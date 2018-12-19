扭買玩具喊到拆天，你次次都投降？教你如何不妥協又不影響他人

小孩子以「哭鬧」或「要脅」方法扭買嘢，往往令大人很難堪，如果所買的東西便宜， 時間又很趕急，甚或是在公眾場合內， 大人往往很容易就投降答應…… 文︰韓曄姑娘（註冊社工）

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如這已不是一兩次的問題，而是已變成一種習慣，情況更有變本加厲之勢，做爸媽的就要想一想以下的問題：

．子女一般是在什麼情況下得到想要的東西？ ．子女如因「哭鬧」或「要脅」而得到想要的東西，下次會否重蹈覆轍甚至變本加厲呢？ ．你為什麼會特別害怕子女的哭鬧呢？ ．你會如何以理性的方法處理子女的哭鬧？

如你不想情況持續， 就可嘗試以以下方法去處理：

．清楚告訴子女現在是學習圍棋時間，是否買玩具，之後再商量。 ．倘若說明後，子女仍然不依而繼續「哭鬧」，可溫婉及堅定地告知他四周會有機會有人拍下他的哭鬧相。 ．同時告知他爸媽不會因他的哭鬧答應他， 並要盡快拖著他離開現場。 ．盡量不要在他哭鬧後滿足他的需要， 因這只會令他變得更哭鬧 ．如擔心子女自我控制能力弱而在某處哭買東西，可選擇避免相關誘惑及選擇其他路線前往目的地， 又或是可事先與他約法三章。 ．引導子女以理性有商有量的方法表達他的需要

孩子哭鬧扭買東西，是不少孩子成長的必經階段，大人如何的反應將決定他能否學習到以理性方法去表達及爭取所需的重要關鍵。

參考書目：《衝突這一家》香港青年協會出版

【本文獲「香港青年協會家長全動網」授權轉載，原文：《仔女扭買野》韓曄姑娘】

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