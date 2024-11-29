第三屆全港小學STEAM創客比賽 學生們發揮創意 利用科技幫助社會

由將軍澳香島中學主辦，民政事務總署贊助的第三屆全港小學STEAM創客比賽暨小學生國家安全填色比賽頒獎典禮已於11月23日成功舉辦。將軍澳香島中學鍾堯基校長表示，未來社會對人才的需求，不僅是知識層面，還包括共通能力和創意。因此學校近年大力發展創科教育，更於本年度再次舉辦第三屆全港小學STEAM創客比賽，正是希望同學們發揮創意，利用科技幫助社會，提升人們的生活質素。



另一方面，鍾校長認為學生的價值觀發展也十分重要。為了提高學生對國家安全教育的認知，今年更增設全港小學生國家安全填色比賽，希望透過輕鬆的方式，從藝術角度培養小學生的正確價值觀。

是次比賽獲得民政事務總署的贊助，並由香港大學教育學院陳錦河副教授及西貢民政事務處鄭雪情助理專員擔任主禮嘉賓。比賽優勝作品由評判根據創意、 創新科技 / STEAM 元素的運用、設計的實踐、表達技巧及團隊協作等方面評選而得出。為了讓更多人有機會欣賞和學習參賽作品的精彩之處，將軍澳香島中學特意選擇於將軍澳新都城中心三期商場舉行頒獎典禮，並將優秀作品向公眾展示。

此外，民政事務總署亦贊助將軍澳香島中學主辦小學科普劇場「科學棟篤笑3.0」。「科學棟篤笑」近年在區內小學巡迴演出，學生大使以話劇形式將科學知識帶進校園，深受小學生歡迎，觀看人數已達數千人次。在頒獎典禮當天，學生大使更即場上演「迷你版」科學棟篤笑，為在場的小學生上了一節另類的科學課。

第三屆全港小學STEAM創客比賽 獲獎名單

冠軍

香港嘉諾撒學校（吳頌昕 洪梓晴 呂芷晴）長期臥床小幫手

亞軍

香海正覺蓮社佛教黃藻森學校（翟奧文 董幸霖 鄭斐弦）HRRS (Hill-fire Rapid Response System)

季軍

順德聯誼總會梁潔華小學（邱柔 李玟嬉 楊鎧騫）安全單車方向打燈器

優異獎

東華三院王余家潔紀念小學（張希怡 張辰怡 盧祉浩）涼浸浸雪糕車

東華三院王余家潔紀念小學（葉晉熙 丁家灝 黃子牽 杜俊富 劉家褀）課外活動識別系統

香海正覺蓮社佛教黃藻森學校（翟奧文 翟浩彥 蔡智柔）開窗小幫「手」

東莞同鄉會方樹泉學校（林萱 向展樂 葉正元 陳紹坭）中國傳統蹴鞠遊戲

培僑小學（林琳 邵珮雯 唐偉竣 譚逸朗）上天下田農夫小幫手

東莞同鄉會方樹泉學校（余錦恆 王卓宇 楊宇航 卓梓浠）智能垃圾分類站

最受公眾喜愛獎

東華三院王余家潔紀念小學 （葉晉熙 丁家灝 黃子牽 杜俊富 劉家褀）課外活動識別系統

最佳演繹獎

東華三院王余家潔紀念小學 （葉晉熙 丁家灝 黃子牽 杜俊富 劉家褀）課外活動識別系統