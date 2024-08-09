英華書院學生勇奪全球創科比賽頭三甲佳績 盡顯香港創科教育成果
英華書院｜Microsoft Office Specialist World Championship 2024（微軟辦公室軟件專業認證世界錦標賽 2024）於 7 月底在美國洛杉磯完成，四名英華書院中五學生：關棨彥、彭信彥、衞珏霖、李俊成，代表香港參參，奪得佳績（順序分別為：Excel 2019 世界賽第七名、PowerPoint 365 世界賽第三名、Word 2019 世界賽第二名、Excel 365 世界賽第六名）英華書院陳狄安校長表示：「學生賽前花很多時間準備，與全球精英進行競賽，最終表現出色實屬不易。」
英華書院學生從二千多名參加考突圍而出
代表香港出賽贏取頭三甲佳積
Microsoft Office Specialist World Championship 每年均舉辦，目的是讓各地學生透過競賽提升學生創作及解難能力，香港區選拔賽每年均由資訊科技教育領袖協會（AiTLE）今年報名參賽人數更高達二千餘人，經歷香港區初賽及決賽，按參賽者得分及完成時間，選出六名學生代表香港出賽。陳校長指去年學校亦有學生代表香港參加比賽，成績不俗名列前十，而今年取得第二和第三名，顯示學生在準備上投入了相當大的努力。
學校重視STEAM發展亦提供多元配套
集中培育未來創科人才
陳校長又指學校重視STEAM發展，投入大量資源，同時積極提供機會讓學生參加各種比賽和活動，將學到的知識應用出來。陳校長更透露學校今年暑假開設 STEAM 課程，讓感興趣的學生參與，望在暑假期間進一步豐富 STEAM 知識及應用。他笑言，這些課程頗受學生歡迎，每節堂課早已滿額。「除了相關活動及課程外，學校亦鼓勵學生參加多樣比賽，同時亦聘請額外導師資源到培訓個別學生」陳校長補充。
「為了培肯未來創科人才，學校將STEAM教育納入校本課程之中，希望從多角度訓練學生多重技能，同時擴闊視野，及早進行生涯規劃。」
二十一世紀教育注重培養軟技能，陳校長相信讓學生參與多項比賽和活動，能夠培養其解難能力、創意思維、溝通和合作技巧等等。他又指學校亦將STEAM教育納入校本課程之中，是為了培育未來創科人才，希望從課堂中獲得知識並應用於生活或比賽當中，同時透過一連串課程及相關活動配套，進一步提升他們對該領域的學習興趣。「學校致力提供多元化的機會，讓學生擴闊視野及發掘興趣，從而及早開展生涯規劃和升學就業計劃。」陳校長分享過去有很多學生多次參與 STEAM 活動，並得知活動能夠引起他們對編程的興趣，升讀大學時亦有選修 STEAM 相關課程，可見活動成效影響甚遠。