英華書院學生勇奪全球創科比賽頭三甲佳績 盡顯香港創科教育成果

英華書院｜Microsoft Office Specialist World Championship 2024（微軟辦公室軟件專業認證世界錦標賽 2024）於 7 月底在美國洛杉磯完成，四名英華書院中五學生：關棨彥、彭信彥、衞珏霖、李俊成，代表香港參參，奪得佳績（順序分別為：Excel 2019 世界賽第七名、PowerPoint 365 世界賽第三名、Word 2019 世界賽第二名、Excel 365 世界賽第六名）英華書院陳狄安校長表示：「學生賽前花很多時間準備，與全球精英進行競賽，最終表現出色實屬不易。」



英華書院中五衞珏霖同學上台領受Microsoft Office Specialist World Championship 2024（微軟辦公室軟件專業認證世界錦標賽 2024）Word 2019 世界賽第二名獎項

英華書院學生從二千多名參加考突圍而出

代表香港出賽贏取頭三甲佳積

Microsoft Office Specialist World Championship 每年均舉辦，目的是讓各地學生透過競賽提升學生創作及解難能力，香港區選拔賽每年均由資訊科技教育領袖協會（AiTLE）今年報名參賽人數更高達二千餘人，經歷香港區初賽及決賽，按參賽者得分及完成時間，選出六名學生代表香港出賽。陳校長指去年學校亦有學生代表香港參加比賽，成績不俗名列前十，而今年取得第二和第三名，顯示學生在準備上投入了相當大的努力。

學校重視STEAM發展亦提供多元配套

集中培育未來創科人才

陳校長又指學校重視STEAM發展，投入大量資源，同時積極提供機會讓學生參加各種比賽和活動，將學到的知識應用出來。陳校長更透露學校今年暑假開設 STEAM 課程，讓感興趣的學生參與，望在暑假期間進一步豐富 STEAM 知識及應用。他笑言，這些課程頗受學生歡迎，每節堂課早已滿額。「除了相關活動及課程外，學校亦鼓勵學生參加多樣比賽，同時亦聘請額外導師資源到培訓個別學生」陳校長補充。

「為了培肯未來創科人才，學校將STEAM教育納入校本課程之中，希望從多角度訓練學生多重技能，同時擴闊視野，及早進行生涯規劃。」 英華書院陳狄安校長

二十一世紀教育注重培養軟技能，陳校長相信讓學生參與多項比賽和活動，能夠培養其解難能力、創意思維、溝通和合作技巧等等。他又指學校亦將STEAM教育納入校本課程之中，是為了培育未來創科人才，希望從課堂中獲得知識並應用於生活或比賽當中，同時透過一連串課程及相關活動配套，進一步提升他們對該領域的學習興趣。「學校致力提供多元化的機會，讓學生擴闊視野及發掘興趣，從而及早開展生涯規劃和升學就業計劃。」陳校長分享過去有很多學生多次參與 STEAM 活動，並得知活動能夠引起他們對編程的興趣，升讀大學時亦有選修 STEAM 相關課程，可見活動成效影響甚遠。

英華書院中五李俊成同學上台分享其代表香港出席世界賽並接受祝賀