飲水唔健康？因為有PFAS同微塑膠！媽媽必睇美國認證濾水器推介

不少人都知道「飲多啲水」健康，美國更有研究指小朋友水分攝取充足，其記憶、認知靈活度及反應都表現得更好，但如果水質不好，卻會在不知不覺中影響身體健康！不少人在家中的水喉水中飲到氯氣、霉土或金屬味，除了這些明顯「飲得到」的問題，受全球工業化影響，有致癌風險及影響兒童發育的「永久化學物」PFAS及微塑膠更是在全球的食水中無處不在，加上自來水中可能殘留的雜質、細菌、病毒等有害物質亦時刻威脅著全家人健康，所以挑選一部有安全過濾認證的濾水器就變得十分重要！最近榮獲美國國家衛生基金會（NSF）第53及第401項濾淨標準認證更新，並擁有第42項、第52項濾淨標準認證及美國水質協會金標籤認證的新一代eSpring™ 智能淨水器，就獲得不少媽媽在媽媽group推介，以下立即為大家解構！



小題一：長期飲用有害？「永久化學物」PFAS、微塑膠知多啲！

PFAS（多氟烷基物質）是一類穩定的合成化學物質，廣泛用於防水、防油和抗污的產品，如食品包裝和消防泡沫。因為PFAS在自然環境中難以分解，故被稱為「永久化學物」。PFAS經過數十年的工業使用，已釋放到全球範圍，污染飲用水源。研究指出，攝取過量PFAS對健康有風險，尤其是孕婦，胎兒接觸PFAS會增加自閉症風險，成年後也可能增加多種癌症的風險。

而較多人熟悉的污染物「微塑膠」則是指直徑小於5毫米的塑料顆粒，來源包括化妝品、衣物磨損和塑料垃圾降解。這些顆粒容易進入水源，即使通過污水處理系統未能完全去除，存在於飲用水中。長期飲用含有微塑膠的水可能影響兒童健康，包括內分泌干擾，影響荷爾蒙平衡及發育，損害免疫系統功能；微塑膠更會在體內累積，對發育中器官造成損害，問題絕對不能忽視。

小題二：兩大權威認證濾水器推介：新一代eSpring™ 智能淨水器

香港水務署就指香港從源頭嚴格管控微塑膠，但並未有公布香港食水的微塑膠含量；另外，根據過往檢測結果，雖然香港食水中PFAS物質的含量一直處於極低水平，顯示食水可安全飲用，但飲用有害物質，相信少少都嫌多，所以一個安全信賴有保證的家用濾水器就十分重要！

全球銷量第一的家居淨水系統品牌* eSpring™，去年推出的新一代eSpring™ 智能淨水器，除了是首個獲得美國國家衛生基金會（NSF）認證，採用UV-C紫外線LED燈技術的淨水器，更通過第42項口感品質標準、NSF/ANSI第55項B類殺菌標準、NSF第 53項衞生品質及第401項新興污染物過濾標準，獲得美國水質協會金標籤認證，絕對是世界級的信心保證！

新一代eSpring™ 智能淨水器有效濾除170多種污染物、過濾高達99%微塑膠、及增加PFAS總去除量外，更可保留水中有益的礦物質，如鈣及鎂，讓你和家人享受到健康的水源。

其中新一代eSpring™ 智能淨水器採用，擁有三重強效過濾層的eSpring™ e3活性碳濾心就可以過濾高達99%微塑膠，另外更增加PFAS總去除量，加上使用UV-C紫外線LED燈技術，有效殺滅水中99.9999%的細菌、99.99%病毒和99.9%囊胞菌等微生物！

新一代eSpring™ 智能淨水器全方位過濾效能立即睇：

新一代eSpring™ 智能淨水器分別獲得美國國家衛生基金會（NSF）認證及美國水質協會金標籤認證。

小題三：CP值高又環保！10年壽命UV-C 紫外線LED燈

新一代eSpring™ 智能淨水器採用檯面式安裝，無需在檯面上鑽孔，只需將分流器閥安裝到現有的水龍頭上即可，靈活擺放。

新一代eSpring™ 智能淨水器被媽媽group盛讚的另一個原因，是其CP值夠高，淨水器所採用的UV-C紫外線LED燈設計壽命為10年#，無需每年更換，而且新一代淨水器更減少25%耗電量，除了更耐用、減少碳排放量及避免浪費紫外光燈管外，亦為大家節省電費！

另外，eSpring™ e3活性碳濾心，每年可過濾多達5,000公升水量**，即相當於節省10,000個500毫升的一次性膠樽水，大家帶水出門，就可以同時減少膠樽浪費！一家大小都為下一代未來環境努力！而且只要使用安利健康家居應用程式就可以獲得濾心更換提醒及監測水和空氣的使用等，絕對方便忙碌的香港人！

銷售地點：

Amway 體驗館：九龍旺角登打士街56 號家樂坊15 樓

新界購貨中心：新界屯門屯喜路2 號柏麗廣場1603 室

澳門購貨中心：渡船街 4-A號敬利大廈地下 A座

售價：HK$8,668/部

Amway 網址：https://bit.ly/3PdyfCT

* 根據 Verify Markets 對 2021 年環球銷售研究所得。

# 以一個六口之家的年度平均用水量計算。實際的濾心壽命取決於水質和使用情況。

（資料及相片由客戶提供）