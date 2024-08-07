JUPAS放榜派位欠佳父母有4句話不宜講 留意有否「社交退縮」

今天（8月7日）是Jupas（大學聯合招生）放榜的大日子，考生都承受很大壓力，香港大學李嘉誠醫學院精神醫學系臨床助理教授羅嘉瑩醫生表示，萬一子女派位不理想，父母必須注意避免再增加子女的壓力。



羅嘉瑩醫生首先分享一個個案：「這是一個住院的個案，來自基層家庭的某屆Jupas考生，原本心儀文字、創作方面的科目，他的分數也足夠讀相關的專業學院 。但表親去年進入了大學，於是媽咪很想他也能進入同一間大學。考生因不想辜負家人期望，也選了那位表親的大學、收生門檻最低的科目。但一來學科並非自己喜歡或擅長，二來他喜歡文字和創作，同系同學之間也找不到有相同嗜好，所以感到很大壓力，漸漸壓力『爆煲』，但仍然不敢告知媽咪，最終躲起來自殘，才被發現並送入醫院，確診了抑鬱症。」

住院期間，他和羅醫生分享了他的日記，裡面記載了他的個人興趣、最後選科、無法適應等前因後果。「我讀了之後就問他是否介意約同媽咪一起分享他日記的內容，他起初有點抗拒，幸好最終於同意我在場之下舉行家庭會議。他和媽咪的關係其實不壞，只是在選科一事上溝通得比較少，在會面中雙方都講了很多，經過家庭會議之後關係改善了，加上藥物治療之下，他的抑鬱症總算逐漸好轉，可以康復出院。」

今天放榜，若結果未如理想，羅醫生提醒父母避免講以下4句話：

1.點解你要揀呢科？

「其實，很多時父母潛意識會渴望子女選擇某些科目，以實現自己未實現的夢想或抱負，而子女也可能會因為父母的期望而作出選擇，但讀下去卻未必適應，反而令關係緊張，所以父母最重要是尊重和接納子女的選科，而不是作出質疑。」

羅醫生又分享了自己當年放榜的經驗，「我當年的成績比預期好，但當時醫科沒有商科那麼受歡迎，親戚、老師大多建議我選商科，但我自覺並不適合商科的環境，所以最終堅持自己的決定。當時身邊人對我的決定有不少意見，幸好家人最終都支持，所以我的感覺是關於選科，自己最終需要的其實是向自己交代，因為將來努力和辛苦的都是自己，而不是其他人。」

2.入到呢科有咩值得開心呀？阿邊個都入到啦！

「子女的努力是需要被肯定的，他們任何的夢想都值得父母一句真心的『加油』、『恭喜』，讓他知道你看到他的努力。」

3.你睇吓人哋幾叻吖！

「很多時父母的想法會對子女產生潛移默化的影響，若父母經常把子女和其他人比較，便會令子女養成一個想法：自己等於其他人。但事實上他是他，其他人是其他人，事事拿子女和其他人比較並沒有好處。最重要的是引導他們和自己比較，今天比昨天有所進步，就已經很不錯了。」

4.唔好喊啦，好煩呀！

「放榜結果不理想，考生回家後哭泣是很常見的，由於父母心情也不好，所以常會說：『好煩呀，你唔好喊啦！』這句一定要避免，因為曾有不少病人對我說，類似這樣的說話他們記了很多年，因為這話令他們覺得原來自己哭就是等於煩。父母要明白，子女成績不好，哭泣是一種合理的情緒，也是一個宣洩的空間。」

父母也可能會想開解子女，但不知說什麼才好，羅醫生表示，「其實香港父母一般未必太懂得表達，所以我會建議在子女放榜欠佳的情況下不一定需要說話，可能只需要一些非言語支持，例如輕搭著他的膊頭，一個眼神，或下廚弄一頓美味的晚餐，已經足夠。」

無論如何疏理子女的情緒，父母有一件事必須注意：有需要時應諮詢專業人士。羅醫生列舉以下例子：

1. 子女放榜後出現持續的情緒低落、緊張，每天逗留在房間內不外出，每逢吃飯都說沒有胃口，連朋友的Whatsapp也不覆，平時喜歡的活動都提不起勁，其實這些並不代表懶惰，而可能是「社交退縮」的行為，如果發現行為上有明顯變化，並且與本身性格無關，是抑鬱症的常見症狀。

2. 晚上在床上至深夜也不睡覺，不停「碌」手機，父母見狀一般會叫他們不要玩手機到太晚，但羅醫生提醒，「這種情況可能不是玩手機，而是因為失眠， 持續失眠有可能需要專業人士處理。」

3. 相反，過度睡眠也可以是青少年抑鬱的其中一個症狀。

4.最後，父母也要留意自己的情緒，「因為父母焦慮、抑鬱對子女的情緒有很大影響，根據近年的學術文獻，家長的情緒可以影響子女未來一至兩年的情緒症狀，兩者有緊密相連的關係。