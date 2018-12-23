社工個案分享：孩子不是婚姻的靈藥　輔導才知媽媽在意的竟是……

夫婦結婚10多年，育有一子，結婚初期恩愛甜蜜，確信對方就是「命中注定」。 婚後幾年，甜蜜減卻，衝突增加，婚姻關係隨而亮起「紅黃燈」，夫婦溝通陷入觀望狀態，正所謂「敵不動，我不動」，「敵一動，我必動」的反應、回應模式。 夫婦因家庭活動認識輔導員，各自均向輔導員訴說與另一半的溝通出現困難與問題。雙方既望改善關係，又不知從何入手，至輔導員邀請雙方一同接受輔導，雙方均一口答應，卻又有很多顧慮……

文：艾文妮姑娘（註冊社工）

走進輔導室，夫婦一致的「眼中只有輔導員」，兩者一直未有眼神交流。

太太：「你不要再在臉書上跟我說謝謝、感激什麼的。你根本只為炫耀！」

輔導員：「你為什麼會有這樣的想法？」

太太：「我從來只是從他人口中覆述，才知道你的想法！根本那些說話是假的！」

先生：「怎會是假呢？我都是真心！你卻這樣想我！」

太太哽咽：「真心？你有親口關心過我嗎？你有親口跟我說過謝謝嗎？」

輔導員：「所以其實太太你不介意先生於網上向你表達感謝，只是因為現實生活中，先生未曾這樣表達，令你感到不一致，亦不理解。如可以，你希望先生可以直接跟你說他的想法，是嗎？」

太太：「是啊！」

先生：「坦白說，我一直是很感謝媽媽的……」

輔導員：「先生可以分享一下太太令你感謝的是什麼嗎？」

先生：「我知道她為這頭家付出了很多，知道她很辛苦，我真的很感謝她！」

太太聽著……流著淚……鬆了一口氣……看著兩夫婦的互動，既感動又感慨。

輔導前，夫婦二人一直未有眼神交流。（Gettyimages/視覺中國）

從雙方各自與輔導員分享自己的擔憂，至一口答應輔導員的邀請，足見雙方都很重視彼此的關係。但於營營役役的生活中，大家都深知一但開始討論、處理，情況或許一發不可收拾。自律的我們總會為了避免干戈，而採取「敵不動，我不動」的相處模式，實行「少講少錯，不講不錯」。但當生活中出現觸發點，我們又會按捺不住，將長期積壓的負面情緒瞬間爆發，即時啟動「敵一動，我即動」的自我保護機制。

結果，一次又一次「不動」所累積的不滿觸發「即動」的結果。繼而，每次面對「即動」後的滿目瘡痍，我們會更傾向「不動」，但「不動」次數越多，其實累積的負能量就更大，到了「即動」時，破壞就一次比一次嚴重。最後，賠上的就是彼此間的關係。要習慣「不動」的二人重新對話的確不易，畢竟雙方都有很多擔憂，亦有很多既定想法。從「無力前行」到「盡力嘗試」，說穿了就是彼此的重視，此過程，輔導員需要與雙方建立穩固且互信的關係，讓雙方能帶著適切的動力及期盼進入輔導過程。

先生與太太第一件討論的事，竟然是「無傷大雅」的網上帖文？人際關係裡沒什麼是「無傷大雅」的，只要其中一方主觀地在意，那就是兩者之間最「重要的小事」。

爸爸心裡其實很感激媽媽為這個家的付出，卻一直沒有用有效的方式表達。（Gettyimages/視覺中國）

究竟網上帖文在兩者關係間象徵著什麼？

先生對太太滿是感激，太太亦希望先生肯定自己的付出，那帖文不是正好回應所需嗎？理論上是正確的，但人與人之間的溝通並沒有公式。夫婦相處，就像不同民族的同化與磨合。想像當一個西班牙人遇到一個伊朗人，兩者有著截然不同的文化背景，如果西班牙人一廂情願的熱情擁抱伊朗人，縱然動機良好，但卻冒犯了對方。

放諸此個案，先生對太太滿是感激，卻因用「錯」的方式而未能傳遞。太太期盼的肯定一直存在，卻因「錯」的方式而未被接收，甚至被誤解。

用社交平台表達感謝、感激是「錯」？

不是！其實並沒有理論分析用那一種方式表達自己最好。最好的方式就是對方接收到的方式！另一半不喜歡看文字，你用心為她寫萬言卡？費力。另一半不用社交平台，你上載真情剖白？徒然。

結婚十年，仍能看到對方的好，固然感恩；看到對方的好，不視之為理所當然，願意表達感謝、欣賞，更值一讚；但如果用了不為對方理解或接受的方式，就變成可惜了。枕邊人，一起十多載了！你還看到他的好嗎？看到了，說得出嗎？說得出，收得到嗎？願大家一起學習說得出！收得到！

【本文獲「香港青年協會家長全動網」授權轉載，原文：《婚紗背後–讓孤單加空虛，讓當初都過去？（上）》艾文妮姑娘】

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