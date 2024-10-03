易激動係資優兒童特質？家長不懂培育變埋沒　姜校長分享親身經驗

小朋友平常特別頑皮、好勝，甚至是情緒好易激動，原來這些都有機會是資優兒童的特質，兒童教育專家、「人類家長學院」創辦人姜紅娟校長就指一般大家對資優兒童的印象是智力IQ高，但忽略了資優兒童在情緒商數EQ上的處理可能較差，而且資優除了是「讀書叻」，其實可以有好多種類，如果家長不懂得處理資優兒童的情緒問題或令他們提起學習興趣與動力，好容易令小朋友的天賦被埋沒。作為資優兒童家長的姜校長就跟大家分享自己的親身經驗以及教育小貼士！



校長親身教育資優兒經驗 成功鑽研「資優學習法」

姜校長本身育有兩子，大兒子今年10歲，她回憶道：「幼稚園時就有教會的朋友跟我說『你仔仔的記性』很好，初時我跟好多家長一樣，以為只是小朋友的小聰明，未有多作理會，但後來基於我在教育界的經驗，發現他有資優的傾向，其中一點是對勝負的觀念好重，即使沒有人教他要贏，他自己亦好怕輸，這是因為資優兒童對好多事物，都覺得易學快上手，少有失敗的經歷，令他們『唔輸得』。」資優小朋友對感興趣的事物會非常有熱忱：「他四歲就向我表示想成為一個Youtuber，作為家長我亦支持他發揮自己的才能，支持他的興趣，為其開設Youtube頻道，協助他拍片，至今他已經拍了200多條片在頻道上。」後來姜校長讓兒子參與來自美國的「天賦潛能測試」，發現兒子除了是數理資優外，在溝通、表達、領導能力上也很有天賦。

姜校長的兒子Mick四歲就想成為Youtuber，口齒伶俐的他已製作200多條片在頻道上。大家都不妨到https://www.youtube.com/@micksuper1362欣賞。

姜校長是一位資優兒童教育專家、資優生媽媽、前學校校長及擁有特殊教育資歷

為此，姜校長與好多不同的資優兒童家長交流，發現大家都面對同樣的難題，「例如小朋友沒有學習動機，雖然有小聰明，但在成績上反映不到，又有小朋友會經常話想贏，但卻不願意練習，叫他練多幾次已經發脾氣，不知他是否有興趣，小朋友的成績與能力不相稱，不受教，很易動怒，又不懂與朋友相處，擔心他『高能力，低成就』。」姜校長指以上種種都是教育資優兒童的難處，自己面對兒子的情緒爆發，一開始亦曾有「能醫不自醫」的感覺，但她經過不斷努力去鑽研資優兒童的教育方法，成功開發出一套以「資優學習法」為核心的《資優生GO BIG計劃》，並開設「人類家長學院」，希望可以幫到更多資優兒童的家庭。

家長易誤解小朋友情緒 度身訂造課程解決學業、溝通問題

人類家長學院的課程會首先辨識及評估小朋友的天賦所在，姜校長解釋因為資優兒童除了在智商上反映，亦有機會在繪畫、音樂等視覺及表演藝術上發現，甚至有小朋友是在領導才能、身體動覺智能等呈現。「資優兒童的學習能力較高，在學校學習到的技能或科目都容易取得好成績，例如有小朋友被安排學習鋼琴，好快上手又彈得好，但再沒有練習，缺少學習動力，家長可能覺得『彈得咁叻點解唔繼續學』，但其實資優兒童不太願意做重覆的練習，加上彈鋼琴好，只是他學習能力強，不等同他對這方面有興趣，這些都是家長要理解的。」另外，資優兒童善於獨立思考，但可能情緒表達技巧不足，令情緒失控，如果家長以為只是小朋友發脾氣，而沒有了解他們的想法，就好易令親子關係變差，家長的情緒亦易受影響。

姜校長深信想孩子「潛能不被埋沒」的關鍵，不在於「資質」，而在於「有沒有發現和引導」。

姜校長深信想孩子「潛能不被埋沒」的關鍵，不在於「資質」，而在於「有沒有發現和引導」。

姜校長指她的課程，是家長與小朋友同時參與，雙方都需要學習，而且每個小朋友的情況獨一無二，人類家長學院會提供「個別化」的培育藍圖及具體執行步驟，清晰培育的路徑，因應小朋友的能力及情況而給予「個別建議」。針對學業，會讓家長了解「能力與成績不相稱」的成因，幫助小朋友製訂提升成績的考試策略，希望以最少的練習，取得最好的成績；針對人際關係及溝通，課程亦提供機會予資優家庭建立支援群組，小朋友與能力相近的朋友，建立社交情緒的支援網絡，家長們亦可以互相交流培育心得，一同成長。

人類家長學院成立5年，至今幫助過大量資優兒童家庭，姜校長開心道：「用過我們方法的家庭，跟我說，他們執行我們的方法後，小朋友懂得讀書的方法，減少重覆練習的次數，成績反而好了，找到自己的發展路徑，發揮到自己的天賦，走少了冤枉路。對自己的學業及能力更有信心，從成績和天賦發展當中取得平衡，家長和小朋友的衝突少了，關係好了。同時可以控制自己的情緒，又懂得人際關係，得到別人的賞識，綻放資優光芒。入讀精英班、升學有得選擇自已喜歡的學校或學科、在大型比賽/甚至國際比賽取得佳績。」

最近在《香港01》親子最愛生活品牌大獎2024中，人類家長學院更榮獲「最愛資優兒童及家長教育服務品牌大奬」，如果你都想幫助資優生子女發揮潛能，立即到https://humanparentacademy.hk/p/start-webinar-gifted-hk01 了解更多，另外姜校長每個月都會在Facebook專頁進行直播解答各位家長的難題，大家記得關注 https://www.facebook.com/humanparentacademy/?locale=zh_HK 啦！

（資料及相片由人類家長學院提供）