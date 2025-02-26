海外升學｜挑選院校同時預留儲備如何為海外升學開支做足準備？

海外升學為港人熱門升學之選，而英國、美國、澳洲及加拿大為四大港人升學熱點。根據聯合國教科文組織統計顯示，自2019年起已有超過3.6萬名香港學生在21個國家留學。不過，海外升學學費、生活費等花費龐大，作為屋企CFO (Chief Family Officer) 除了子女升學費用，更要同時面對在港房貸或其他生活成本問題，預留一筆未來數年開支可以說是必須。面對海外升學挑戰各有不同，應如何為出國留學做好充分準備？



海外升學的挑戰不只挑選院校 更甚是經濟壓力

不分年紀，子女到海外升學，家庭定必面對多種經濟壓力，包括在在港房房貸壓力、出國升學學費及生活費、健康及醫療開支等等。如遇上近幾年間的國際匯率變動，甚至家庭突發情況，或多或少為家庭經濟增添更多不確定性。

四大熱門升學國家學費及生活費預算

兩大不可控情況或影響升學計劃

1. 家庭突發狀況

近年香港經濟前景令人擔憂，香港政府統計處上月公布最新失業率維持3.1%，而就業不足率亦維持1.1%。如家庭成員突發出現失業，隨時影響家庭收入或房貸供款，更甚是子女升學計劃也有機會受影響。而當家庭成員健康出現問題，或多或少需要撥一筆財富以作醫療費用。

2. 匯率變動

因應多國政治因素或外交政策，均令匯率即時波動，匯率改變隨時增加市民的經濟成本。美國聯邦儲備局（美聯儲）在2023年和2024年間持續加息，以應對高通脹，導致美元走強，加元對美元貶值。雖然這變相降低了以加元支付的學費成本，但加元貶值亦推高了進口商品價格，令加拿大的生活成本上升，特別是在進口食品和消費品方面，間接增加了香港留學生的生活開支。此外，加拿大在2022年至2024年間經歷高通脹，食品、住房及交通等領域的價格大幅上漲，進一步加重了留學生的經濟負擔。

為子女升學做足準備 宜選擇全面理財方案

海外留學費用佔龐大家庭開支，家長們宜及早妥善整理財務分配，繼而選擇適合自己家庭的理財方案。將來面對其他突發狀況或匯率變動時，都可以更從容面對。

1. 及早計劃子女升學的教育儲備

先預早計算子女海外升學年數及生活所需費用，如目標由中學開始到外國升學至大學畢業年期，以及海外居住及生活所需費用等。從而更精確計算及規劃所需目標儲蓄金額。

2. 全面性的家庭理財戶口

有了以上的目標金額，就可以制定實行的方法。屋企CFO們可選擇全面性的理財戶口，同時提供儲蓄、投資、及人壽保險等產品及服務，助你更了解家庭的全面財務狀況，再選擇適合的產品加以實行，為未來及早作準備。另外，當未來子女在外國升學時，也可以選擇有多貨幣功能的戶口或扣賬卡，方便轉賬子女每月在外國所需的學費及生活費等。

3. 考慮更靈活的理財產品

選擇更靈活的理財產品，可以令你面對不同市況時也能作出相應的調整。部份人壽保險產品讓你靈活轉換貨幣及提供保單分拆選項。不論子女到哪一個國家升讀，也不用過份擔心匯率問題。

恒生保險推出「愛與恒」多貨幣人壽保險計劃，集多種貨幣儲蓄、傳承及保障於一身

「愛與恒」多貨幣人壽保險計劃* 讓你隨時將保單貨幣轉換成另一種可供選擇的貨幣； 貨幣選擇包括美元、英鎊、澳元及加元等熱門升學國家的貨幣，為子女將來海外升學未雨綢繆。

計劃亦提供保單分拆選項，最多可分拆三份保單，除了子女升學外，更可為其他家人未來理財目標做好準備，包括未來退休或醫療所需支出等。計劃除了讓家庭靈活調配資金外更提供人壽保障，讓你倍添安心。現成功投保可享高達75折首年保費折扣優惠！

恒生Prestige 及附加Family+戶口助你輕鬆管理家庭財務

作為家庭CFO，不論現在或未來財政需要均要考慮周全。恒生Prestige 全面的投資理財服務助你的財富增值。專屬客戶經理﹑24小時理財服務團隊與恒生投資團隊會致力助你實現投資理財目標。

附加Family+戶口是一個綜合戶口，一個Prestige主戶口可為家庭成員或因應不同理財目標附加最多4附加Family+戶口，并自訂不同戶口名稱#以作區分。而作為主戶口持有人，能夠透過個人e-Banking輕鬆管理所有戶口。於附加Family+戶口內的交易，更可享與Prestige主戶口同等的優惠價格(包括基金認購費優惠¹及證券存入費²等。)。​如子女在外國讀書，經常需要繳交學費及生活費至海外，透過恒生Mobile App 上的Global Money+海外轉賬服務就可以幫你輕鬆辦妥。以當地貨幣轉賬到超過50個指定國家或地區³，包括英國、美國、澳洲及紐西蘭，費用全免⁴，最快即日到戶⁵。

