊擔心，此組織或會贊助香港的學校、社福機構，從而宣揚錯誤的訊息，因此呼籲：「各企業及機構等，不應接受、支持或認可上述組織，或任何由煙草業發起並以青少年及公眾為對象的活動，以保護年輕人免受煙草業及相關業界干擾或操縱。」

委員會強調，控煙是一場耐力賽，煙草商正以層出不窮的手法阻礙控煙的推展工作，包括成立前線組織反對控煙政策；以資助形式操縱科研數據，誤導公眾吸煙的害處；透過市場行銷與公關策略，意圖營造「社會責任」的形象，宣傳吸煙。《世界衞生組織煙草控制框架公約》第5.3條訂明，各國政府應該採取行動防止控煙政策受煙草商或其他既得利益者影響。

今天(5月31日)是「世界無煙日」，委員會連續第四年舉辦「無煙跑服日」，邀請全港市民穿上跑服或運動服，推動公眾人士共同宣揚無煙信息，鼓勵吸煙人士以做運動戒煙，近140間公司、機構、非牟利團體、醫院及學校全力支持，動員約1萬3千名員工、會員、老師及學生參與，一同實現零煙害願景。