幼稚園面試｜十款K1面試常見玩具 附面試玩具玩法、學校評估法則

提及幼稚園面試，除了面試大忌、面試衣著、自我介紹之外，還有甚麼可以提早準備？曾有幼稚園校長提及不想在面試過程中，聽到學生回答官方答案，只想從面談當中了解孩子真性情和想法。所以，很多幼稚園都提供各式各樣的玩具或接見形式，為的就是讓幼稚園與孩子及家長好好互相了解。不過幼稚園所選擇的玩具並不能胡亂揀選的，有些卻是觀察孩子能力水平，包括語言上、溝通上以及四肢發展水平。家長們可以事先參考幼稚園面試當中常用到的玩具，跟孩子先預習，好讓他們在陌生新環境下，也能透過熟悉的玩具放鬆心情。



1. 疊積木

幼稚園常見的玩具當然有積木。



玩法一：

老師先將數塊積木放在桌面，並邀請小朋友把它們疊起來。一來可以考驗孩子接收及跟從指令能力，二來可以觀測他們手眼協調能力。



老師更會請小朋友疊起指定數量的積木，考驗手腕靈活度、手指靈活度和專注力。



玩法二：

然而除了疊積木外，老師亦會問到積木的顏色或積木的形狀，讓小朋友講出，家長也可以事前與小朋友練習。



**貼士：考小朋友玩積木，可讓老師更了解孩子小肌肉能力。另外，玩積木同時加入指令玩法，便能考孩子對顏色、數字的理解，例如「取黃色及紅色積木，再另外穿起藍色的積木」等玩法。

2. 串珠或串木牌、串環

玩法一：

小朋友需要將珠子或木牌穿進指定繩子，這主要考小朋友的手眼協調、手腕靈活度，以及專注度。



玩法二：

按老師指示將指定顏色或大小的環，按指示和次序串在木柱上。



老師或會要求孩子將玩具由小至大疊高，這有助考察孩子認知能力、手眼協調、記憶力、專注力、聽從指示的能力。

3. 切水果、切蔬菜、切食物的玩具

玩法一：

小朋友需要用玩具刀把食物切開，再合拼收起來再切下一份，或者按指示分給父母或老師。



玩法二：

老師或要求孩子將拆開的獨立組件的物件還回原狀，孩子可憑顏色、物件底部形狀，將相同組件拼回一起。

玩法三：

除了水果外，玩具更有蔬菜和食物類型，老師或會要求孩子將玩具分類，例如蔬菜及食物類別等。



這種玩具可以考驗小朋友的小手肌發展、手眼協調、手腕力量以及聽從指示的能力，再者就是觀察他們配對食物的邏輯思維。

4. 扭螺絲

扭螺絲需要小朋友用手指扭動膠螺絲轉入並轉出，並套上絲帽。這遊戲測試小朋友手眼協調能力、手指靈活度和專注力。

扭螺絲（網上圖片）

5. 拼圖

拼圖難度很低，只有數塊的組合，圖案多以動物、交通工具、數字為主。拼圖完成後，老師會問圖案是甚麼或代表甚表，這是觀察考生的常識和認知水平。另外，同樣考小朋友空間概念、認知能力和視覺組織能力。

6. 膠盒

老師會提供食物盒，讓小朋友打開以及蓋上膠蓋。這能考小朋友的小肌肉運用、手眼協調、手指靈活度和力量，同時也能觀察孩子自理能力表現。

老師有機會會讓小朋友自己開盒子（網上圖片）

7. 圖卡



老師會請小朋友說出圖卡上的物件、食物等名稱，這考核考生認知、觀察、分析及專注力。



玩法一：

影子配對



玩法二：

說出圖卡代表名稱



玩法三：

找不同

8. 舀珠、字母、木牌

老師會放兩個碗在考生前面，一個放滿珠子或者波子，另一個則是空碗，考試需要用匙將珠子或者波子舀到另一碗內。這個遊戲是讓老師觀測考生的掌握握匙技巧。有時候除了珠仔外，都會有英文字母會讓小朋友舀，之後老師就會問到小朋友所舀出來的字母是什麼。

玩法二：

用膠匙或木匙將珠子或木牌舀到指定碗和盒中，這能考手眼協調、手腕靈活度，以及專注度。



玩法三：

利用指定膠鉗夾起珠子或木牌放到指定碗和盒中，這能考手眼協調、手腕靈活度，以及專注度。

舀字母（圖片來源：Babyboom）

9. 情景圖片、找不同圖卡

圖片中多以顯示小朋友與父母經常去的地方，如公園、海灘、超級市場等，老師會按情景圖中的畫面詢問小朋友相關問題。如在超級市場內與父母失散了應該如何做呢？這有助考核孩子生活常識、認知能力及解難能力。



玩法一：

按圖片中的情景，請小朋友描述出來，老師更會問小朋友相關問題（例如到郊外或沙灘會與父母進行甚麼活動）



玩法二：



老師會請小朋友在兩張圖卡中找出相同或者不同的地方，圖卡多以情景圖片為主，從而看看小朋友的觀察能力。



玩法三：

老師看圖說故事後，請小朋友回答問題，以助了解孩子專注力和理解能力，常見的是請小朋友指出指定動作或物品的位置。

10. 形狀

形狀配對，多以動物、水果、數字或形狀等圖案，主要測試考生能否成功配對圖案，並成功將形狀放到對應凹位之中，此外更考核考生對圖案的認知和顏色。評估重點為認知能力及小肌肉基本能力。