​而方便子女的海外消費又想對子女的消費一目了然，可以為外地生活的子女於附加Family+戶口申請恒生優越理財多貨幣Mastercard®附屬扣賬卡⁶ ​，子女可在海外任何接受Mastercard®的商戶隨時隨地消費，更可於全球自動櫃員機免手續費提取現金⁷。

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投資涉及風險。投資者不應只單獨基於此資料而作出任何投資決定，而應詳細閱讀有關投資產品之銷售文件及風險披露聲明。此宣傳品所包含的資訊祗供一般資料及參考之用，不擬提供作為專業投資或其他意見，並不應被視要約或游說買賣於本資料中提及之任何投資產品或服務。此優惠只適用於身處香港人士。

*恒生保險有限公司(「恒生保險」)有絕對權利及酌情權接受或拒絕有關任何行使貨幣轉換選項及/或保單分拆選項的申請，可由第3個保單週年日起或保費供款終止日後（以較後者為準）行使，每個保單年度最多可轉換3次，而貨幣轉換匯率將由恒生保險按絕對酌情權決定。 分拆保單及貨幣轉換選項詳情，請參閱產品小冊子。「愛與恒」多貨幣人壽保險計劃優惠之推廣期為2025年1月1日至2025年3月31日(包括首尾兩天)。受條款及細則約束。請注意相關產品風險及信貸風險 。「愛與恒」多貨幣人壽保險計劃（ 「本計劃」 ）是一份具有儲蓄成份的人壽保險計劃及並不等同於或類似任何形式的銀行存款。本計劃由恒生保險承保。以上廣告資料由恒生銀行提供，此乃資料摘要，僅供參考之用。本計劃只擬在香港特別行政區銷售，不能詮釋為在香港境外提供或出售或游說購買恒生保險的任何產品的要約、招攬及建議。有關本計劃之詳盡內容、條款、規定及不保事項等重要資料，請參閱有關計劃之宣傳手摺或單張並概以保單條款為準。相關產品風險，請參閱產品冊子。此宣傳品中所列出的收益及/或回報並非保證和僅作說明用途。將來實際所得收益及/或回報，可能低於或高於現時列出的收益及/或回報。保單持有人受恒生保險之信貸風險影響。若保單持有人於保單初期終止本計劃及/或退保，其取回的收益金額可能遠低於已繳付的保費，一切有關退保詳情概以相關保單條款為準。恒生保險已獲保險業監管局授權經營，並受其監管。恒生銀行為恒生保險之授權保險代理機構，獲恒生保險授權分銷本計劃。本計劃乃恒生保險而非恒生銀行的產品。如閣下於銷售過程或處理有關產品交易時與恒生銀行產生合資格爭議(定義見有關金融糾紛調解計劃的金融糾紛調解中心的職權範圍)，恒生銀行將與客戶進行金融糾紛調解計劃程序；然而，對於有關本計劃的合約條款的任何爭議，則請客戶與恒生保險直接解決，若保單持有人於冷靜期屆滿後任何時間退保，退保可得之金額或會較已繳交之總保費為少，預期退保可得之金額可參考計劃書摘要。

#資料將顯示於e-banking、月結單及銀行通訊 (如適用)。本行將不會亦無責任核實客戶所提供的已登記家庭成員資料，並保留隨時取消該資料(如資料不恰當)的獨有酌情權而毋須事先通知客戶。任何其姓名被用作登記此Family+戶口的人士，概不就此而獲得該Family+戶口的任何權益或權利或授權操作該Family+戶口。本行亦不會向任何已登記的家庭成員披露戶口相關資料。在任何情況下，客戶必須及將被視作Family+戶口的戶口持有人及受益人，亦須自行承擔任何與Family+戶口相關的責任。

1. 客戶透過其Family+ 戶口項下之基金投資服務戶口（戶口號碼尾數為382）認購由本行代理之基金，可享其於本行所屬綜合戶口的基金認購費優惠。有關基金認購費之優惠詳情，請按此。

2. Family+ 戶口下之現有證券戶口（戶口號碼尾數為085, 不包括股票孖展戶口）的有關證券服務收費將按客戶於本行紀錄內所屬之綜合戶口資格收取； 如客戶之Family+ 戶口為聯名戶口，將按照Family+戶口主戶口持有人於本行紀錄內所屬之綜合戶口資格收取有關證券服務收費。就其他客戶（包括於2024年11月18日或之後在Family+ 戶口下開立新證券戶口的客戶或所屬之綜合戶口資格有所調整的客戶）而言，該安排將會於處理後生效，處理需時一至四個工作天，視乎相關戶口情況而定。有關證券服務收費詳情，請按此瀏覽。

