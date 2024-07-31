巴黎奧運｜14歲日本滑板金牌吉沢恋Coco「感謝爸爸沿途陪伴鼓勵」

【吉沢恋 coco yoshizawa／日本】巴黎奧運會滑板女子街式賽，首次參加奧運的日本選手吉沢恋 Coco 以總分 275.36 奪得金牌。來自神奈川縣相模原市的14歲少女，在決賽中多次做出高難度動作，流暢利落，日本滑板隊教練山田太郎亦表示：「吉沢的表現堪稱完美，她的實力在過去一年有顯著提升。」吉沢恋獲獎後亦感謝父親沿途陪伴及鼓勵，讓她可以專心比賽及訓練。



父親年過50仍決定踩板「希望可以更了解女兒」

吉沢恋 Coco 父親吉沢功45歲時「老來得女」，對女兒寵愛有加，而他的寵愛不是溺愛，而是身體力行支持愛女發展。Coco 7歲開始學滑板，投入非常，父親為更了解女兒喜好不惜親自踩板。「起初對滑板一無所知，但看到女兒對滑板的的熱情，決定陪伴她一起學習。」

練習時難免受傷，他讓女兒穿上棒球護具進行訓練，以減低受傷損害程度。東京體育大學的運動心理學教授佐藤健一指：「這方法不但能保護運動員安全，更有助於建立自信，對年輕運動員的心理發展很有幫助。」

而他更在愛女練習過程中，幫忙拍攝影片，檢查女兒的核心是否穩定，更讓她可以查看動作是否需要調整。為了完全配合女兒的訓練，他甚至辭去原本的護理員工作，轉而從事具彈性職業。

由於 Coco 沒有贊助商或經紀公司，出國參賽時，除了利用國家支援的經費，幾乎有一半以上支出都是自費。此時，爸爸轉換具彈性工作，邊賺錢邊陪女兒比賽，可見父愛十分偉大。

原意放棄滑板轉為網球 因父親一句撤回決定

Coco就讀小學的時候，經常邊哭邊練習，曾提及「上國中之後就要放棄滑板」的話，同時亦考慮其他運動，例如加入網球社。父親聽後回應「想要放棄的話隨時都可以放棄，但要讓過去的努力白費嗎？不如繼續下去。」一番話讓她改變想法。

日本小將吉澤戀在女子街式滑板可愛奪金。(路透社)

+ 9

「獎牌屬於我，也屬於我的爸爸，他的付出讓我能專注訓練及比賽」 吉沢恋 coco yoshizawa

家人看到東奧滑板選手的表現 才發現女兒的滑板本事

她開始玩滑板是受到哥哥影響，7歲時表示「我也想試試看」，接著便開啟滑板人生。由於父母在她升上高中前，都不容許她擁有手機，她未會在社交媒體上與別人交流或發佈滑板影片炫技，只是在附近的公園向「教我滑板技巧的人」學習。

其後，她與家人在東奧時觀看滑板比賽，才發現自己的滑板本事。在東京奧運直播上，看到西矢椛在比賽上展現 Big Spin Frontside Boardslide 時勇奪金牌，她也立即下定決心，誓要成為一名職業滑板選手。後來教練亦指出：「若她參加比賽，就能讓大家開始注意到她，大家都興奮不已，不知道接下來這個孩子，又會做出什麼樣的技能。」

憑著不服輸的個性及努力訓練，讓她在各大比賽中勇奪佳績，同時亦順利加入到日本國家隊，日本滑板選手吉沢恋：「是自己跟自己的戰鬥，我會用盡全力，努力把金牌拿回家。」賽前亦表示要帶金牌拿回家，如今一一做到了！