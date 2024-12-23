香港世界宣明會｜聖誕佳節非普天同慶　脆弱孩子等待你伸出援手

聖誕佳節普天同慶，是小朋友最期待的大日子。然而，並非所有小朋友都能感受節日的歡愉。在受天災戰亂影響的地方，例如是近年內戰衝突不斷的敘利亞，以及持續受水災困擾的南蘇丹，孩子甚至連基本溫飽也沒有。這個聖誕，讓我們為這群脆弱孩子送上一份及時的禮物，幫助他們解決燃眉之急，點亮他們的未來！



敘利亞內戰不斷 人民飢寒交迫

提到敘利亞，不少人首先會聯想起戰爭，原因無他，敘利亞內戰自2011年3月爆發，至今已經持續超過13年。在今年11月尾，新一輪武裝衝突爆發後，除了有數百名平民傷亡，聯合國估計約有100萬人在境內流離失所。醫院、學校和供水系統等基礎設施遭到破壞，不少家庭需生活在過度擁擠的營地，並且缺乏糧食、食水及醫療服務等基本所需。目前，敘利亞有1,670萬人急需援助，佔總人口近七成；隨著冬季來臨，以及難民陸續返回敘利亞，當地情況將變得更加困難，迫切需要人道救援。

Abu Ali 和家人於2019年因為炸彈襲擊而被迫離開家園，現時仍住在流徙者營地：「我們只想有瓦遮頭，但在這裡要取得一個帳篷亦非易事。」為了家人和初生的嬰兒，他在營地竭力工作，可惜微薄收入根本不足以應付基本溫飽；宣明會的糧食援助，對他們而言是莫大幫助：「這些補給品讓我的孩子有機會成長，避免營養不良。這些幫助雖然不能逆轉困境，但至少令我們有堅持下去的希望和動力！」

Abu Ali（左）和家人於2019年因為炸彈襲擊而被迫離開家園，現時仍住在流徙者營地。

南蘇丹天災與人禍 造成嚴重糧食危機

南蘇丹位於非洲東部，港人對其認知不多，但實際上這亦是一個充滿天災和人禍的不幸之地。南蘇丹自2013年爆發的內戰，估計導致近40萬人死亡，逾400萬人流離失所。當地自2019年起亦發生嚴重洪災，至今逾140萬人受影響，並導致大量農作物失收。去年4月，南蘇丹鄰近的蘇丹同樣發生內戰，至今已有超過87萬人從蘇丹逃難到南蘇丹，當中包括早年從南蘇丹逃往蘇丹的人；糧食供應越趨不足，令南蘇丹持續陷入人道危機。

Martha本來居於南蘇丹，因洪災和武裝衝突而舉家遷到蘇丹，豈料後來卻因蘇丹爆發內戰，輾轉重返南蘇丹避難，暫居於中轉站，與另外8個家人擠在同一張睡墊上，連雙腿也無法伸直，而同房還有至少30名也是從蘇丹逃難至南蘇丹的流離失所者，當中至少10名是兒童。「整個房間都充滿蒼蠅呢。」她無奈說道，擔心孩子會被身處危險中的記憶和恐懼折磨。

來自南蘇丹的Martha與家人為了和平安全的生活，選擇舉家遷至蘇丹，但最終卻因相同原因而重返南蘇丹。

你的任何援助，對他們都意義重大

對於受天災戰亂影響的脆弱孩子而言，流離失所不僅是生活常態，更是他們成長中難以磨滅的陰影；我們的任何援助，都是他們在黑暗中的重要亮光。為幫助世界上最貧困及脆弱的一群，宣明會除了於貧困社區推行長期發展工作，亦為受天災戰亂影響的脆弱群體提供緊急救援，例如糧食援助、流動醫療服務和水利衛生支援等等；而我們可以藉著支持他們的工作，點亮孩子的生命。

你可以參與宣明會的「守護脆弱孩子」計劃，透過每月定期捐款，支持宣明會在社會環境不安穩的地區提供多方面的救援。此外，你亦可趁著聖誕佳節，支持宣明會的「孩子有『禮』」項目，為世界各地的貧困及脆弱孩子送上實用又貼心的禮物，例如為受天災戰亂影響的群體送上「緊急糧食援助」，幫助他們解決燃眉之急。

了解「守護脆弱孩子」計劃：https://www.worldvision.org.hk/our-work/childhood-rescue

為孩子送上「緊急糧食援助」：https://www.worldvision.org.hk/gift/Food-Assistance_FY25

（資料及相片由客戶提供）