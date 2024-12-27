AIA友邦嘉年華2024｜門票/代幣獨家87折+12月中環盛大開幕

AIA嘉年華2024｜親子活動｜深受港人喜愛的AIA友邦嘉年華2024於12月20日中環正式開幕，今年的嘉年華保證再次讓超過 100 萬賓客再次感受興奮難忘。今年AIA嘉年華帶來超過20個機動遊戲、40多個互動裝置，超過一百萬隻毛公仔等等迎接大家。除了還有各種美味小食攤檔，街頭表演及中心舞台現場表演活動同樣矚目，歡迎各位家長與子女一同前往，一起歡度快樂時光！



AIA友邦嘉年華2024強勢回歸

一起參加友邦嘉年華10歲生日派對！

深受香港人喜愛的冬季盛事友邦嘉年華將於2024年12月20日至2025年2月16日重返中環海濱。今年嘉年華將有全新的機動遊戲、攤位遊戲、毛公仔、打卡位以及專為這個里程碑創作的現場娛樂。此外，還有炙手可熱的“前排座位”，近距離觀看除夕夜和新年煙花！

AIA友邦嘉年華

活動日期：2024年12月20日至2025年2月16日 (10/1/2025 不對外開放)

開放時間：上午11時 – 晚上10時

非高峰時段:正午12時 - 晚上10時

高峰時段及普通時段:上午11時 - 晚上11時

AIA友邦嘉年華 - 高峰時段

獨家2人入場+50個代幣+2杯飲品：$620（原價：$660）*用積分再減50

*特惠套票1張入場＋7個代幣：$105（原價：$110）*用積分再減$5

單人入場+10個代幣：$160（原價：$180）*用積分再減$5

AIA友邦嘉年華 - 非高峰時段

獨家2人入場+50個代幣+2杯飲品：$580（原價：$620）*用積分再減$50

單人入場+10個代幣：$140（原價：$160）*用積分再減$5

*特惠套票1張入場＋7個代幣：$95（原價：$100）*用積分再減$5

AIA友邦嘉年華 - 普通時段

獨家2人入場+50個代幣+2杯飲品：$600（原價：$640）*用積分再減50

單人入場+10個代幣：$150（原價：$170）*用積分再減$5

*特惠套票1張入場＋7個代幣：$100 *用積分再減$5