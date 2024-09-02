大家樂學生會員送茶市雞翼　午餐升級紅豆冰　二人同行減$10

夏日熱辣辣，Lunch想飲杯消暑凍飲，放學又口痕想食個茶餐？即刻約齊班同學仔，到大家樂一齊享受至抵優惠！大家樂加推Club 100學生會員優惠，大家只要登記及升級為Club 100學生會員，於推廣期內即可享以下3大限定禮遇！



1. 茶市$1升級消暑凍飲

由9月2日至30日，學生會員於星期一至五（星期六日、公眾假期除外）茶市，可享$1購買1杯紅豆冰或凍檸檬「可口可樂」(12oz)，讓炎炎夏日變清涼。

2. 登記學生會員即送茶市雞翼

由9月2日至30日，所有學生會員＊只需在大家樂Club 100 APP上傳有效「學生證」照片並成功成為學生會員，即可於APP內領取「茶市雞翼一隻」粉C優惠券一張。

3. 套餐二人同行減$10加送2杯雪糕

由9月2日至30日，逢星期一至五上午11時後，學生會員於指定學生優惠分店惠顧任2客套餐，即減$10，及送2杯「雀巢®呍呢拿味雪糕（90毫升），作為飯後甜品便最好不過。

學生長期賞

驚喜一浪接一浪！凡穿著校服或出示有效學生證或出示Club 100學生會員卡於星期一至五（星期六日、公眾假期除外）午市期間到指定學生優惠分店，可享以下優惠：

1. 惠顧招牌焗、燒味、意粉、咖喱、特色飯系列，即可享減$4優惠；同時可用優惠價+$3換購一杯「雀巢®呍呢拿味雪糕（90毫升）」。

2. 惠顧正價單點餐點即送一杯12安士汽水/凍或熱茶/啡/紅豆冰/凍檸樂。

大家樂Club 100 APP由9月1日開始接受學生會員申請，立即行動，申請成為Club 100學生會員，盡享一系列美食優惠！

*學生會員身份有效期由成功申請至2025年6月30日

優惠受條款及細則約束，詳情請參閱大家樂手機應用程式內學生優惠相關條款。

(資料及相片由客戶提供)