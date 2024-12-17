觀塘好去處2025｜16+室內遊樂場/親子餐廳/免費公園/打卡熱點推介

觀塘好去處2025｜觀塘有咩玩？觀塘區近年來發展迅速，無論是自然景點、遊樂設施還是商場，這裡都能滿足一家大小的不同需求。《01親子》為讀者搜羅觀塘區打卡熱點，當中齊集免費公園、行山徑、親子自助餐優惠、室內遊樂場、親子餐廳及鄰近商場介紹，好讓大家更容易設計觀塘一日遊提案！



免費公園及景點篇

觀塘好去處【1】 觀塘海濱花園

觀塘海濱花園設有感官花園、觀景亭、眺望台等獨特建築，不僅適合散步、跑步或踩單車，更可欣賞港島東方向的維港海景，特別是日落時分，景致醉人。

地址：觀塘海濱道80號

前往方法：港鐵牛頭角站 B6 出口，步行約5分鐘；港鐵觀塘站 B3 出口，步行約15-20分鐘



觀塘好去處【2】 鯉魚門壁畫村

鯉魚門三家村不僅是品嘗海鮮和地道小吃的好地方，近年更因一條壁畫村獲得關注。壁畫以七大主題展現鯉魚門的歷史故事，如鄭氏海盜、英軍炮台、天后宮等，用色及構圖引人矚目。

地址： 鯉魚門天后廟附近

前往方法：港鐵牛頭角站搭乘14號巴士至鯉魚門邨總站，再步行約6分鐘；港鐵油塘站 A 出口，步行約12分鐘



觀塘好去處【3】 樂華南邨

樂華南邨停車場天台的藍色隧道受人關注，皆因搭配不同天色或陽光，均呈現不一樣的場景。

前往方法：港鐵觀塘站 A 出口，轉搭 22M 小巴至樂華南邨落車



觀塘好去處【4】 觀塘康寧道公園

公園內的橙色「巨蛋鐵梯」是主打設施，設有小型彈床、攀爬網、障礙道及螺旋型滑梯適合不同年齡小朋友！

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地址：茶寮坳康寧道151號頂層平台

前往方法：港鐵觀塘站 A1 出口，沿協和街步行15-20分鐘至康寧道公園第二期入口；巴士路線如 1C、11X、13D、23M 等，可於基督教聯合醫院下車



觀塘好去處【5】觀塘市中心臨時遊樂場

這個遊樂場以藍紅色為主調，設有4層高的組合滑梯、旋轉滑梯、跳樁和不同高度的滑梯等，設計充滿童話風格，吸引不少家庭前來遊玩。

交通： 港鐵觀塘站 D1 出口，步行約3分鐘



觀塘好去處【6】茶果嶺海濱公園

佔地1.8萬平方米，設有5大自然主題遊樂區（如空氣、大地、陽光等），最矚目的是8米高的「親樹平台」繩網攀爬架。

地址：茶果嶺偉樂街西北面

前往方法：港鐵觀塘站 B1 出口，步行約13分鐘；或乘巴士至觀塘碼頭，經觀塘海濱長廊步行約5分鐘



行山徑篇

觀塘好去處【7】沈雲山

沈雲山是位於觀塘區的一個隱秘山丘，高約177米，山上設有一個配水庫平台，廣闊視野供遊人休息、輕鬆散步，亦是一個欣賞日落的好地方。

前往方法：從高雷中學下車後向上走，經過協和街變電站，繼續沿順利邨道上斜，看見閘口便左轉。沿路都是單程大路，中途看見一棵有花的樹。直上便到配水庫平台。



親子餐廳篇

親子餐廳2025【8】Origami Kids Cafe 紙飛機親子餐廳｜獨家7折

紙飛機親子空間位於獨享達23000平方米開闊公園的郵輪碼頭平台上。一家人可以放鬆心情，擁抱著這城市中的綠州。一邊進行户外野餐，一邊享受维港的景色，特別是在黄昏的時候，璀燦的陽光反射在海中，金光閃閃著。小朋友可以盡情奔跑，釋放無盡的體力。

