兒時日記寫下奧運奪金 曾感尷尬撕走 父親離世前完好無缺交還

巴黎奧運｜昨日（7月31日）巴黎奧運女子四人雙槳賽事中，英國奪得金牌，其中一名26歲賽艇運動員Lola Anderson賽後受訪時一度落淚。她透露兒時曾在日記寫下夢想希望贏得奧運金牌，事後感尷尬而撕走。未料父親完好無缺地保存，更在離世前交付予她，以行動喚起愛女立志初心。



綜合外媒報道，英國女子四人雙槳隊出戰巴黎奧運女子四人雙槳賽事，隊友包括Lola Anderson、Hannah Scott、Georgie Brayshaw和Lauren Henry。最終 Lola 以 0.15秒優勢衝線並奪得金牌，這面獎牌是英國自2016年里約奧運會以來首面賽艇金牌。

從小的夢想就是奧運奪金 其後感自大及尷尬而撕走

Lola 於賽後受訪一度落淚，原來她的參賽原因是來自亡父。她指在14歲時曾觀看2012年倫敦奧運會賽艇比賽時，當時眼見Helen Glover和Heather Stanning的英姿，便在日記上紀錄「希望有一天贏得奧運金牌」。其後她認為這個夢想很尷尬「這真是一篇自大、傲慢的文章」，於是把該頁日記撕掉。

父親離世前交還該頁日記並提醒初心

「感受到父親支持及相信我」

父親在2014年不幸確診癌症，而在2019年10月住院期間，便將該頁日記交還給她，2個月後病逝。對於收到這頁日記，感到非常意外及驚訝，同時滿滿感受到父親支持及相信。「我已經忘記這件事，但數年前父親的舉動卻提醒了我」即使在第一次開始划船時，沒有甚麼能夠證明我的天賦，但他保留該頁日記就是選擇相信我。如今她終於圓夢並贏得金牌，她感激父親對她的信任，同時相信父親會感到自豪的。