3. 本行將不時更新指定國家或地區和當地貨幣。當轉賬至某些指定國家／地區，可能需要符合特定要求才可豁免費用。詳情請參閱恒生銀行網站 ＞ 「銀行服務」 ＞ 「轉賬及付款服務」 ＞ 「海外轉賬」。

4. 你可透過恒生財富管理及個人銀行業務服務費用簡介了解更多收費詳情。

5. 實際到賬時間需視乎收款銀行或代理銀行（如有）的處理時間。

6. 最多可申請6張附屬扣賬卡，主扣賬卡和附屬扣賬卡的預設每日消費限額分別為港幣100,000或等值貨幣。

7. 海外當地銀行有機會向客戶徵收附加費(如適用) 。

基金投資之風險披露聲明

• 投資者須注意所有投資均涉及風險(包括可能會損失投資本金)，投資基金單位價格或價值可升亦可跌，過往表現並不可作為日後表現的指引。投資者在作出任何投資決定前，應小心閱讀及明白有關基金之銷售文件(包括基金詳情及當中所載之風險因素之全文) 及基金投資客戶須知。基金乃投資產品，而部分涉及金融衍生工具。投資者應仔細考慮自己的投資目標、投資經驗、投資年期、財政狀況、風險承受能力、稅務後果及特定需要，亦應了解投資產品的性質，條款及風險。投資者如對其投資有任何疑問，請諮詢獨立的專業意見。

• 與指數基金有關的風險包括但不限於：

- 追蹤誤差風險:概不能保證相關基金的表現將與相關指數的表現完全一致，相關基金須支付之收費及支出、有關投資組合重整的時差、相關基金購入或出售相關指數成份股的價格、有關購入或出售時的市場情況、所使用的指數追蹤策略或金融衍生工具等因素，將影響該基金相對於相關指數的表現。

- 被動式投資風險:當市況逆轉時，基金經理沒有任何酌情權揀選個別股票或進行防禦。故此，就任何相關指數的下跌，將引致相關基金的價值相應下跌。相關指數的成份可能會改變及現時組成相關指數的股份隨後可能會被除牌，及後亦可能會有其他股份加入成為相關指數的成份股。

- 集中風險:相關基金的投資可能會集中在單一或特定行業或一組行業或單一國家/地區。相關基金之表現很大程度上取決於相關單一或特定行業或市場之表現，相關基金可能相對一般作廣泛投資之基金而較為反覆，因為相關基金較容易受相關單一或特定行業或市場不利情況所影響。為了反映相關指數之成份股之比重，相關基金的投資可能會集中在單一或數只成份股。相關指數及基金的表現或會因一隻或數只相關指數成份股的價格波動而受到重大影響。

• 投資於債券基金須承受的風險，包括但不限於債券基金所投資之債券的發行人的信貸/失責風險、利率風險及流通性風險等。

有關證券投資服務之重要風險警告：

投資者應注意投資涉及風險，證券價格有時可能會非常波動。證券價格可升可跌，甚至變成毫無價值。買賣證券未必一定能夠賺取利潤，反而可能會招致損失。

投資者應注意投資於不同人民幣證券及產品涉及不同風險（包括但不限於貨幣風險、匯率風險、發行人／交易對手之信貸風險、利率風險、流動資金風險等（如適用））。投資於股市互聯互通北向交易的證券的主要風險包括：

• 當有關額度用盡時，交易將會受到限制或被暫停。

• 北向交易只有在兩地市場均為交易日時才會開放。投資者應該注意北向交易的開放日期，並因應自身的風險承受能力決定是否在北向交易不開放的期間承擔證券價格波動的風險。

• 當某一證券被調出北向交易合資格證券範圍時，該證券只能被賣出而不能被買入。

• 若要將本地貨幣轉換為人民幣作投資，將需承受匯率風險。外地證券具有與本地市場證券一般沒有關連的其他風險。

外地證券之價值或收益(如有)可能較為波動及可能因其他因素而遭受負面影響。持牌人或註冊人在香港以外地方收取或持有的客戶資產，是受到有關海外司法管轄區的適用法律及規例所監管的。這些法律及規例與《證券及期貨條例》(第571章) 及根據該條例制訂的規則可能有所不同。因此，有關客戶資產將可能不會享有賦予在香港收取或持有的客戶資產的相同保障。

投資者須注意ETF跟常見的單位信託基金有所不同，許多因素可影響其表現。一般而言，每 ETF 單位的市價可受二級市場中市場供求、流通量及買賣價差等因素影響，而可能顯著高於或低於其每單位的資產淨值，每 ETF 單位的市價亦將會於交易日內不斷波動。ETF亦跟股票有所不同。投資者在作出任何投資決定前，應詳細閱讀有關ETF的銷售交件及明白有關ETF的投資特點與風險等。投資者不應只單獨基於本資料而作出任何投資決定，而應詳細閱讀有關之風險披露聲明。