HK01優惠｜獨家7折

地址：香港九龍灣承豐道33號啟德郵輪碼頭B區北面平台N305號舖

電話：60637470



親子餐廳2025【9】熊小館 Cafe MED

小熊餐館精心打造懷舊風格，室內裝潢大多採用天然木材，配合古樸的窗花等細節。餐館內還設有兒童書籍，方便小朋友借閱，座位寬敞。

地址：九龍灣宏照道38號企業廣場5期

電話：34212213



親子餐廳2025【10】炑八韓烤親子餐廳

炑八韓烤親子餐廳是「炑八韓烤」旗下的首個親子餐廳，餐廳設有多種玩樂設施，如波波池、化妝桌、小型廚房和玩具車，讓孩子們在此盡情玩耍。

地址：九龍觀塘鴻圖道90號二樓

電話：23262220



室內遊樂場篇

觀塘好去處【11】香港 Bouncetopia by Kiztopia 室內遊樂場

專門為小朋友設計，佔地超過8,000呎 全球最大門店空降啟德AIRSIDE! 小童專用升級版，一體式兒童充氣彈跳城堡，讓小朋友盡情放電！立即購票

地址：啟德 AIRSIDE 4 樓 401 & 422 店

前往方法：乘搭屯馬線到達啟德站，從C出口，步行約5分鐘



親子工作坊篇

觀塘好去處【12】兒童及少年空手道班試堂體驗｜香港空手道精英運動員李振豪｜Be SMOVE｜獨家半價

香港空手道精英運動員李振豪指小朋友應當在兒童時期有機會接觸不同的運動，以便發現和培養他們自己的興趣和長處。希望透過空手道培養學生聽指令、本體感覺及平衡力，從而有助增強集中力：

兒童空手道班體驗 立即報名

適合年齡：3-6歲

課程簡介：透過趣味性的遊戲，培養小朋友紀律、自我控制、互相尊重等禮儀，從而了解體育精神、專注、自我超越等態度。

01獨家半價優惠: $100/首次試堂 (原價$200)

少年空手道班體驗 立即報名

適合年齡：7-14歲

課程簡介：繼學習基本禮儀以及空手道之基本功，少年班將對學員的要求進一步提升。學員會進而學習基本競技空手道搏擊技巧。課程會有更多擊靶訓練，教練亦會親身與學員進行模擬對打訓練，少年學員將對攻擊距離、時機有進一步的掌握。

費用: $100 (只限第一次試堂) (原價$200)

除以上課程，Be SMOVE亦有其他空手道班，讓不同年齡的人參與。

觀塘好去處【13】阿仙奴足球學校 2024聖誕訓練營獨家88折

2024聖誕訓練營由英國阿仙奴足球發展總部提供，總教練Simon McManus認證香港技術總監調整。課程內容設計包含訓練技術、戰術、交際、心理及體能5大元素，訓練主題專注於POSITIVE COACHING，提升學員自信心，主動性和勇於突破自我，包括提升盤扭技術、加強傳球準成度以及增強埋門把握力。

訓練營包括

AFDHK校服

AFDHK紀念品

聖誕節日營MVP頒獎

AFDHK聖誕訓練營之完成證書

01空間聖誕獨家88折優惠 立即參與

日期：12月24至26日 (週二至週四)

地點：九龍灣德藝會天台球場 (仿草場)

組別：3-4歲，5-6歲，7-8歲，9-12歲

時間：09:30-11:30及14:00-16:00 (6節共12小時)

優惠價：$2,540/位 原價$2900/位

觀塘好去處【14】MegaBox 兒童滾軸溜冰體驗

參加兒童滾軸溜冰體驗課程，讓孩子先作前期體驗，了解他們的興趣及能力，為他們往後選擇最適合級別課程，亦可了解一下香港滾軸溜冰學校的師資及教學質素。

01空間優惠價

單人票價: HK$199（原價: $250）

雙人票價: HK$299（原價: $500）

1. 對象：4-17歲兒童

2. 體驗課程包括借用全套滾軸溜冰裝備

3. 教練比例：體驗班教練學生人數比例最多為 1:4

4. 體驗內容：教練會在體驗班教導學員安全跌倒, 站立及前行。如參加者已懂得以上技考，教練會按評估技術水平推薦參與不同級別的課程。學員需要獨立完成上述動作才可報讀恆常班。若不能完成, 則只能報讀私人班直至能完成上述動作。

MegaBox 兒童滾軸溜冰體驗

鄰近商場篇

觀塘好去處【15】Apm

Apm 是觀塘區的主要商場，擁有多間時尚品牌店鋪及餐廳。

現場為觀塘道418號apm商場。（資料圖片）

地址：九龍觀塘觀塘道418號

前往方法：港鐵觀塘站直達



觀塘好去處【16】YM² 裕民坊

裕民坊內有多間食肆及商鋪，還設有「裕民市集」，售賣大眾化日用品。

觀塘市中心裕民坊兩座大型地標燈飾已於9月中開幕

地址：九龍觀塘協和街33號

前往方法：港鐵觀塘站步行約5分鐘

