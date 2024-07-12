書展2024｜必到金管局攤位試玩獲獎桌遊+攤位遊戲 贏綠色金融桌遊

香港書展2024｜第34屆香港書展即將於7月17至23日在香港會議展覽中心舉行。每年書展展覽及活動愈來愈豐富，動靜皆宜。近年，很多書展參展商都花盡心思，於攤位增添很多打卡位及互動遊戲，讓大小朋友均能樂在其中。今年，金管局攤位繼續延續互動遊戲概念，將攤位打造成理財嘉年華，邀請大小朋友邊玩邊學理財概念。參加者只要於現場攤位參與遊戲，便有機會獲得豐富禮品，包括：《$mart理財321》桌上遊戲、書展限定全新桌遊《企業綠化大變身》或其他精美又實用的紀念品（每日名額有限，送完即止）。



7.17書展將舉辦逾600項動靜皆宜活動 讓市民更能樂在其中

本年度書展將舉辦超過600項文化活動，通過介紹影視相關文學作品及書籍，當中包括文學改編影視作品、戲劇劇本、電影文化及影評作品等。現場更設有「世界文化藝術廊」、主題講座、「運動消閒博覽」及「零食世界」，相信定能吸引多元喜好的市民。

書展2024 必去攤位：金管局 兒童天地3C-E18攤位

為了讓小朋友邊玩桌遊邊學理財及網絡安全，金管局特意打造以理財嘉年華為主題的攤位，設有兩大互動小遊戲、理財嘉年華煙花表演打卡位，以及讓大眾試玩屢獲殊榮的《$mart理財321》桌上遊戲。

地點：香港灣仔博覽道一號

香港會議展覽中心3樓兒童天地3C-E18攤位

日期：2024年7月17至7月23日（星期三至星期二）

時間*：2024年7月17 - 22日（星期三至一）上午10時至晚上10時

2024年7月23日（星期二）上午9時至下午5時

*展覽會關閉前45分鐘截止進場

攤位遊戲 1. 「想要或需要」

參加者需看圖分辨「想要」及「需要」，成功擲中一件「想要」及一件「需要」物品的參加者可獲「理財嘉年華」貼紙作獎勵，並可憑該貼紙再到禮品換領攤位接受下一輪挑戰，有機會贏走全新桌遊《企業綠化大變身》。

攤位遊戲 1. 「想要或需要」

攤位遊戲 2. 「點擊網絡安全 Dos & Don'ts」

網絡安全為近年一大議題，大小朋友同樣需要高度關注。聽取工作人員指示並以劍擊遊戲形式選中一個正確及一個錯誤的網絡安全行為，便可贏得「理財嘉年華」貼紙，再接受下一輪挑戰。

攤位遊戲 2. 「點擊網絡安全 Dos & Don'ts」

禮品換領攤位 贏走書展限定禮品

於以上兩大攤位參加遊戲後均可獲得「理財嘉年華」貼紙獎勵，憑貼紙到禮品換領攤位，透過另一簡單小遊戲來決定可獲得的禮品。參加者會獲發6個膠圈，成功將膠圈分別套中指定數量及位置的目標，便有機會獲得豐富禮品，包括《$mart理財321》桌上遊戲(價值$188)、書展限定全新桌遊《企業綠化大變身》或其他精美紀念品 （每日名額有限，送完即止）。

新推出全港首個以綠色金融為主題桌遊：《企業綠化大變身》

除了理財概念外，可持續發展亦是近年社會上的熱門議題。為了讓小朋友從小接觸有關議題，金管局特意製作全港首個以綠色金融為主題的桌上遊戲《企業綠化大變身》，讓學生由企業角度出發，認識綠色金融的基本概念。

遊戲中玩家需扮演不同的企業角色，透過金融市場集資，例如發行綠色債券或從銀行取得綠色貸款，進行不同的綠色或可持續項目，轉型其運作模式，以達致減碳的目標。遊戲亦會透過「綠色資訊卡」帶出綠色金融、全球暖化、氣候變化、ESG、漂綠等不同訊息。

桌上遊戲《$mart理財321》知多啲

由金管局與專門從事桌遊製作的社會企業「樂在棋中」共同設計及開發，可供 2 至 4 個玩家參與。自推出後大受老師、家長及小朋友歡迎。推出至今約一年已取得九個知名國際大獎，覆蓋設計、教學工具和學習工具等領域。

玩家可透過身歷其境學習不同理財概念，包括認識不同的支付工具、學習善用金錢、認識儲蓄的概念、收入的來源及基本的銀行服務、建立負責任的消費態度及正面的金錢觀念，以及加強網絡安全意識。為增加刺激和互動性，遊戲的過程中玩家有機會與對手進行對決小遊戲。