Sino-bus中數補習網課助小朋友輕鬆提升成績　贏在起跑線！

中文是孩子有效溝通、學習其他知識、理解和傳承中華文化的基礎；而數學則能培養孩子的邏輯思維能力、分析和解決問題的能力，這些能力在日後學習、工作和生活中都至關重要。不少家長都深知中文和數學對孩子未來發展的重要性，希望孩子能學好中、數，卻苦於找不到合適的學習方法。榮獲 HK01「01親子最愛生活品牌大獎」——《最愛中文補習課程品牌》的 Sino-bus，其線上課程就助孩子輕鬆學好中、數，輕鬆提升學習水平。

告别傳統填鴨式教育 一對一真人互動教學

Sino-bus由漢和文化科技有限責任公司創辦，總部位於中國深圳，並在香港、西安、洛杉磯等地設有分公司，致力於為全球 4-16 歲的華裔孩子提供系統、正規、科學的中數培訓服務。其教學質量備受家長肯定，家長滿意度98.5%；課程提升效果明顯，學生提升率98%，提升分數15-30分不等；目前已報名學生覆蓋港澳地區600+學校，在讀學生3000+。有別於傳統枯燥乏味的填鴨式教育，Sino-bus 採用互動遊戲化教學模式，將知識融入生動有趣的遊戲中，大大提升學習的趣味性，讓孩子更樂於學習，從而提升學習效率。而為了讓學習更有針對性，Sino-bus 更為學生採用一對一真人互動教學模式，老師能與學生進行實時互動，準確把握學生的學習進度和吸收情況，並根據學生的反應調整教學內容和進度，讓孩子在更短時間內提升成績。

優質師資專業課程 全方位助力孩子學習

Sino-bus 擁有規模龐大且經驗豐富的教師團隊，所有老師均持有國際漢語教師證書、國內中小學語文教師資格證、普通話二級甲等以上證書，並精通粵語、普通話和英語，能提供粵教、普教以及英教等上課方式，滿足不同學生的學習需求。同時，Sino-bus 更提供 24 小時線上學習輔導，方便家長及孩子靈活安排學習時間，大大提升學習效率。Sino-bus 以親民的價格為大部分家長及孩子提供高質量的教學服務，讓每個孩子都能享受到優質的教育資源。而完善的售後團隊更能全方位解決客戶的所有需求，讓家長和孩子都能安心學習，無懼年級的上升。Sino-bus 提供 K1-S3 中文及數學課程，涵蓋幼小銜接、小學及初中全面提高、呈分試補習、專項提高等多個層次，滿足不同年齡段和學習需求的學生。

同步香港教材 由淺入深全面提升中、數水平

中文課程方面，幼小銜接課程通過趣味遊戲和互動，幫助幼兒輕鬆掌握中文基礎知識，為小學學習做好準備；小學及初中全面提高班緊貼香港教材，並拓展相關知識，幫助孩子鞏固基礎，全面提升中文聽、說、讀、寫能力；呈分試補習課程針對考試重點和難點，教授答題技巧，幫助孩子提升應試能力，取得優異成績；專項提高班則針對閱讀理解、寫作、文言文和白話文等方面進行專項訓練，幫助孩子突破學習瓶頸，提升中文水平。

數學課程方面，學前思維課程（K1-K3）通過遊戲和活動，幫助孩子建立數學思維，培養邏輯思維能力，為日後學習打下堅實基礎；數學常規課程（P1-P6） 涵蓋香港小學數學課程所有知識點，著重於基礎數學技能的全面提升，幫助孩子輕鬆應對校內考試；奧數課程旨在培養學生的高階數學思維和解題能力，激發孩子的數學潛能，為參加數學競賽做好準備。

免費試堂體驗 開啟孩子輕鬆學習之旅

Sino-bus 致力於為孩子提供優質的線上中文和數學課程，幫助孩子提升學習興趣，掌握學習技巧，建立良好的學習習慣，從而提升學習成績，並在未來學習和發展道路上走得更穩更遠。為了讓家長和孩子更直觀地了解 Sino-Bus 線上課程的內容和教學模式，Sino-bus 更提供免費線上試堂體驗，讓孩子親身體驗線上學習的樂趣。

想了解更多關於 Sino-bus 線上課程的資訊，可瀏覽其官網或關注其Facebook 專頁、Instagram、LinkedIn及YouTube、小紅書。

（資料及部分由客戶提供）