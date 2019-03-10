子女睇色情網頁？不用鎖埋電腦，社工教你可這樣做

文：韓曄姑娘（註冊社工）

子女踏入青春期，對性充滿好奇，而現今很多色情資訊又泛濫到垂手可得，子女要適當分辨及避免墮入這種色情陷阱，實在也不是易事。 故家長如發現未成年的子女瀏覽色情網頁時，可能會感到憤怒和不安，如果是這樣，大家先要冷靜自己，好好地想想對策，再找個適合的時間和地點，和子女平心靜氣地談一談。畢竟過份的怒氣和指責只會破壞親子的溝通，令彼此關係陷入僵局，唯有冷靜對話是上策，以下是一些建議商談的內容：

子女看了這些網站多久； 瀏覽的頻密程度； 瀏覽對他本人的心理及生理方面影響； 瀏覽對其學習，生活及社交方面的影響； 沉迷這些色情網站的可能後果； 介紹一些合適的性教育網站及書籍，讓他們可以正確方法獲取性知識和建立性價值。

當然，要預防子女瀏覽色情網頁，家長亦可及早採取以下措施（按圖閱讀社工的5個實用建議）↓↓↓

總而言之，認識性知識和建立性價值觀是子女成長必經之路，家長要成為他們最好的支援。在未遇到問題前，可多些裝備自己。

【本文獲「香港青年協會家長全動網」授權轉載，原文：不守規矩的小孩，可能只是時辰未到】

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