新手父母必讀：3個貼士，助您從懷孕到育兒 全方位準備迎接新生命

懷孕了，準備迎接可愛的寶寶即將誕生，各位準爸媽的心情都會否既期待又緊張，除了忙著佈置嬰兒房、採購寶寶用品，可別忘了也要好好照顧自己！從懷孕到產後，爸媽的身心健康亦是寶寶健康成長的關鍵，想知道如何輕鬆應對新手爸媽的挑戰嗎？快來看看我們為您準備的3個實用小貼士，一起享受這段甜蜜的育兒時光。



貼士1：從孕中期到晚期，給媽媽和寶寶最好的照顧

相對懷孕初期的緊張與期待，很多踏入懷孕中後期的媽媽的身體狀況會漸趨穩定，同時亦會開始放鬆下來，但其實我們仍然要密切關注自己的健康，並細心呵護肚子裡的小寶貝。

隨著寶寶一天天長大，準媽媽可能會感到腰痠背痛或遇到水腫等問題，同時也要開始留意腹中寶寶的胎動次數等情況；到了孕晚期，早產、妊娠高血壓等小狀況和風險可能會悄悄出現，所以必須進行定期產檢，並積極聽取醫生的專業意見，及早發現和處理可能潛在的妊娠併發症或其他健康問題。

貼士2：BB出生後，爸媽都要適當劃出「Me Time」

新手爸媽很容易將所有時間都傾注在照顧初生寶寶身上而忽略了個人休息。但即使再累，也要記得給自己留一些「Me Time」，為生活注入新能量。「Me Time」時間不需很長，只要運用寶寶睡午覺時間，或每週一段空閒時光，都可用來放鬆自己。聽音樂、做運動，甚至只是喝杯熱茶，都能平衡身心健康。

另外，當爸媽覺得太累時，也可以尋求坊間的育兒支援和專業指導，幫助自己更好地規劃時間，讓自己喘口氣，以更好的狀態陪伴寶寶健康成長。

貼士3：為自己及初生寶寶建立支援網絡 結伴交流育兒心得

初生寶寶嬌嫩脆弱，難免會有出現小病痛令爸媽掛心。例如常見的新生嬰兒黃疸病，由於寶寶肝臟未完全成熟，身體來不及處理積聚的膽紅素，導致病症出現。雖然不會對健康做成太大影響，但過程必須悉心照料，定必為新手爸媽帶來憂慮。不過請別擔心，因為您不是一個人！有育兒經驗的家人和朋友，以及一些非牟利機構，都是您可以傾訴和依靠的好幫手，他們可以提供實用的參考建議，讓您少走彎路。

更重要的是，專業的醫療團隊是您最可靠的後盾。有任何健康的問題，記得求助醫生，他們能提供最專業的醫療建議，確保寶寶健康成長。記住，尋求他人支援，可以讓您更加輕鬆和安心。

給寶寶的第一份禮物 找出全方位育兒後盾

新手爸媽除了要應付寶寶的各種狀況，還要兼顧自己的身心健康，實在不容易！AIA推出的「極臻‧至尊醫療計劃」及「極臻‧至尊醫療計劃 - 首護摯寶」正是針對準爸媽和新手爸媽的需要，提供市場罕有及首創¹ 的多方面支援和保障，保障自己以及守護寶寶的健康！

只要準媽媽為「極臻‧至尊醫療計劃」保單現有受保人，就可以由懷孕期第22週起申請投保「極臻‧至尊醫療計劃 - 首護摯寶」²，守護自己和即將出生的寶寶，安心度過孕期。計劃更提供寶寶出生當日及出生後90天內即時住院及手術保障³，並涵蓋先天性疾病；例如常見的初生嬰兒黃疸，由發現寶寶發燒、皮膚發黃等症狀後的檢查，到治療過程都能受到保障。

新手爸媽更可選擇於初生寶寶出生後15至90日內為寶寶投保「極臻‧至尊醫療計劃」保單，只需要進行簡單的醫療核保程序，就可享受延續至終身的醫療保障⁴，讓寶寶從出生開始就擁有多方面的健康守護。

