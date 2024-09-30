「好聲好戲」兒童版頒獎禮 得獎學生代表香港赴北京交流大展才華

「第十五屆中華少兒電影配音推廣展示」首次在香港地區進行選拔，經過一輪工作坊和選拔活動後，香港地區誕生了「兒童組」冠亞季軍及「少年組」冠亞季軍，並於今日（9月27日）舉行「第十五屆中華少兒電影配音活動頒獎典禮」。



左起：「第十五屆中華少兒電影配音推廣展示」香港地區「兒童組」季軍戴凱琪、「兒童組」亞軍丁尉峻、「兒童組」冠軍廖芷浠、「少年組」冠軍李芯怡、「少年組」亞軍王雨祺、「少年組」季軍李樂怡。

「第十五屆中華少兒電影配音推廣展示」首設香港地區選拔，評判包括內地著名配音導演、配音演員、主持人、出鏡記者、話劇演員、新媒體賬號運營、博主兼短視頻出海製作公司創始人李鳳良；香港著名音樂劇導演、創作及製作人陳恩碩、全球傑青兼兒歌天后李紫昕博士。評分及選拔指標主要包括「語言掌控」、「情感表達」、「配音技術」和「整體效果」四項。

香港地區選拔活動吸引了來自六間香港區學校共三十二位學生參加，當中二十八位出席了工作坊，而二十四位參加了香港地區選拔。活動於七月初進行初步招募，同月二十日進行工作坊，通過實踐配音並進行配音專業指導，再於同月二十二日呈交配音作品，月底宣佈選拔結果和入選的三位香港代表名單。

「第十五屆中華少兒電影配音活動頒獎典禮」香港地區今日（9月27日）舉行，十分榮幸邀請得電視廣播有限公司普通話配音導演呂依婷導演擔任主禮嘉賓，並邀請到電視廣播有限公司資深配音演員許秉珩先生，以及電視廣播有限公司資深配音演員林朗均先生出任嘉賓，頒發了「兒童組」冠亞季軍及「少年組」冠亞季軍，以及八個「潛力之星」獎及十個「我是小配音員」獎。「兒童組」冠軍由福建中學附屬學校小三學生廖芷浠奪得，亞軍及季軍分別由福建中學附屬學校小六生丁尉峻及同校的小六生戴凱琪奪得。至於「少年組」，冠軍則由福建中學中一生李芯怡奪得，亞軍由福建中學中一生王雨祺奪得，季軍由香島中學中四生李樂怡奪得。

其中，香港地區三名獲得最高評分的學生，包括福建中學中一生李芯怡、福建中學附屬學校小六生丁尉峻及福建中學附屬學校小三生廖芷浠，均獲全額資助於八月二日出發，代表香港地區，赴北京參加全國及海外選拔及研學營，進行研學和才藝展示。在北京進行決選當天，參與學生分為少兒組和青少年組比賽，除了自選配音，每個組別的選手都會抽籤決定另一場電影配音。每個組別大概五至六個小時，由抽籤決定出場次序，評判在前，觀眾在後，表演者在幕後看著電影配音，先自選後抽籤項目，他們會先看電影片段（連配音版），再即席配音（自選的可練習），所有選手完成後，評判給出總評語，最終展示最終分數及排名，頒發不同的獎項。

福建中學附屬學校校長徐區懿華表示，作為 「好聲好戲」的兒童版，香港是第一次有這樣的活動，對參加的學生來說，無疑是增加了一次難得的經驗。同學們的表現令人喜出望外，參與內地專家的工作坊課堂後，短時間內大大地改善了配音技巧。所有參賽同學的表現，都令人眼前一亮。特別是三位入圍代表香港，赴北京參與中華少兒電影配音活動總決選的小學及中學同學，他們的挑戰就更大了。三位同學的母語均是廣東話，而由成功入選至決選只有十天時間，他們不單要練熟七個劇本，以流利和標準的普通話演譯；還需每人準備一項個人及集體演出。三位同學甚至獲大會選為帶領全國參與推廣展示活動決選的領唱者，在現場自信和毫不怯場的表現，令我們感到非常自豪。

「兒童組」冠軍兼獲選代表香港赴北京參加全國及海外選拔及研學營的廖芷浠，僅得八歲。她表示，為準備參與今次比賽，她在收到配音對白後，每日勤加練習。對於今次獲得「兒童組」冠軍並能代表香港到北京決選，她心情相當興奮，她坦言，今次到北京參觀了很多景點及參與研學營，而參與決選更令她大開眼界，學到很多配音上的新技巧，「我們參選時透過屏幕，看到其他參選者的即場表現非常出色，除了一口流利標準的普通話外，配音速度亦掌握得很好，語調合適，表現非常投入及富有感情」。

「少年組」冠軍李芯怡，同樣獲選代表香港赴北京參加全國及海外選拔及研學營。芯怡近年曾參與過二十多套電影、廣告、劇集等的粵語配音，但以普通話配音則屬首次。李芯怡在參選前，特意跟普通話老師加強練習配音對白，她說，「幾乎日日在家中練習，並請普通話老師糾正讀音」。她說，今次到北京研學，學習了很多普通話配音的技巧，更可貴的是，在比賽過程及參與研學營中，認識了很多優秀的參選者並建立友誼，「在北京參與選拔期間，從屏幕上可見其他參選者的普通話配音演繹方式和語調，水準很高，學懂很多小技巧，部分投入感很強，配合肢體動作，好像演戲一般」。她表示，已與很多在研學營認識的新朋友交換聯絡，希望日後可多作交流，提升自己的普通話能力及配音技巧。

「第十五屆中華少兒電影配音活動頒獎典禮」香港地區今日舉行。頒獎典禮嘉賓包括許秉珩先生（前排左三）, 呂依婷導演（前排左四）, 林朗均先生（前排左五）。

活動背景資料：

「第十五屆中華少兒電影配音推廣展示」由中國關心下一代工作委員會辦公室和北京市委宣傳部指導，中國電影博物館和中國兒童少年電影學會主辦，中國電影家協會電影聲音藝術工作委員會等單位協辦和支持。除了香港外，還有新疆、甘肅、澳門、重慶、天津、江蘇、河北、陝西、河南、內蒙古、吉林、浙江、廣西、廣東、台灣、德國、俄羅斯、塞爾維亞兩岸三地以及三個海外國家，合共逾二萬五千名青少年及兒童參與。

今年選拔活動秉承「關注少兒成長、啓迪少兒心智、豐富少兒生活、繁榮少兒電影」的宗旨，圍繞「童心築夢 科影共飛」主題，參與對象為七歲至十六歲的兒童及少年。透過「電影配音」這一趣味形式，選取經典國產影片作為配音素材，組織電影講堂、光影研學、配音闖關、才藝展示等多項電影文化交流活動，引導少年及兒童發揮無限的想象力，讓他們在光影童話中追逐夢想、啓迪心智、樹立理想、快樂成長。