地中海貧血│儲存臍帶血愈平愈好？用家親身分享選擇臍帶血庫心得

近年多了新手父母會為寶寶提前計劃及購買醫療相關服務。除了傳統保險外，儲存臍帶血已成為新趨勢，因為臍帶血中造血幹細胞至今已證實可協助治療 113 種疾病¹'²，子女及家人日後不幸患上某些嚴重疾病，亦可以運用當初儲存的臍帶血造血幹細胞來進行治療！為寶寶未來健康買保障。而為保持細胞活力、防止血液凝固，臍帶血必須在寶寶出生10至15分鐘內採集完成，因此建議新手父母在孕期時提前計劃好臍帶血的儲存，以免錯失寶貴的機會。臍帶血庫一般提供「18至28」年的儲存計劃，托管最寶貴的東西時，應選擇一間信譽良好，財務穩健而可靠的臍帶血庫尤其重要。



新加坡臍帶血庫出事 港媽擔憂受波及？

近日在網上不同的「媽媽群組」內發現，不少家長議論早前新加坡有臍帶血庫在儲存臍帶血時出現問題，而其子公司在港亦有營運，令一眾媽媽們對在港儲存臍帶血有擔憂及疑慮！今次就邀請到媽媽吳女士親身分享為囡囡儲存臍帶血經驗。吳女士早在18年前就開始為囡囡儲存臍帶血，絕對是有位有遠見的媽媽，她指：「當年已我了解到臍帶血中具有的治療潛力，想為未知的疾病做好準備」。當年吳女士選擇了CRYOLIFE跨奧臍帶血庫為囡囡儲存臍帶血，而囡囡今年已經18歲，但她仍然選擇續存，繼續使用Cryolife的臍帶血庫的服務。

媽媽吳女士和囡囡的合照，囡囡18歲後仍繼續使用Cryolife的臍帶血儲存服務。

續存唔「貪平」相信臍帶血治療用途 嚴選優質血庫

究竟甚麼原因令媽媽吳女士不放棄儲存也不轉會，網上的負面資訊對她有沒有影響? 媽媽吳女士坦言，近日看到新聞有關兒童醫院將利用臍帶血造血幹細胞，為一名患重型地中海貧血症的5歲女童稍後進行移植後，證明了自己當初的選擇是正確的，儲存臍帶血無疑是為孩子及家人健康買了保障，因此縱使囡囡已經18歲，但仍不想放棄此選擇。

如何選擇臍帶血庫 做個精明消費者？

以下是媽媽吳女士分享選擇優質血庫的要素：

1. 歷史悠久，專注臍帶血服務

吳女士認為，一間歷史悠久，至今仍專注於臍帶血服務，沒有明星代言花巧的宣傳是成為優質血庫的要素。而CRYOLIFE早在1996年成立，當年囡囡出世時，已是香港少有技術發展成熟的臍帶血庫，而到目前為止亦擁有最多超過十八年的臍帶樣本，亦是唯一在網站找到歷年一年兩次的細胞活躍度報告的臍帶血庫，加上發現其客戶的續存率超過90%，增加了其續期的信心。

2. AABB認證

AABB是一家美國專業機構和標準組織。 AABB制定了關於血液收集，檢測，處理和輸血的標準，並通過其認證計劃評估相關機構對這些標準的遵行情況。Cryolife連續18年獲得AABB認證，只選擇國際8成以上選用共通、安全穩定、擁有長期歷史數據的MVE Advanced Tank （被外界誤稱為傳統缸的儲存設備）。而且根據AABB的指引，寶寶的臍帶血樣本需存放低於攝氏零下150度的密封的儲存缸內才可保持品質，Cryolife就特選MVE氣態氮儲存系統，缸內溫度更長期保持至攝氏零下185至190度。Cryolife實驗室團隊更每天由專人值班，配合TempTrack儲存缸溫度監控系統，連接警報系統，確保可及早發現問題和足夠空間采取行動。

CRYOLIFE與全球大部分醫療、政府研究機構及著名大學，同樣採用「MVE冷凍儲存系統」，使用MVE氣態化液氮儲存缸儲存臍帶血。

3. 信譽良好 財務穩健

臍帶血庫托管的是極為寶貴的臍帶血，同時不會有二次收集的機會，因此吳女士認為新手父母不應「貪平」及相信「明星效應」。她選擇CRYOLIFE是因為CRYOLIFE在過去28年之間沒有任何損毀事件，沒有被收購，債務轉移等歷史，亦沒有投放金錢在明星廣告及轉嫁消費者，只專注提供臍帶血儲存服務，並避免投資其他產品（如T21/DNA檢測）等造成風險，影響公司穩健的財務。

4. 溫度監控系統 全年無休 專人當值

吳女士與CRYOLIFE團隊溝通後，知道CRYOLIFE在實驗室安裝了最新的「24x7」TempTrackTM 溫度監控系統，團隊指出該系統可以自動記錄與所有產品相關的設備和環境的溫度，在任何微小的異常情況下，向各個關鍵人員發送通知警報，以作跟進。他們每週也會對系統進行一次檢查，確保其運作正常。同時亦訂製了一個實驗室資訊系統，可以自動安排合資格的供應商，每半年對所有儲存缸進行預防性維護檢查，以上措施令她對儲存溫度這一點相對放心！

Cryolife實驗室總監朱偉東博士指Cryolife的儲存技術在缺電的情況下仍能操作正常，更設有獨立系統監察各儲存部分，避免依賴單一監測儀器和減免一體化機械故障的風險，以確保儲存的臍帶血的品質；同時Cryolife會一年兩次的細胞活躍度報告予客戶，比坊間其他公司做多層保障。

根據AABB的指引，寶寶的臍帶血樣本需存放低於攝氏零下150度的密封的儲存缸內才可保持品質，Cryolife就特選MVE氣態氮儲存系統，缸內溫度更長期保持至攝氏零下185至190度。

臍帶血庫小貼士：選擇臍帶血庫，記得尋找一家信譽超卓，歷史悠久，冷凍儲存裝置擁有全面又完善的安全設置系統的公司。因安全設置系統可24小時持續監測溫度變化，確保幹細胞長期處於穩定的低溫狀態，有效保障幹細胞存活率，同時，血庫亦需持續公開品質檢定及細胞活躍率測試，以確保客戶可以隨時了解自己的樣本。

資料來源：

1. https://parentsguidecordblood.org/en/diseases

2. http://www.clinicaltrials.gov

（資料及相片由客戶提供）