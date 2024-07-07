逾4萬人次香港一條龍學校教育展 中學收近200入學申請

逾200間本地幼稚園、小學、中學及大專院校一連三日雲集亞洲國際博覽館，參加 (大灣區)香港一條龍學校教育展，吸收逾4萬人次參觀。主辦單位STEM PLUS表示 ，綜合學校的意見，內地家長最為關注英語教育，其次是國際化的學習環境及認為文 憑試有效與國際接軌。

聖士提反堂中學麥偉麟校長表示收的學生質素良好，學校多元活動及文化有助不同背 景學生尋找到將來人生方向。

以多元學習為主打的聖士提反堂中學第二次參加教育展，麥偉麟校長表示合共近200 份報名表格，報名學生質素非常高，多來自大灣區城市，但也有「北京、上海就讀國 際部的學生」。他認為香港DSE課程對高才通的子女極具吸引，香港DSE師資比內地 更好。

保良局朱敬文中學趙文浩校長收取過100份表格，學校提供伙伴計劃給內地學生，帶 學校認識社區及朋友。

他表示，展後學校會再評估每份表格，再透請學生到校進行筆試。具地理優勢、位於 大圍的保良局朱敬文中學趙文浩校長表示，去年教育展家長多以觀察、查詢為主，今 次則是「一到達就報表，目的性非堂強」。他表示三日收取過100份表格，學提供伙 伴計劃給內地學生，帶學校認識社區及朋友，協助他們適應香港。

佛教林炳炎紀念學校許定國分享內地家長關心學生適應問題及英語課程，目前收到學 生插班居多，多來自上海及深圳。

小學及幼稚園方面，佛教林炳炎紀念學校許定國表示，小學收到大約70份表格，學校 設有專責小組負責高才通學生，提供廣東話適應班及社工協助學生，家長相對放心將 子女交給學校。以辦學團體形式參展的仁濟醫院友愛幼稚園/幼兒中心李惠芬表示，希 望透過展覽展示仁濟醫院的辦學理念及幼、

香港道教聯合會圓玄幼稚園安排14名外籍英語教師到場與幼稚園學生交流，讓學生體 驗學校的教學特色。

小、中學校的一條龍升學，「參展目的 100%達到，非常滿意」，三日以來人流不斷，令內地家長更認識香港教育的特色。

香港道教聯合會圓玄幼稚園黃秀嫺校長分享，內地家長多關心學費、學校多少外教、 地區及升小的選擇，圓玄幼稚園投資過千萬元提升幼稚園英語學習，深受內地家長歡 迎。三日展覽期間，除了校長現場解答家長疑問外，亦安排14名外籍老師教小朋友英 文，讓內地家長體驗圓玄幼稚園的英語教學。

主辦單位STEM PLUS創辦人劉靖瑋表示，今年入場人數逾4萬與去年相若，今年大會 新增模擬試及雅思考試專區，讓學生更能評估能力，從而選讀適合的學校。今次到場 的家長和學生做足準備，不少已有心儀名單，希望即場報名及即場取錄。他表示，兩 地學制不同，學校較難取錄中四以上的學生，不少內地高中學生願意降級來港重讀中 三，他提醒家長，如內地家長有意子女在港考DSE應及早規劃升學時間，教育展只是 中港教育交流的首個交流點，相信之後交流會更頻繁及廣泛。