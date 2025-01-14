CoComelon互動課室500個TOEFL核心詞邊玩邊學 獨家79折+$0手續費

“COCOMELON – 互動課室現場”(COCOMELON Classroom Experience)將會進行世界巡迴演出，香港將作為全亞洲首站公演，亦為這項全球盛事揭開序幕！透過互動課室的現場體驗將 CoComelon 世界帶入每位小朋友和家庭的生活中。現於01 空間購買門票，更有獨家早鳥79折加免手續費優惠。優惠期至2月28日，CoComelon 的小粉絲們絕不能錯過這場全球盛宴！



CoComelon是全球訂閱人數最多的兒童頻道，專門製作兒童英語學習動畫和早教節目。他們提供優質全英語歌曲教學，專為幼兒學習而設計幫助父母輕鬆、簡單地為孩子打造快樂的學習環境。

“COCOMELON – 互動課室現場”提供了豐富的互動體驗，是次公演獲得 TOEFL Primary 的支持作為官方英語評估，同時全程採用 TOEFL Primary 教材，讓孩子們在玩樂中學習多達 500 個考試核心單字。

六大區域探索 啟發孩子八種多元智能(8 Multiple Intelligences)

“COCOMELON – 互動課室現場” 使兒童在玩樂中探索六個區域。六大區域有打卡拍照區、藝術創作區、迷你圖書館區及玩具區、CoComelon Pop Up Store、互動音樂區,亦包括台上重點「90 分鐘互動教室」把互動課室搬上舞台，小朋友將有機會透過音樂教室、霧霧森林、水下泡泡世界和繁星下的銀河等現場情境，配以燈效及煙霧效果沉浸式體驗來同步提升他們的多元智能技能，並由深受喜愛的英語認證教師 Ms.Appleberry 帶領,與 JJ、TomTom、YoYo 和他們的朋友們一起,最後以一場歡樂的 CoComelon 派對作結，將教室推上了一個充滿活力且極具互動的舞台。

每個區域都是根據霍華德·加德納的多元智能理論設計的，該理論識別了八種智能：語言智能、空間智能、邏輯-數學智能、身體-動覺智能、音樂智能、人際智能、自我智能和自然智能。小朋友將有機會在沉浸式環境中提升他們的多元智能技能，在互動課室中參與各種互動。

採用 TOEFL Primary 教材：90 分鐘內學習超過 500 個 TOEFL Primary 考試核心詞彙

“COCOMELON – 互動課室現場”全程採用 TOEFL Primary 教材，小朋友除了享受現場互動課堂體驗外，更可以在短短 90 分鐘內學習多達 500 個 TOEFL Primary 考試核心詞彙，並獲得 TOEFL Primary 的支持作為官方英語評估。

“COCOMELON – 互動課室現場”採用TOEFL Primary教材

是次香港站“COCOMELON – 互動課室現場”演出將會為觀眾帶來一場由場外至場內、台上台下全方位互動體驗，大人與小朋友有機會乘坐CoComelon主題巴士，與JJ及朋友合照，並一起結伴探索現場六個區域，享受多元智能有趣學習活動。

公演日期：2025年4月4日(星期五)及2025年4月5日(星期六)

演出地點：東蒲胡李名靜體育館 (九龍黃大仙新蒲崗七寶街 2 號)

公演時間：11:30 / 14:30 / 17:30 (每節90分鐘)

立即購票

即日起可於01空間優先購票 享獨家79折+$0手續費

門票詳情：

單人門票(大小同價) - 早鳥9折+ $0手續費

A/ Stall 綠色區 $495 | 原價$550

B/ Balcony 紅色區 $395 | 原價$440

親子套票 - 早鳥79折+ $0手續費

A/ Stall 綠色區 $1,224 | 原價$1,550

B/ Balcony 紅色區 $1,054 | 原價$1,350

**[早鳥優惠期至2月28日，購買親子套票可使用01積分，額外減$50。]

套票包括：

1. 2張 X 單人門票

2. 1人 X CoComelon x TOEFL Primary Vocabulary 獨家限定書籍連QR Code教學，以及個人參與證書

3. 1次 X 與JJ及朋友合照

4. 1人 X 60-120分鐘 KID's Gallery自選課堂

低至半價加購項目：***必須先購買門票***

1. $110 加購>>CoComelon x TOEFL Primary Vocabulary 獨家限定書籍

2. $165 加購>>現場與JJ及朋友合照

3. $220 加購>>Kids’ Gallery 自選課堂*

詳情請見www.kidsgallery.com

早鳥優惠並加送一份特別版本的 CoComelon 紀念品。主辦單位設有免費 CoComelon 主題巴士，接送持票觀眾從 Airside Mall 到場地。現場設有多個免費學習區域，並設有 JJ 及朋友合照區，務求讓大人與小朋友能盡情享受這個輕鬆有趣的 CoComelon 教育之旅。