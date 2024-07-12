暑假好去處｜西九M+ 博物館六大親子必玩必看

暑期必玩必看｜【M+】設有多個專題展廳、特色商舖及書店、餐廳和咖啡室等。博物館大樓的建築亦別具視覺巧思，提供廣闊的遊樂活動空間，絕對是大人和小朋友放鬆身心的假日好去處。適逢暑假，M+將舉辦一系列適合親子共同參與的展覽、工作坊和放映節目，讓不同家庭於西九文化區共度一個以創意充電的暑期天。



M+必玩【1】怪物肖像拼貼工作坊

博物館是一個琳瑯滿目的寶藏庫，我們應從何開始觀賞？「家庭日超能力工作坊：透視眼」由M+教學人員陳百堅引領大人和小朋友以「超能力」打破參觀常規，在展廳運用不一樣的觀看方式搜索隱藏於藝術創作和設計品之中的「大眼生物」。參與家庭更可把遊歷展廳期間所收集的數碼圖像打印出來，拼貼成一幅怪物肖像畫，讓大人和小朋友藉着簡易輕鬆的創作體驗發掘彼此的創意潛能。

此工作坊適合4歲至6歲兒童與家長一同參與。參與者可於活動當天憑票免費參觀指定展覽，毋須另外購票。成為M+會員更可享半價工作坊門票優惠。

2024年8月：「家庭日超能力工作坊：透視眼」

mplus.org/3VYFu53

M+必玩【2】Messy Play X Storytelling工作坊

「家庭日超能力工作坊：會說故事的髒髒手」結合messy play和即興故事劇場元素，啟動一場親子繪畫遊戲！M+教學人員周煦卓以博物館豐富的視覺文化館藏為引子，引導參與者打開不同感官，逐步建構奇幻小故事的人物、場景和情節。故事創作的過程中，參與家庭的每位成員需互相傾聽和交流，把各人天馬行空的想像在巨型畫布上一一呈現。

此工作坊適合4歲至6歲兒童與家長一同參與。參與者可於活動當天憑票免費參觀指定展覽，毋須另外購票。成為M+會員更可享半價工作坊門票優惠。

2024年7月及8月：「家庭日超能力工作坊：會說故事的髒髒手」

mplus.org/3WeqeSR

M+必玩【3】建築設計主題工作坊

美籍華裔建築大師貝聿銘的經典設計作品多不勝數，其中巴黎大羅浮宮的玻璃金字塔和香港中銀大廈最廣為人熟悉。剛於M+開幕的特別展覽「貝聿銘：人生如建築」籌備歷時七年，是首個貝聿銘全面回顧展。展覽期間，M+推出兩個以建築設計為主題的親子工作坊，由建築師黃君諾引領大人和小朋友共同合作，於館內重塑貝聿銘創作生涯中舉足輕重的作品。參與家庭可藉此體驗發掘建築師的設計思維，同時動手探索光線、空間和幾何形狀等不同建築元素。

此工作坊適合4歲或以上兒童與家長一同參與。

2024年7月：

「親子工作坊：『貝』着建築走」（以巴黎大羅浮宮的玻璃金字塔主題）

mplus.org/3RVldfp

2024年8月：

「親子工作坊：穿閱名建築」（以香港中銀大廈為主題）

mplus.org/3XX8RY4

M+必玩【4】由小朋友當家作主的創意樂園（免費活動）

「家庭日隨玩現場：幻想遊樂園」是M+招牌的自助親子活動。場內佈滿形狀不一的大型組件，由參與家庭隨意拼湊，創作出各式各樣的遊樂裝置。為了合眾之力把小朋友的奇思妙想實現於眼前，M+教學人員更會即場安排各參與家庭組隊協作，鼓勵大家一起開拓更多對遊樂的想像。

此活動適合4歲或以上兒童與家長一同即場參與，毋須預約。

2024年8月：「家庭日隨玩現場：幻想遊樂園」

mplus.org/4f60WxI

M+必玩【5】日常用品造泡實驗（免費活動）

「親子檔：《百泡箱》」邀請大人和小朋友活用不尋常的吹泡泡工具，在博物館的戶外空間來一場製作肥皂泡的實驗。參與者可揀選流動創意裝置上各種佈滿孔洞的日常物品，隨意在空中揮動，乘風創出形狀趣怪的肥皂泡。

此活動適合任何年齡人士。歡迎即場參與，毋須預約。

2024年7月及8月：「親子檔：《百泡箱》」

mplus.org/4eTy8Z6

M+必玩【6】呼出巨型氣泡雲的藝術裝置（免費展覽）

活躍於東京和倫敦的二人創作組合A.A.Murakami在M+的展演空間展出兩件融合藝術與科技的沉浸式作品。參與者可看見浮於空中的氣泡雲在頭上緩緩飄盪，也可觀賞一個個霧環橫越展覽空間穿進數碼銀幕，從而發掘藝術家如何運用轉瞬即逝的物料表達對現今人類生活習慣的省思。

2024年8月：

mplus.org/3LmWYCV

M+必玩【7】老少咸宜狗狗大電影

「鮮眼界」放映系列為大家帶來兩齣以狗為主題的經典電影：添布頓的《怪誕復活狗》和史提芬希力的《101斑點狗》。大人和小朋友可一起踏進迷人的光影國度，在大銀幕上窺探兩位鬼才導演古靈精怪的幻想世界。

2024年7月：《怪誕復活狗》

mplus.org/3Li7UlC

2024年8月：《101斑點狗》

mplus.org/3RXuuU0

所有圖片由M+提供。