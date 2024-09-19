去南豐紗廠過一個油牆週末！為超人氣角色大麻成填上色彩！

國際眼科發展組織護瞳行動聯乘Cheap Century插畫師Sowinghong筆下角色-大麻成及阿婆一同於9月28至29日（星期六及日）舉辦「護瞳嘉年華」活動！一齊為一年一度的「世界視覺日」出一份力！屆時現場有不同的護眼攤位遊戲，讓家長和小朋友齊齊學習最新的護眼知識！此外，由即日起至10月31日，只要捐款支持護瞳行動世界視覺日，捐款將有贊助配對同樣金額，更獲得限量版插畫師親手設計的大麻成眼鏡布！百業行善，捐款倍增，齊齊支持這個有意義的活動！



眾志「成成」 百業行善 大麻成化身各行各業任人打卡

現時全球有約4.5億名兒童受視力問題困擾，故今年10月10日的「世界視覺日」以愛護兒童眼睛為主題，希望提升大眾對視力的關注。護瞳行動更獲得一向關注全民健康的荃灣南豐紗廠贊助場地，率先於9月28至29日首度舉辦「護瞳嘉年華」，希望大小朋友以趣味方式學習護瞳好習慣。

護瞳行動獲得荃灣南豐紗廠贊助場地，於9月28至29日首度舉辦「護瞳嘉年華」。

大麻成更以不同行業的造型出現，支持護瞳行動「百業行善」的訊息 ── 各行各業都可以盡自己力量去護眼及支持救盲工作，參加者可為打卡牆上的大麻成自由填上色彩。而大家到場為「護瞳行動世界視覺日」捐款亦能獲得一套兩款的世界視覺日限定大麻成眼鏡布！

大家到場為「護瞳行動世界視覺日」捐款，能獲得一套兩款的世界視覺日限定大麻成眼鏡布。

此外，「護瞳嘉年華」設有四大遊戲攤位，讓大家邊玩邊學有關眼睛的知識，其中包括創意填色牆、矇眼穿針引線、小小眼科醫生及點字工作坊，完成所有遊戲後，更可獲得證書一張！即睇遊戲簡介：

1. 大麻成x護瞳小熊創意填色牆 為眼疾患者一生添色彩

長7米、高2米的創意填色牆是首個讓大家自由填色的大麻成作品，牆上有扮演各行各業的大麻成及護瞳行動的護瞳小熊手拖手，攜手為眼疾患者帶來光明！這裡不但是小朋友放電好地方，每一個參加者同樣瞬間回到孩童時代，化身小小畫家，發揮藝術細胞。

玩法：以不同的顏色筆，為不同行業的大麻成填上您喜歡的顏色，完成後可獲蓋章乙個。（如為5歲以下小童，建議家長一同陪同參與。）

2. 矇眼穿針引線 同阿婆體驗成衣工人的日常

製衣工作非常依靠視力，如不幸患上白內障又點可以搵食？參加體驗白內障的穿針引線活動，讓小孩和家長更了解護瞳行動救盲的工作有多重要！

玩法：戴上護瞳行動特製的白內障眼鏡，並拿起線材穿入大針孔！看似簡單，失去的視力的你又可以完成任務嗎？

3. 小小眼科醫生 體驗白內障手術

一塊小小的白內障人工晶體，便可以改變大量因白內障失明患者的命運，醫生只需為病人換上這個薄薄的人工晶體，病人就能恢復視力，重見光明。這次參加者化身成眼科醫生，嘗試將白內障病患者更換人工晶體！也教小孩更了解眼睛健康的重要！

玩法：限時內將眼睛不同部分按正確次序組合，為眼睛施白內障手術，完成後可獲蓋章乙個。

4. 為自己眼睛的承諾 未來點字名信卡

你和你的孩子願意守護自己的眼睛健康嗎？學會一些簡單的盲人點字，讓大小朋友齊齊感受點字讀寫體驗及了解點字也有分不同語言的區別，讓參加者加深對點字的瞭解及關心失明人士。「寫」下一個給自己來年對愛護眼睛的承諾，不論是家長或小孩，都應有養成保護眼睛的習慣！一年後您就會收到您為自己承諾的名信片了！

玩法：向職員領取明信片及點字板，並在阿信片指定位置以點字戳出您的名字。並在背後上寫上給未來的自己的訊息及收件地址，放入郵箱完成投寄，您將於2025年9月收到給自己的名信片，完成者可獲蓋章乙個。

完成所有遊戲後，可獲得證書一張！

「護瞳嘉年華」詳情

地點：荃灣南豐紗廠一樓中庭（荃灣白田壩街45號）

日期：9月28至29日（星期六至星期日）

時間：中午12時至晚上6時

百業行善 捐款倍增

國際防盲協會將每年10月第二個星期四定為「世界視覺日」，呼籲世界關注眼睛護理和保護視力。護瞳行動即日起至10月31日亦展開「世界視覺日捐款配對」活動，只要你作出任何金額的捐款，贊助企業就會捐出同樣金額，每月捐款更獲企業配對首6次的捐款，攜手幫更多人看得見！每150元的善款就能為偏遠地區的1名眼疾患者恢復視力，您的支持，使我們在偏遠貧窮地區安排眼科手術、篩查、培訓當地醫療人才、添置眼科設備等，為當地建立「帶不走的醫療隊」。

今年繼續擔任「瞳」燃光明大使的盧覓雪亦呼籲：「我知道很多落後地區的眼疾患者並沒有那麼幸運，他們沒有足夠資源與知識，去維持眼睛健康或醫治眼疾。每個人都可以支持慈善活動，我相信當有人需要幫助而你有能力時，只需港幣150，就能讓一名眼疾患者恢復視力重獲光明，這是我們必須做的！」

如有興趣捐款或了解更多，請即瀏覽： https://bit.ly/world-sight-day-2024

國際著名眼科醫生霍洛教授（Prof. Fred Hollows）於1992年在澳洲成立護瞳行動，在全球超過25個國家，透過支援眼科手術與治療、培訓醫護人員和提供所需設備等，改善基層眼科服務，長遠提升社區的眼科服務水平，至今已為超過300萬人恢復視力。

（資料及相片由客戶提供）