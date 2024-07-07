逾4萬人次香港一條龍學校教育展 中學收近200入學申請
逾200間本地幼稚園、小學、中學及大專院校一連三日雲集亞洲國際博覽館，參加 (大灣區)香港一條龍學校教育展，吸收逾4萬人次參觀。主辦單位STEM PLUS表示 ，綜合學校的意見，內地家長最為關注英語教育，其次是國際化的學習環境及認為文 憑試有效與國際接軌。
以多元學習為主打的聖士提反堂中學第二次參加教育展，麥偉麟校長表示合共近200 份報名表格，報名學生質素非常高，多來自大灣區城市，但也有「北京、上海就讀國 際部的學生」。他認為香港DSE課程對高才通的子女極具吸引，香港DSE師資比內地 更好。
他表示，展後學校會再評估每份表格，再透請學生到校進行筆試。具地理優勢、位於 大圍的保良局朱敬文中學趙文浩校長表示，去年教育展家長多以觀察、查詢為主，今 次則是「一到達就報表，目的性非堂強」。他表示三日收取過100份表格，學提供伙 伴計劃給內地學生，帶學校認識社區及朋友，協助他們適應香港。
小學及幼稚園方面，佛教林炳炎紀念學校許定國表示，小學收到大約70份表格，學校 設有專責小組負責高才通學生，提供廣東話適應班及社工協助學生，家長相對放心將 子女交給學校。以辦學團體形式參展的仁濟醫院友愛幼稚園/幼兒中心李惠芬表示，希 望透過展覽展示仁濟醫院的辦學理念及幼、
小、中學校的一條龍升學，「參展目的 100%達到，非常滿意」，三日以來人流不斷，令內地家長更認識香港教育的特色。
香港道教聯合會圓玄幼稚園黃秀嫺校長分享，內地家長多關心學費、學校多少外教、 地區及升小的選擇，圓玄幼稚園投資過千萬元提升幼稚園英語學習，深受內地家長歡 迎。三日展覽期間，除了校長現場解答家長疑問外，亦安排14名外籍老師教小朋友英 文，讓內地家長體驗圓玄幼稚園的英語教學。
主辦單位STEM PLUS創辦人劉靖瑋表示，今年入場人數逾4萬與去年相若，今年大會 新增模擬試及雅思考試專區，讓學生更能評估能力，從而選讀適合的學校。今次到場 的家長和學生做足準備，不少已有心儀名單，希望即場報名及即場取錄。他表示，兩 地學制不同，學校較難取錄中四以上的學生，不少內地高中學生願意降級來港重讀中 三，他提醒家長，如內地家長有意子女在港考DSE應及早規劃升學時間，教育展只是 中港教育交流的首個交流點，相信之後交流會更頻繁及廣泛。