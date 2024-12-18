「AIA健康校園挑戰賽」上屆港區冠軍英華小學藉獎金優化森林課程

由友邦保險推出的「AIA健康校園挑戰賽2024/25」（「挑戰賽」）現已展開並接受報名，並首次於香港區將參賽學校組別擴展至中學。香港區的得獎學校（小學及中學組別各一）將分別獲得由友邦保險頒發的五萬美元獎金，支持學校繼續打造健康校園，進一步在本地社區推廣健康生活概念。上屆港區冠軍英華小學，藉獎金優化「森林課程」，希望透過活動體驗，讓學生享受課外以外的樂趣。



該計劃由健康專家撰寫的免費教學資源，內容涵蓋健康飲食、動感生活、心理健康和健康與可持續發展四大主題，鼓勵學校推動學生從小養成良好生活習慣，一起實踐健康生活。參與計劃的學校可於挑戰賽分享在校推行健康生活的計劃及成果。

上屆香港區冠軍英華小學善用獎金增潤「森林課程」

「AIA健康校園挑戰賽2023/24」由英華小學於眾多參賽小學中脫穎而出，榮膺香港區冠軍，並獲得五萬美元獎金。英華小學一直致力將「森林課程」融入常識科，共涵蓋23個課題及115次上山下海的戶外學習活動，讓學生享受課本知識以外帶來的樂趣。英華小學更指，將獎金用作優化「森林課程」並增添更多嶄新的戶外學習體驗，例如浮潛、到紅樹林考察、觀鳥及校本山藝證書訓練課程等，致力將健康訊息傳遞至家長及周邊社區。

「AIA健康校園計劃」於2024/25學年已踏入第三屆，覆蓋八個市場，包括：澳洲、香港、泰國、越南、印尼、馬來西亞、菲律賓和斯里蘭卡，現已接受報名。