「極臻‧至尊醫療計劃」更提供市場罕有¹的專屬養生顧問服務，當您需要即時的專業保健資訊時，可透過「極臻‧至尊服務專線」迅速與顧問聯繫，並獲得個人化的養心、養身、養生指導，讓您更好規劃「Me Time」時間以舒緩壓力，保持最佳狀態。而且「極臻‧至尊服務專線」更設有市場首創¹ 的兒童及青少年成長與發展支援熱線⁵ ⁶，為您提供育兒支援，專業指導及提供其他參考支援，如非牟利機構、專家或醫療專業人士，作進一步的評估或治療，助您採取合適的應對措施，更好地培育孩子身心發展。

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1. 有關養生顧問為市場罕有的陳述，截至2024年8月12日，與香港主要保險公司提供的個人醫療保險計劃比較。有關市場首創的陳述，就兒童及青少年成長與發展支援熱線，截至2024年8月12日，與香港主要保險公司提供的個人醫療保險計劃比較。

2. 極臻‧至尊醫療計劃 – 首護摯寶保單的準受保人必須為準媽媽，而她須為現行有效年繳保費繳付模式的具指定計劃選項的極臻‧至尊醫療計劃保單的現有受保人，並（i）於申請 極臻‧至尊醫療計劃 – 首護摯寶保單時年屆18歲至45歲，懷孕期第22週或以上；及（ii）懷有自己的胎兒並將在出生後成為該初生寶寶的合法媽媽。於任何時候，只限一位人士受保於極臻‧至尊醫療計劃 – 首護摯寶保單。如準媽媽懷有雙胞胎，她須為每個胎兒投保一份獨立的極臻‧至尊醫療計劃 – 首護摯寶保單。極臻‧至尊醫療計劃 – 首護摯寶並不適用於同時懷有多於兩個胎兒的準媽媽。極臻‧至尊醫療計劃 – 首護摯寶保單的繕發由AIA全權酌情決定及根據核保決定而定，及極臻‧至尊醫療計劃 – 首護摯寶保單僅在極臻‧ 至尊醫療計劃保單的冷靜期後繕發，而受保人須為同一位準媽媽。在極臻‧至尊醫療計劃 – 首護摯寶保單繕發當日，受保準媽媽必須仍然是現行有效具指定計劃選項的極臻‧至尊醫療計劃保單的現有受保人。

3. 在AIA處理初生寶寶在保單下的任何索償之前，極臻‧至尊醫療計劃 — 首護摯寶保單的受保人必須已從準媽媽變更為初生寶寶。您需在初生寶寶出生後盡快（且在出生後當日起計30日內）向我們作出該次出生的通知及向我們提交初生寶寶出世證明書的經核證真實副本。我們可能要求任何其他我們合理要求提供的資料或文件。

4. 當您的初生寶寶成為極臻‧至尊醫療計劃 — 首護摯寶保單的受保人，在您的初生寶寶出生日後15日至90日的期間內（包括首尾兩天）且該保單仍然有 效期間（「指定期間」），您可以簡單醫療核保申請一份「指定醫療保單」，而同一名初生寶寶為該「指定醫療保單」的受保人。「指定醫療保單」受限於 以您申請「指定醫療保單」時我們在此選項下可供選擇的保險產品。目前可供選擇的「指定醫療保單」為極臻‧至尊醫療計劃，而我們可不時更改可供選擇的「指定醫療保單」。在指定期間後，您須以標準醫療核保申請投保「指定醫療保單」。如果初生寶寶未能通過本公司的簡單醫療核保要求，初生寶寶於申請「指定醫療保單」時將需要通過標準醫療核保。投保「指定醫療保單」的申請須由AIA絕對酌情批准。

5. 此熱線對有關18歲以下人仕在兒童和青少年成長與發展方面提供支援，並不是一個有關身體或疾病狀況醫療咨詢的熱線。此熱線提供的一般資訊僅供參考，不應被視為任何形式的醫療建議、診斷、治療或建議，並不用於解答任何醫療查詢。如果您有疑問及/或認為有必要，請立即向醫療服務供應商尋求醫療建議，不要忽視或拖延尋求醫療建議和治療。

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7. 請留意, 以上提供的建議並非醫療或任何專業建議。請向適當的專業人士尋求獨立意見。

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