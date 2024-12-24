女青Y SENse專業教材助兒童跨越障礙 「倉存應援」助ASD青年就業

不少家長為子女的學習發展感到擔憂，尤其是有特殊教育需要(SEN)的兒童，更需要適切的支援及教材。面對孩子學習的挑戰，Y SENse團隊深明家長需要，整合多年服務經驗，研發出超過50款專業兒童教材，涵蓋學習能力、專注力及執行功能、情緒管理、小一適應等多個範疇，協助兒童克服學習障礙，開啟無限潛能。同時，Y SENse成立了「倉存應援」倉務工作隊，為ASD(自閉症譜系障礙)青年提供就業機會及為他們提供職場指導訓練。立即了解Y SENse如何幫助您的孩子茁壯成長！



跨專業團隊共同研發 針對不同學習需要

Y SENse 的兒童教材由跨專業團隊共同研發，成員包括經驗豐富的社工、職業治療師、言語治療師及特殊幼兒工作員，確保教材的專業性及有效性。與坊間一般教材不同，Y SENse教材更針對SEN兒童的特殊教育需要，提供更具針對性的學習支援，例如提升讀寫能力、改善專注力及執行功能等。而且，大部分教材更附有「教材開箱」影片，由專業人士親自講解使用方法，方便家長及教學人員掌握教材的精髓，事半功倍。

Y SENse 提供多元化的教材，以滿足不同SEN兒童的個別學習需要。教材涵蓋多個學習範疇，致力全面提升SEN兒童的學習效能。例如，針對學習能力方面，Y SENse 提供教材協助提升讀寫能力；在專注力及執行功能方面，則有教材幫助改善注意力、組織能力及時間管理技巧；對於情緒管理方面，Y SENse 提供教材協助SEN兒童學習認識及管理情緒，並提升社交技巧；同時，亦有教材協助兒童適應小一階段，以及透過獎勵計劃激勵他們學習的動機。

多元教材 屢獲國際殊榮

多年來Y SENse的教材不僅贏得了家長和教育界的認可，還屢屢在國際設計大賽中獲得殊榮。他們的產品設計結合了專業性與創意，成功摘下多個重量級獎項，包括A’ Design Award & Competition銅獎、香港智營設計大賞金獎，以及HKDA Brand Design Award的最佳可持續品牌大獎。不僅如此，他們還被「01親子」評選為「最愛SEN教材品牌」，讓更多家庭認識到這個用心為孩子設計的品牌。這些獎項的背後，是Y SENse對細節的極致追求。從教材內容到包裝設計，他們都考慮到家長和孩子的實際需要，務求讓每一款產品都能真正幫助孩子學得更好。同時，他們也秉持環保理念，在產品製作過程中減少浪費，因此早前亦榮獲香港智營設計大賞的「卓越包裝大獎」及「綠色環保大獎」。

Y SENse倉存應援推出節日產品

Y SENse倉存應援推出節日產品

「倉存應援」為ASD青年提供友善職場 發揮所長

除了提供優質的SEN教材，Y SENse 更積極履行社會責任，成立了「倉存應援」的倉務工作隊，聘用ASD青年作為倉務員，負責管理Y SENse教材網店的倉存及出貨事宜。Y SENse 致力為這些ASD青年提供一個ASD友善的工作環境，讓他們發揮所長，貢獻社會，並從工作中獲得成就感和自信心。更值得一提的是，「倉存應援」的ASD青年更親自創作了一系列特色插畫產品，包括職場指導工具、節日產品及文具等，並於Y SENse教材網站發售，讓社會大眾認識到ASD青年的才華與能力。

Y SENse陪伴每個家庭 創造更多可能

對很多家庭來說，孩子的成長路是一場持久戰，而Y SENse希望成為家長和孩子的堅實後盾。他們用專業的教材幫助孩子突破學習障礙，用友善的職場為ASD青年創造機會，用行動讓社會看到兒童及ASD年青人的發展是無限可能。如果你正在尋找適合孩子的教材，或者想支持ASD青年參與創作的特色產品，不妨到Y SENse官方網站了解更多。

地址：九龍新蒲崗八達街9號宏基中心二期15樓01室

電話：3520 0910

傳真：3020 6125

電郵：ysense@ywca.org.hk

Facebook：女青 – Y SENse

Instagram：ywca_ysense (兒童教材) / ywca_warehousesupport (倉存應援)

Youtube：YWCA Y SENse

（資料及相片由客戶提供）