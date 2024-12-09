淘寶雙12優惠｜聖誕裝飾+滑雪用品推介 全港包郵兼享獨家優惠碼

淘寶雙12｜聖誕節快到，大家打算如何度過這個假期呢？為了讓假期更加有趣，不妨為家中增添聖誕節氣氛！提到購買聖誕裝飾用品，淘寶絕對是香港人的首選平台！《01親子》為讀者精心挑選多款精緻且價格實惠的聖誕裝飾，讓你的家居充滿節日氛圍。淘寶雙12亦即將來臨，想知道如何在雙12賺盡優惠本文亦為大家一一解答！同場加映超抵淘寶滑雪用品推介，讓你體驗冬日滑雪樂趣。文末附有《01親子》獨家優惠碼，享受淘寶購物最大優惠！



淘寶雙12優惠 限時4天

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小編推介5款聖誕裝飾用品

聖誕當然要為家中裝飾出濃厚聖誕氛圍！以下小編將為大家推介5款必備的聖誕裝飾，讓您的節日更加璀璨！

淘寶聖誕裝飾用品推介【1】聖誕樹家用加密發光套餐

首先，不可或缺的是當然是閃亮的聖誕樹。這款聖誕樹可選經典的紅金配色，或是奢華顯富貴的金銀配色，每款都可以為家中帶來濃郁節日氛圍！

折後優惠價¥71起（約HKD76.07）

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淘寶聖誕裝飾用品推介【2】聖誕樹花環藤條牛角香檳金牆掛門掛

這款裝飾每一款都精美獨特，有以奢華的香檳金色和甚具聖誕氣氛的紅白色搭配的聖誕樹花環、藤條和牛角，展現出高貴典雅的氛圍。不僅可以裝飾在牆上，還可以作為門掛使用，為您的家增添節日氣息。

折後優惠價¥50起（約HKD53.57）

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淘寶聖誕裝飾用品推介【3】聖誕老人樹玻璃貼紙

可愛的聖誕老人和樹木圖案為主題的聖誕老人樹玻璃貼紙，為空間增添濃厚的節日氛圍。這款貼紙易於使用，可以輕鬆黏貼在窗戶或玻璃上，不僅美觀，還能為您的家居帶來一絲趣味和色彩。

折後優惠價¥4.41起（約HKD4.72）

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淘寶聖誕裝飾用品推介【4】聖誕節路牌燈裝飾木質LED小檯燈

這款木質LED小檯燈營造出溫暖自然的氛圍，搭配LED燈光，營造出溫馨燈光效果，是裝飾家居或辦公室的理想選擇。這款小檯燈不僅美觀，而且實用，為您的空間增添一絲節日氣息。

折後優惠價¥35（約HKD37.61）

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淘寶聖誕裝飾用品推介【5】聖誕節日頭飾

最後又點少得為自己及家中的小朋友裝扮一番。戴上聖誕節日頭飾，為您裝扮增添亮色，讓你與家中孩子一同感受節日的喜悅，絕對是共度親子時光時的完美點綴。

折後優惠價¥3.33起（約HKD3.57）

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滑雪旅行用品推介

要有良好的滑雪體驗，擁有最佳裝備至關重要。淘寶雙十二進行多項優惠，現在正是購買滑雪旅行用品的絕佳時機。以下將會為大家推介5款滑雪旅行用品，包括小童和成人裝備，以確保家長和小朋友的安全與舒適。立即上淘寶選購，探索各種優惠，為您的冬日探險準備一切所需，讓滑雪之旅更加完美！

淘寶滑雪旅行用品推介【1】VECTOR玩可拓兒童滑雪服雪衣褲套裝

兒童防水滑雪保暖套裝鎖暖保溫，而且防透氣。多口袋設計長短可調節，款式超過十款任你選擇。

折後優惠價¥249起（約HKD266.78）

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淘寶滑雪旅行用品推介【2】VECTOR玩可拓兒童滑雪眼鏡

雙層柱面鏡片，中空結構防霧抗衝擊。中間空氣層有效阻斷外圍因素干擾，PC鏡片抗變形 避免衝擊損壞。

折後優惠價¥249起（約HKD266.78）

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淘寶滑雪旅行用品推介【3】成人滑雪護臀護膝內穿滑雪護具

全面保護抵抗衝擊，且內穿不顯臃腫。內有緩震防摔墊片，強化保護。

售價¥542.1（約HKD 582.59）

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淘寶滑雪旅行用品推介【4】awka成人滑雪面罩護具口罩

澳大利亞進口美利奴羊毛製造，天然、舒適、保暖。

折後優惠價¥199（約HKD213.23）

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淘寶滑雪旅行用品推介【5】南恩NANDN成人滑雪板包

大容量滑雪板包，乾濕分離，單雙板適用。共十一種顏色可以選擇，時尚又實用。

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