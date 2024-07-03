「第八屆全港小學校際HIPHOP舞蹈比賽」 學生以舞蹈弘揚愛國精神

近年街舞文化越來越盛行，今年巴黎夏季奧林匹克運動會更新增了霹靂舞作為比賽項目之一。為推廣學界舞蹈文化，香港創科演藝教育協會及屯門體育會主辦，道教香港青松觀及香港地區體育會聯會協辦，「慶回歸 賀國慶活動 暨 第八屆全港小學校際HIPHOP舞蹈比賽」，決賽日於6月22日（星期六）假屯門青松觀綜合演出場地舉行，活動當天表演學生盡展舞蹈才能，場面洋溢著熱情及活力。



比賽氣氛熱烈 慶回歸賀國慶彰顯香港文化多樣性

「慶回歸 賀國慶活動 暨 第八屆全港小學校際HIPHOP舞蹈比賽」旨在慶祝國慶七十五周年並賀香港特別行政區成立二十七周年。香港創科演藝教育協會創辦人兼董事狄易達於致詞時表示，希望透過多樣的文藝表演和創意活動，彰顯香港的文化多樣性及愛國精神。

狄易達接受訪問時回答，今年是疫情結束後首次大規劃舉辦的舞蹈比賽。他又指比賽發展至第八屆有超過七十隊隊伍參賽令他感到欣慰。「十年前第一次舉辦比賽時，只有八間學校參與，很高興現在數量越來越多，希望將來會有更多學校參與。」

全港小學校際HIPHOP舞蹈比賽今年來到第八屆，是次比賽進入決賽隊伍共31隊，來自全港各區的小學。比賽現場氣氛熱烈，參賽隊伍在舞台上伴隨流行節拍施展渾身解數；加上別出心裁的妝造，台下台下都非常投入。除了各獎項獎盃和證書，所有進入決賽的隊伍更獲邀遠赴韓國交流，增進舞藝之餘更是學生們擴闊視野的大好機會。

盼有更多機會推動街舞發展 繼續推廣學界舞蹈文化

狄易達認為部份學校開辦的舞蹈學班不夠多元化，盼望透過舉辦不同的舞蹈比賽及活動，推動學界願意嘗試更多舞種。「我們將會為不同的舞種舉辦賽事，除了傳統舞蹈如中國舞、民族舞等，亦會舉辦新興舞種的比賽，讓人認識更多舞種。」

他又表示現時家長對街舞的接受程度較以前高，應該持續推廣讓更多人認識街舞文化，發展自然會更好。近年多間學校積極舉辦交流團，學習同時擴闊國際視野，因此狄易達指未來會繼續與韓國觀光公社及當地大學有緊密聯繫，舉辦韓國交流團讓學生可以有機會到海外，與當地舞者進行交流「我們正計劃學生可以在韓國showcase演出，未來亦會新增更多地點讓學生到其他地方交流。」

霹靂舞（BreakDance）於 2024 年巴黎夏季奧林匹克運動會成為新增正式比賽項目，可見街舞文化近年備受重視，狄易達笑指：「如果我還年輕我也想去當運動員。」他亦期望未來奧運會加入更多街舞舞種作比賽項目如popping、waccking等。他又提及內地的霹靂舞文化發展出色，希望將來有更多資源為學生銜接到大灣區及內地參與賽事。

頒獎典禮嘉賓陣容鼎盛 喜獲各界支持

「慶回歸 賀國慶 暨 第八屆全港小學校際HIPHOP舞蹈比賽」頒獎典禮與決賽當日順利舉行。台上主禮嘉賓陣容鼎盛，分別是屯門民政事務助理專員陳慧迪女士，中聯辦新界工作部宣教處處長李成德先生，中華人民共和國外交部駐香港特別行政區特派員公署辦公室副主任朱秀峰先生，康樂及文化事務處屯門區康樂事務副經理梁鳳珊女士，地區青年社區建設委員會主席雲天壯先生 MH，道教香港青松觀主席黃健榮先生 MH，地區體育會聯會主席楊位醒先生BBS,MH，屯門體育會主席姜啟邦先生，香港警務處屯門警區警民關係組助理警民關係主任謝煒傑警署警長，屯門區區議員謝永恒先生，屯門區區議員曾慶忠先生，屯門區區議員謝玉玲女士，屯門區區議員賴嘉汶女士，香港創科演藝教育協會創辦人兼董事狄易達先生，以及全港小學校際HIPHOP舞蹈比賽賽事統籌委員會主席孔藝淇先生。