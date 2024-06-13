創作比賽 | 播道書院盧偉成總校長：作文需情理兼備再加點創意！

《香港01》旗下頻道「01親子」主辦「全港學生創作比賽2024」，誠邀學生發揮無限創意，宣揚正面訊息！學生可按班級揀選參賽組別，以「繪畫填色」或「中文作文」形式參賽。是次比賽的評審之一，播道書院盧偉成總校長，針對正向思維分享看法，更給予了寶貴的寫作建議，極具參考價值。



播道書院盧偉成總校長

播道書院盧偉成總校長直言正向思維向來是教育之根本，更生動地將之比喻為「餅底」，意味其在教育工作中，等同基石般之重要存在。「正向思維是一種重要能力，不只在人面對逆境時成為堅持下去的動力，在遇到開心幸福之時，同樣發揮影響。」盧校長舉例指若一個人欠缺正能量，即使身邊的人給予關愛，也不會感到幸福，更不懂得珍惜、感恩。作為教育工作者，盧校長指人生有高低，不會只教導學生追求成功結果，怎樣看待每次的經歷、從中學習、不放棄努力，才是真正的教育。「這也是正向思維的力量。」盧校長再次強調。

談到如何從學校教育中培養學生的正向思維，盧校長說出了12字金句：「小小行動、良性互動、彼此感動」學校不以善小而不為，鼓勵老師積極關顧學生發展、需要，一個小小的表現或進步，都不吝給予讚賞和支持，重視努力、過程，不只偏重勝利，從整個校園氛圍建立正向思維。

寫作從生活中取材 真摯不失創意

盧校長在訪談中不時引經據典，表現出對中國典籍的熱愛，對於學生的中文寫作，亦有一番看法。「情理兼備自然是基本，即文章中的感情要真摯，故事的情節要合理。那麼怎樣突出呢？再多一點讓人感到意料之外的創意，那就更好！」盧校長分享一個學生的真實故事來作例子。有位學生有天小息時特別餓，想買茶葉蛋吃，卻發現自己身上沒錢，後來有位同學知道。「一般情況下都會選擇直接借錢，那位學生卻不是這樣，他回家請教媽媽怎樣弄茶葉蛋，然後第二天帶了自己煮的茶葉蛋回校請同學吃！」沒有按大家意料般發展的情節，再加上為對方付出的真切心意，這個源自真實生活的小故事，便具備了盧校長口中優秀作文的條件：情理兼備，意料之外！

「全港學生創作比賽2024」比賽組別及主題

是次比賽設有幼兒組(K1-K3)、初小組(小一-小二)、中小組(小三-小四)及高小組(小五-小六) 四大組別。

1. 幼兒組(K1-K3)

幼兒組比賽形式為「填色」，參賽者完成由《大家樂》提供的「歡樂天地餐」圖畫填色，亦歡迎參賽者於圖畫中加入其他繪畫豐富畫作，帶出歡迎氣氛。

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2.初小組(小一-小二)

初小組別比賽形式為「繪畫填色」，參賽者按自己的美感完成題目主體的填色，同時可以發揮創意繪畫，為題目主題加入其他圖畫元素。

題目：設計一個保護脊柱，讓學童無壓上學的Dr.Kong 書包，並畫出來。

繪畫指引：

- 設計一個配合自己性格、興趣、喜好的書包

- 加入可以減少肩膀壓力、保護脊柱的設計

- 該書包會有特別功能嗎?如有請畫出來



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3.中小組(小三-小四)

中小組別比賽形式為「中文作文」，按作文題目及寫作指引要求完成一篇中文文章。每篇文章之要求字數為300字(包括標點符號)。

題目：有一天我生病了，幸好得到父母無微不至的照料...

寫作指引：

- 記敍過往自己生病的一次及感受

- 描述父母如何悉心照顧自己，自己有甚麼感受？



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4.高小組(小五-小六)

高小組別比賽形式為「中文作文」，按作文題目及寫作指引要求完成一篇中文文章。每篇文章之要求字數為400字(包括標點符號)。

題目：

假如你成為工程師，你希望透過STEAM如何貢獻社區？

寫作指引：

- 你認為成為工程師需要具備甚麼特質？

- 你最想為社區帶來甚麼改變/貢獻?

- 請具體描述透過STEAM 如何貢獻社區



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玩比賽贏取豐富現金劵及獎品 獲取參加證書

幼兒組(K1-K3)、初小組(小一-小二)、中小組(小三-小四)及高小組(小五-小六) 四大組別各設冠軍、亞軍、季軍各1名，另每組別各設優異奬3名。

大家樂集團為支持學生，將為比賽得獎學生送出「大家樂現金券」。其中每個組別冠軍可獲「大家樂現金券$1,000」，亞軍可獲「大家樂現金券$600」，季軍可獲「大家樂現金券$400」，而優異獎可獲「大家樂現金券$200」。

Dr. Kong為鼓勵學生發揮想像力，將為比賽得獎學生送出豐富獎品。其中每個組別冠軍可獲Dr. Kong兒童彩色運動鞋一對，Dr. Kong書包一個，及Dr. Kong成人運動鞋一對。亞軍可獲Dr. Kong書包一個及Dr. Kong功課袋一個。季軍可獲Dr. Kong功課袋一個。優異獎則可獲Dr. Kong筆盒一個。

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為鼓勵同學踴躍參加，所有參加者均可獲發參加電子證書。所有得獎作品將於「01親子最愛生活品牌大獎2024」現場及網上展出，而得獎者亦會獲邀出席「01親子最愛生活品牌大獎2024」並於活動現場領獎。

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